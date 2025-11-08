Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a magyar sci-fi többször is megölte Árpa Attilát – bele is bukott: Borzalmas lett az Űrpiknik

magyar filmek
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 19:45
kritikaÁrpa Attila
Minden héten jelentkező cikksorozatunkban a magyar filmtörténelem legmélyebb bugyraiban rejtőző rémségeket hozzuk felszínre. Következő áldozatunk a 2021-es Űrpiknik, ami egy aranyos, sci-fi-vígjáték szeretett volna lenni, de még a szőke hajú Árpa Attila részvétele ellenére is pont úgy kongott az ürességtől, mint a felhők feletti éter.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Kár lenne tagadni, de Magyarország valahogy nem egy sci-fi-nagyhatalomként vonult be a filmtörténelembe, holott voltak egészen izgalmas próbálkozások arra, hogy a műfaj megvesse a lábát hazánkban: Már 1942-ben pedzegette az időutazás témakörét a Karády Katalin-féle Szíriusz, de ezzel foglalkozott a Száraz Dénes főszereplésével bemutatott Hurok is. Ha pedig már a zsáner honi képviselőit emlegetjük, vétek lenne kihagyni a franciákkal közösen készített Az idő urait, és kevésbé lenne nagy vétség nem megemlíteni az Űrgammákat. Tehát kevésbé zsúfolt, de annál színesebb társaságba érkezett meg 2021-ben az Űrpiknik, mely azonban nem véletlenül kapott helyet a legrosszabb magyar filmek után kutató sorozatunkban, pedig még Árpa Attila is mindent megtett, hogy ez ne így történjen, de hiába.

Árpa Attila Űrpiknik
Az Árpa Attila-filmek egy különös darabja az Űrpiknik, mely ígéretes volt, de mégis joggal foglal helyet a legrosszabb magyar filmek listáján (Fotó: YouTube)

Zalatnay Sarolta legnagyobb rajongója egy földönkívüli

Bármily hihetetlen, de a Zalatnay Saroltának még az űrben is akadnak rajongói. A 25 év után ismét platinalemezzel jutalmazott énekesnő híre azonban nem a legkülönfélébb slágerrepertoárral felszerelt Voyager 1 és a Voyager 2 nevű űrszondáknak hála jutott el a messzi-messzi galaxisba, hanem egy magányos kislány jóvoltából.

Legalábbis ez a felütése a már eleve egészen bizarrul induló Űrpikniknek, mely egy Földre látogató, különös idegen (Takács Zalán) és egy, még nála is különcebb fiatal nő (Walters Lili) bolygómentő akciójáról szól, amit a szőkére festett, Hollywoodot is megjárt Árpa Attila próbál megakadályozni, miközben az égből pottyant, furcsa földönkívülit csakis Zalatnay Cini érdekli.

Árpa Attila felesége inkább ne nézzen oda, mert férjével alaposan elbánnak ebben a filmben (Fotó: YouTube)

Árpa Attila Terminátorként is kevés volt ide

Amennyire kaotikus, legalább annyira ígéretes Bádits Ákos, rendező első mozija, ám az Űrpiknik nem maradt több üres ígéreteknél. Az Űrpiknik ugyanis hiába szolgáltat érdekes és izgalmas karaktereket, azokat mégsem sikerült kellő jellemmel ellátni, ami különösen a Walters Lili által játszott főhőnő, Panna esetében fájó, miután a mozi felkínál egy drámai szálat közte és édesanyja között, de ezt is csak összecsapja a szkript, nem mélyíti el eléggé. De Walters saját maga sem segít a helyzetén, mert abban a (jellemzően magyar) betegségben szenved, hogy arcjátékával nulla érzelmet képes kifejteni, ráadásul a szövege felét sem lehet érteni, mert a színésznő nem artikulál kellőképpen.

Walters Lili játékára nincsenek szavak, és sajnos nem pozitív értelemben mondjuk ezt (Fotó: YouTube)

A köpcös földönkívüli szerepében Takács Zalán még egész szerethető, de ő is inkább olyan semmilyen volt. Sokat is mond az Űrpiknik főszereplőinek alakításairól, hogy a szinte végig szótlan rosszfiú, a gagyi Terminátornak öltöztetett Árpa Attila játékpercei igazi felüdülésnek hatnak, pedig vagy féltucatszor kinyírják szegényt, de még a nemrégiben elhunyt Kassai Ilona is lekörözi a fiatalokat egy puszta cameoszereppel. Azt viszont mindenképp meg kell említeni a film maroknyi pozitívumai közül, hogy az azóta a Kern Andrást és Bodrogi Gyulát felvonultató Ma este gyilkolunkat is jegyző Balázs István Balázs itt is iszonyat gyönyörű munkát végezett operatőrként.

Árpa Attila néma rosszfiúja némi életet csempészett az első perctől az utolsóig haldokló Űrpiknikbe (Fotó: YouTube)

Végszó

Bár feltételezhetően valami hasonló lett volna a cél, az Űrpiknikből nem lett egy újabb, Liza, a rókatündér szintű fantáziamozi. A film cselekménye a rövid játékidő ellenére is sokszor ellaposodik, unalmassá válik, karakterei inkább idegesítőek, mintsem szeretni valók, társadalomkritikának, görbe tükörnek pedig édes kevés, mert épp csak a felszínt kapargatják a felszínesre megírt dialógusok. Így elmondható, hogy ez a magyar sci-fi egészen hű az angol nyelvű címe, a Garbage Theory első szavához: Alig több holmi szemétdarabnál.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu