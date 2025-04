Ő a leggazdagabb A Fehér Lótusz sztárjai közül!

Ki is pontosan Lisa?

A 28 éves Lalisa Manobal, ismertebb nevén Lisa, thai rapper, énekes és táncos, Dél-Koreában él. A Blackpink tagja. Pranpriya Manobal néven született, és később törvényesen megváltoztatta keresztnevét Lalisára. Etnikai hovatartozása és nemzetisége szerint thai. Lisa biológiai szülei nevét nem hozták nyilvánosságra, mostohaapja Marco Bruschweiler, egy neves svájci szakács, Thaiföldön tevékenykedik.

A Fehér Lótusz szereplők közül Lisa a leggazdagabb (Fotó: Billy Bennight)

Lisa gyerekként a We Zaa Cool nevű tánccsoport tagja volt, amely hazájában sugárzott műsorokat, mielőtt 2010-ben, mindössze 13 évesen sikeresen meghallgatása volt a YG Entertainment versenyen. Az első helyen végzett az említett kiíráson, és Yang Hyunsuk felajánlotta neki, hogy legyen a YG Entertainment gyakornoka, amit Lisa el is fogadott. 2011-ben Dél-Koreába költözött, hogy megkezdje formális előadói képzését öt évig tartó K-pop Idol karrierje miatt. A sztár azóta is sikert sikerre halmoz és egyre több színészi munkát is vállal.