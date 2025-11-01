Elizabeth Taylor lerántotta a leplet 7 házasságáról

Elizabeth Taylor színésznő neve számos okból örökre beleivódott Hollywood történetébe. Filmszerepei, kiemelkedő szépsége és magánélete miatt még halála után 14 évvel is reflektorfényben maradt. Az HBO Max forgalmazásában készült dokumentumfilmben a színésznő 7 férjéről kerültek nyilvánosságra eddig kevésbé ismert információk.
Elizabeth Taylor eső férje a Hilton dinasztia leszármazottja volt. Conrad Hilton Jr., Paris Hilton nagybátyja és a Hilton szállodalánc milliárdos örököse volt. Liz Taylor tudta, hogy kell férjet választani, már ha az anyagiakat tekintjük, azonban a házasság hamar sötét fordulatot vett. Az együtt töltött egy évük alatt Conrad többször is bántalmazta a színésznőt. A kegyetlen férj egy alkalommal olyan súlyos sérüléseket okozott az akkor várandós Taylornak, hogy a színésznő elvesztette a babát. Egy évvel az esküvő után elváltak útjaik.
A Hiltonnal kötött szörnyű házasság után Elizabeth Taylor hozzáment Michael Wilding angol színészhez, akivel az Ivanhoe című film forgatásán ismerkedett meg. Wilding 20 évvel időseb volt a színésznőnél, de ez nem okozott gondot a kapcsolatukban. A brit színész pont azt a nyugalmat és biztonságot testesítette meg, amire az első házassága alatt traumatizált Taylornak szüksége volt. Két gyermekük született, Michael és Christopher. Bár 1957-ben felbontották a házasságot, Elizabeth Taylor még egy 2006-os interjúban is azt nyilatkozta, hogy Wilding csodás apa volt, és pont akkor jött az életébe, amikor a legnagyobb szüksége volt rá.
Elizabeth Taylor harmadik házassága tragikus véget ért, amikor a filmproducer Mike Todd életét vesztette egy repülőgép-szerencsétlenségben. A színésznő így rendkívül fiatalon, alig 26 évesen megözvegyült. Todd három gyermeket hagyott hátra, köztük egyetlen közös kislányukat, a csecsemő Lizt. Taylor a későbbiekben azt nyilatkozta néhai férjéről, hogy ő volt az első igazi szerelme. “Nem is tette föl a kérdést, egyszerűen csak közölte” – emlékezett vissza a színésznő a lánykérésre.
Mike Todd halála után a Kleopátra sztárja Eddie Fisher színész karjaiban lelt vigaszt. A románccal csak egy gond volt, mégpedig az, hogy Eddie Fisher akkoriban Debbie Reynolds férje volt. Az affér csak rövid ideig maradt titokban, Fisher hamarosan elvált, egy év múlva pedig el is vette feleségül Liz Taylort. A házasságból ezúttal Taylor kacsintott ki, nem mással, mint a sármos Richard Burtonnel, aki megpecsételte a színésznő egész későbbi életét.
A kérdőjel azért indokolt, mert 14 éven át tartó kapcsolatuk során kétszer házasodtak össze és váltak el. A Kleopátra forgatásán találkoztak 1962-ben, Liz elmondása szerint elsöprő szerelem volt az első pillanattól kezdve. A forgatás alatti első mozis csókjuk olyan hosszúra sikerült, hogy a rendező meg is kérdezte őket: “Nem zavar, hogy lassan már ebédidő van?” A se veled se nélküled kapcsolatról Burton egyszer azt mondta “egy végtelen hosszúságúra nyúlt egyéjszakás kaland” volt. Liz sem fogta vissza magát, amikor a kapcsolatukat jellemezte, szerinte olyanok voltak együtt, mint “két atombomba”.
A John Warnerrel kötött házasság meglehetősen nyugodt volt a korábbi kapcsolatokhoz képest. Talán ez volt a fő vonzereje a kapcsolatuknak, bár Warner egyszer azt mondta, hogy megismerkedésükkor a színésznőt sokkal jobban elvarázsolta a tény, hogy a férfinek lovai vannak, mint Warner maga. A házasság akkor vált menthetetlenné, amikor Warnert szenátorrá választották. “Onnantól kezdve a szenátus volt a házastársa” – mondta a színésznő.
Larry Fortensky építőmunkás volt a színésznő utolsó házassága, mely szintén csak az 5. évfordulót érte meg. Fortensky-vel a rehabon ismerkedtek meg, esküvőjük hatalmas felhajtás volt. Liz Taylort a többszörös Grammy-díjas énekes Michael Jackson kísérte az oltárhoz. A házasság veszte pont a nagy csinnadratta lett, Fortenksy nehezen viselte a feleségét övező figyelmet és a kamerák kereszttüzében élt életet. A férfi egy idő után nem járt dolgozni, ami nagyon nem tetszett a színésznőnek, így 1996-ban elváltak. “Abbahagyta a munkát. Tisztelet nélkül pedig nincs szerelem.”
