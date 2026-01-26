Marshals: Új előzetes érkezett a Yellowstone spin-off sorozatához

Az új előzetes alapján a Marshals: A Yellowstone Story nemcsak kibővíti a Yellowstone-univerzumot, hanem egy sűrűbb, nyersebb hangulatot is ígér. Az izgalmas történet március 2-án érkezik a Skyshowtime műsorkínálatába.

A Marshals: A Yellowstone Story elvezet minket Montana csodálatos helyszíneire (Fotó: YouTube/SkyShowtime)

Folytatódik a Yellowstone törvény árnyékában született mítosza

A főszerepben visszatér Luke Grimes, aki Kayce Duttont alakítja. A Yellowstone Ranchot maga mögött hagyva Dutton csatlakozik az amerikai szövetségi rendőrség elit egységéhez, hogy cowboy- és haditengerészeti kommandós tapasztalatait hasznosítsa az igazságszolgáltatás nevében, Montanában. Kayce és csapattársai – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) és Miles Kittle (Tatanka Means) – egyszerre küzdenek meg a térségben elburjánzott erőszakkal és áldozatos munkájukkal járó komoly pszichológiai teherrel, nem feledve a családi élet fontosságát.

A sorozat a Paramount Television Studios és a 101 Studios gyártásában készül, forgalmazza a Paramount Global Content Distribution. Vezető producerek: Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Luke Grimes, Greg Yaitanes és Keith Cox. Hudnut egyben showrunnerként is részt vesz a sorozat munkálataiban.

A SkyShowtime gyűjteményében megtalálható az Oscar-jelölt Taylor Sharidan nevével fémjelzett Yellowstone mind az öt évada, emellett a Landman (Az olajügynök), a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a Tulsa King és a Yellowstone előzménytörténetei, az 1883 és az 1923. Szintén gyártásban van a Dutton Ranch sorozat, mely egyelőre nem kapott hivatalos címet.