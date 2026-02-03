Mozikban ciki, streamingen szupi? Bukott filmek hasítanak az HBO Maxon: mutatjuk őket

Ha egy mozijegy árát nem is, de a streamingelőfizetésünk kontójára még a komoly bukásokat is szeretjük. Az HBO Max kínálatában két, a 2025-ös év leggyengébb filmjei között számon tartott alkotás vezeti a toplistákat.

HBO Max top10-ben horror és akció is van

A sikerlista első darabja az Ölj meg, ha tudsz című akciófilm, amit hazánkban forgattak. Dave Bautista és az Oscar-díjas Sir Ben Kingsley mellett számos magyar színész is szerepel a fordított bérgyilkos sztoriban. Joe egy bérgyilkos, aki halálos betegségben szenved, ezért magára uszítja az alvilágot, hogy végezzenek vele. A gyilkosok azonban az exét is célba veszik, így fordul a kocka, és neki kell elintéznie az ellent. A film 30 millió dollárból készült, és a tavalyi év egyik legnagyobb bukása lett mindössze 5 millió dolláros bevételével. A streamingszolgáltató nézői azonban zabálják a filmet, ugyanis el sem mozdul az előkelő első helyről. Szakértők szerint a siker titka a kilencvenes éveket idéző akció, ami egy Steven Seagal- és Chuck Norris-filmeken edződött nemzet esetében tuti siker.

Rögtön mögötte a kilencvenes évek tinihorrorjának feltámasztása, a Tudom, mit tettél tavaly nyáron látható, amelyben az új, fiatal szereplők mellett feltűnik Jennifer Love Hewitt és Freddie Prinze Jr. is, sőt egy rövid jelenet erejéig az első filmben elhunyt Sarah Michelle Gellar is, aki állítólag 30 éve utálja egymást Hewitt-tal. A Bors is látta a tavaly nyár nagyon várt horrorfilmjét, és bizony a bugyuta történet mellett leginkább két órányi unalom jellemezte a slasherként beharangozott alkotást, ugyanis pont a horrort hagyták ki belőle. A közönség is elmarasztalta a filmet, sőt Arany Málnára is jelölték, ám az HBO-n hasít. Úgy látszik, a kampós gyilkos sztorija egy kis otthoni borzongáshoz tökéletes szórakozást nyújt.