Elizabeth Taylor lerántotta a leplet 7 házasságáról

Elizabeth Taylor színésznő neve számos okból örökre beleivódott Hollywood történetébe. Filmszerepei, kiemelkedő szépsége és magánélete miatt még halála után 14 évvel is reflektorfényben maradt. Az HBO Max forgalmazásában készült dokumentumfilmben a színésznő 7 férjéről kerültek nyilvánosságra eddig kevésbé ismert információk.

A kivételes szépségű Elizabeth Taylor nem csak filmjeiről híres (Fotó: NORTHFOTO)

Elizabeth Taylor zűrös szerelmi élete

Conrad “Nicky” Hilton Jr. 1950-1951

Elizabeth Taylor eső férje a Hilton dinasztia leszármazottja volt. Conrad Hilton Jr., Paris Hilton nagybátyja és a Hilton szállodalánc milliárdos örököse volt. Liz Taylor tudta, hogy kell férjet választani, már ha az anyagiakat tekintjük, azonban a házasság hamar sötét fordulatot vett. Az együtt töltött egy évük alatt Conrad többször is bántalmazta a színésznőt. A kegyetlen férj egy alkalommal olyan súlyos sérüléseket okozott az akkor várandós Taylornak, hogy a színésznő elvesztette a babát. Egy évvel az esküvő után elváltak útjaik.

A Hilton örökössel kötött frigy szörnyű tragédiába torkollott (Fotó: Frank Worth)

Michael Wilding 1952-1957

A Hiltonnal kötött szörnyű házasság után Elizabeth Taylor hozzáment Michael Wilding angol színészhez, akivel az Ivanhoe című film forgatásán ismerkedett meg. Wilding 20 évvel időseb volt a színésznőnél, de ez nem okozott gondot a kapcsolatukban. A brit színész pont azt a nyugalmat és biztonságot testesítette meg, amire az első házassága alatt traumatizált Taylornak szüksége volt. Két gyermekük született, Michael és Christopher. Bár 1957-ben felbontották a házasságot, Elizabeth Taylor még egy 2006-os interjúban is azt nyilatkozta, hogy Wilding csodás apa volt, és pont akkor jött az életébe, amikor a legnagyobb szüksége volt rá.

Michael Wilding mellett nyugalomra lelt a Kleopátra sztárja (Fotó: SNAP)

Mike Todd 1957-1958

Elizabeth Taylor harmadik házassága tragikus véget ért, amikor a filmproducer Mike Todd életét vesztette egy repülőgép-szerencsétlenségben. A színésznő így rendkívül fiatalon, alig 26 évesen megözvegyült. Todd három gyermeket hagyott hátra, köztük egyetlen közös kislányukat, a csecsemő Lizt. Taylor a későbbiekben azt nyilatkozta néhai férjéről, hogy ő volt az első igazi szerelme. “Nem is tette föl a kérdést, egyszerűen csak közölte” – emlékezett vissza a színésznő a lánykérésre.