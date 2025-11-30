Kétszer vált el ugyanattól a dívától a 100 éves Richard Burton

Saját bevallása szerint egy partnerén kívül mindenkit elcsábított korának legnagyobb sármőrje. 100 éve született Richard Burton, a Dühöngő ifjúság, az Equus, a Nem félünk a farkastól, a Kémek a sasfészekben és a Kleopátra sztárja.

Richard Burton 100 éve született Fotó: M.G.M

Richard Burton és Elizabeth Taylor viharos élete

Nem angol az anyanyelve

A Pontrhydyfen nevű kis walesi faluban született 1925. november 10-én. Anyanyelve a kelta eredetű walesi (kimru/cymru) nyelv volt, az angolt élete végéig akcentussal beszélte. Származására rendkívül büszke volt: szerződéseibe mindig beleíratta, hogy a walesi nemzeti ünnepen, március 1-jén számára szabadnap jár.

Árva bányászgyerekből lett oxfordi tanár

Rendkívül nehéz körülmények között nőtt fel. Tizenhárom gyerekes, szegény bányászcsaládba született; kétéves korában meghalt az édesanyja, majd az apja is elhagyta a gyerekeket, akikről ezután az idősebb nővére gondoskodott. A könyvek jelentettek számára vigaszt: a költészet és Shakespeare rajongója lett. Tanulmányai során kiemelkedőnek bizonyult, így ösztöndíjjal az oxfordi egyetemre került. Később, már világsztárként, költészeti kurzust is vezetett az egyetemen.

Korán házasodott, Sybill sokáig tűrte Burton hűtlenségét Fotó: PA

A pótapjától kölcsönözte a művésznevét

Eredeti neve Richard Walter Jenkins volt. A Burton vezetéknevet egy általa nagyra becsült tanára tiszteletére vette fel. Philip Burton fontos szerepet játszott az életében: szárnyai alá vette a tehetséges fiút, afféle pótapja lett. Még az örökbefogadást is megpróbálták hivatalosan elintézni, ám a tanár túl fiatalnak számított ehhez, ezért nem kaptak engedélyt.

Egy egész filmes irányzat arca lett

Karrierje éppen akkor indult be, amikor a brit filmipar is jelentős változásokon ment keresztül. Ekkor kezdődött a „brit új hullám”, amelynek egyik emblematikus darabjában, a Dühöngő ifjúság című filmben Burton játszotta a főszerepet. Ekkorra Hollywood is felfigyelt rá, és rendszeresen foglalkoztatni kezdte a karizmatikus fiatal sztárt. Richard Burton filmjei egyre nagyobb sikert kezdtek aratni.

Legendás volt a szerelme Elizabeth Taylorral Fotó: ZUMAPRESS.com

A mozitörténelem egyik legnagyobb pénznyelője szerelmet is hozott számára

Richard Burton Kleopátra című filmjének forgatását minden idők egyik legproblémásabb és legdrágább filmkészítési folyamataként tartják számon. A stúdió 4 millió dollárt költött el még azelőtt, hogy elindult volna a forgatás, az első 10 percnyi használható anyag elkészítése pedig már 7 millió dollárba került, ami rendezőcseréhez is vezetett. A főszereplő Elizabeth Taylor 1 millió dolláros gázsit kapott – a hatvanas évek árfolyamán ez szinte csődbe vitte a Fox stúdiót. A forgatáson szövődött szerelem Burton és Taylor között, ami tovább hátráltatta a munkát, és a felvételek jócskán elhúzódtak.