Jennifer Love Hewitt visszatérése óriási kudarc lett – Kritika az új Tudom, mit tettél tavaly nyáron filmről

Az izgalom, amit végig várunk, végül sosem érkezik meg (Fotó:IMDB)

Rengeteg a logikai bukfenc...

A Tudom, mit tettél tavaly nyáron új része hemzseg a logikátlanságoktól. Nem ismerjük fel a szerelmünket, akit mi hívtunk oda? Egy szakember nem veszi észre, hogy valaki teljesen szétesett lelkileg? Egy fotóból rájönnek a gyilkos kilétére? Miközben hullanak az emberek, a főszereplő a bőrével és a gyúrással van elfoglalva. A rendőrség hol nem hisz, hol elenged kérdések nélkül, és egy fontos infót csak a film végén mondanak el, amit már rég tudtak. Ja, és a gyilkosnak semmi indítéka. Nulla – olvasható az Origo kritikájában.

Jennifer Kaytin Robinson nagyon szeretett volna a Sikoly, Halloween és más horror rebootok hullámvasútjára felülni, de ehhez nem sikerült összehozni egy épkézláb sztorit, plusz – és itt a legnagyobb hiba – kevés az izgalom, a hulla, a gyilkosságok nagyon B-kategóriásak, és akkor még a színészekről ne is beszéljünk.

Egy igazi sikolykirálynőnek nem árt, ha van jelenléte. Ez tette híressé Jamie Lee Curtist vagy Neve Campbell-t, sőt az első két film után Jennifer Love Hewitt-ot is. Itt kapunk egy Madelyn Cline-t, aki tuti nyertese a jövő évi Arany-málnának. A „színésznőnek” lassan el kéne gondolkodni a nyugdíjba vonuláson, mert az amúgyis rém ostoba karakteréből sikerült összehozni egy olyan „szőke nőt”, akit csak olyan politikailag inkorrekt viccekkel tudnánk illetni, ami 2025-ben már nem divat. A másik négy főhős nevét nem is érdemes megtanulnunk, mindegyikük jelenléte annyira súlytalan a vásznon, hogy hagyjuk is.

Rettegés helyett olykor csak nevetni támad kedvünk a film láttán (Fotó:IMDB)

Értelmetlen cameók...

Mi a helyzet a két veteránnal? Nos, ott se sokkal jobb a helyzet! Jennifer Love Hewitt minden bokorban lenyilatkozta, hogy ő egy 2 perces cameora nem tér vissza, legyen tétje a szerepének. Nos, a 2 percből lett körülbelül 10, és lehetett volna emlékezetes is, ha nem ugrunk át pár igen meredek logikai bukfencet Julie szerepét illetően. Eggyel járt csak jobban Prinze Jr., aki picit több teret kapott, de az ő cselekedeteiben se keressünk értelmet. Kapunk két cameót, amiből az egyik értelmezhetetlen, tök fölösleges és a sztárt olyan dilettáns módon fiatalították vissza 30 évvel, hogy ahhoz képest Polar Expressz szereplői hús-vér embernek tűnnek, illetve várjuk meg a végefőcímet, mivel ott jön még egy régi ismerős, amivel alig erőltetetten ágyaznak meg egy negyedik (vagy ötödik) résznek.