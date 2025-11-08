Ez a magyar sci-fi többször is megölte Árpa Attilát – bele is bukott: Borzalmas lett az Űrpiknik

Kár lenne tagadni, de Magyarország valahogy nem egy sci-fi-nagyhatalomként vonult be a filmtörténelembe, holott voltak egészen izgalmas próbálkozások arra, hogy a műfaj megvesse a lábát hazánkban: Már 1942-ben pedzegette az időutazás témakörét a Karády Katalin-féle Szíriusz, de ezzel foglalkozott a Száraz Dénes főszereplésével bemutatott Hurok is. Ha pedig már a zsáner honi képviselőit emlegetjük, vétek lenne kihagyni a franciákkal közösen készített Az idő urait, és kevésbé lenne nagy vétség nem megemlíteni az Űrgammákat. Tehát kevésbé zsúfolt, de annál színesebb társaságba érkezett meg 2021-ben az Űrpiknik, mely azonban nem véletlenül kapott helyet a legrosszabb magyar filmek után kutató sorozatunkban, pedig még Árpa Attila is mindent megtett, hogy ez ne így történjen, de hiába.

Az Árpa Attila-filmek egy különös darabja az Űrpiknik, mely ígéretes volt, de mégis joggal foglal helyet a legrosszabb magyar filmek listáján (Fotó: YouTube)

Zalatnay Sarolta legnagyobb rajongója egy földönkívüli

Bármily hihetetlen, de a Zalatnay Saroltának még az űrben is akadnak rajongói. A 25 év után ismét platinalemezzel jutalmazott énekesnő híre azonban nem a legkülönfélébb slágerrepertoárral felszerelt Voyager 1 és a Voyager 2 nevű űrszondáknak hála jutott el a messzi-messzi galaxisba, hanem egy magányos kislány jóvoltából.

Legalábbis ez a felütése a már eleve egészen bizarrul induló Űrpikniknek, mely egy Földre látogató, különös idegen (Takács Zalán) és egy, még nála is különcebb fiatal nő (Walters Lili) bolygómentő akciójáról szól, amit a szőkére festett, Hollywoodot is megjárt Árpa Attila próbál megakadályozni, miközben az égből pottyant, furcsa földönkívülit csakis Zalatnay Cini érdekli.

Árpa Attila felesége inkább ne nézzen oda, mert férjével alaposan elbánnak ebben a filmben (Fotó: YouTube)

Árpa Attila Terminátorként is kevés volt ide

Amennyire kaotikus, legalább annyira ígéretes Bádits Ákos, rendező első mozija, ám az Űrpiknik nem maradt több üres ígéreteknél. Az Űrpiknik ugyanis hiába szolgáltat érdekes és izgalmas karaktereket, azokat mégsem sikerült kellő jellemmel ellátni, ami különösen a Walters Lili által játszott főhőnő, Panna esetében fájó, miután a mozi felkínál egy drámai szálat közte és édesanyja között, de ezt is csak összecsapja a szkript, nem mélyíti el eléggé. De Walters saját maga sem segít a helyzetén, mert abban a (jellemzően magyar) betegségben szenved, hogy arcjátékával nulla érzelmet képes kifejteni, ráadásul a szövege felét sem lehet érteni, mert a színésznő nem artikulál kellőképpen.