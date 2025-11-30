Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kétszer vált el ugyanattól a dívától a 100 éves Richard Burton

Burton
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 17:05
Botrányos magánélete sem akadályozhatott meg abban, hogy filmsztárrá váljon pedig nem angol az anyanyelve. Richard Burtonre kétszer vált el ugyanattól a színésznőtől, és maga is sokat tett korai haláláért.
Bors
A szerző cikkei

Saját bevallása szerint egy partnerén kívül mindenkit elcsábított korának legnagyobb sármőrje. 100 éve született Richard Burton, a Dühöngő ifjúság, az Equus, a Nem félünk a farkastól, a Kémek a sasfészekben és a Kleopátra sztárja. 

Richard Burton, The Night Of The Iguana Moviestills
Richard Burton 100 éve született Fotó: M.G.M

Richard Burton és Elizabeth Taylor viharos élete

Nem angol az anyanyelve

A Pontrhydyfen nevű kis walesi faluban született 1925. november 10-én. Anyanyelve a kelta eredetű walesi (kimru/cymru) nyelv volt, az angolt élete végéig akcentussal beszélte. Származására rendkívül büszke volt: szerződéseibe mindig beleíratta, hogy a walesi nemzeti ünnepen, március 1-jén számára szabadnap jár.

Árva bányászgyerekből lett oxfordi tanár

Rendkívül nehéz körülmények között nőtt fel. Tizenhárom gyerekes, szegény bányászcsaládba született; kétéves korában meghalt az édesanyja, majd az apja is elhagyta a gyerekeket, akikről ezután az idősebb nővére gondoskodott. A könyvek jelentettek számára vigaszt: a költészet és Shakespeare rajongója lett. Tanulmányai során kiemelkedőnek bizonyult, így ösztöndíjjal az oxfordi egyetemre került. Később, már világsztárként, költészeti kurzust is vezetett az egyetemen.

Entertainment - Richard Burton and Sybil Williams - London Airport
Korán házasodott, Sybill sokáig tűrte Burton hűtlenségét Fotó: PA

A pótapjától kölcsönözte a művésznevét

Eredeti neve Richard Walter Jenkins volt. A Burton vezetéknevet egy általa nagyra becsült tanára tiszteletére vette fel. Philip Burton fontos szerepet játszott az életében: szárnyai alá vette a tehetséges fiút, afféle pótapja lett. Még az örökbefogadást is megpróbálták hivatalosan elintézni, ám a tanár túl fiatalnak számított ehhez, ezért nem kaptak engedélyt.

Egy egész filmes irányzat arca lett

Karrierje éppen akkor indult be, amikor a brit filmipar is jelentős változásokon ment keresztül. Ekkor kezdődött a „brit új hullám”, amelynek egyik emblematikus darabjában, a Dühöngő ifjúság című filmben Burton játszotta a főszerepet. Ekkorra Hollywood is felfigyelt rá, és rendszeresen foglalkoztatni kezdte a karizmatikus fiatal sztárt. Richard Burton filmjei egyre nagyobb sikert kezdtek aratni. 

JT Vintage Historical Archive
Legendás volt a szerelme Elizabeth Taylorral Fotó: ZUMAPRESS.com

A mozitörténelem egyik legnagyobb pénznyelője szerelmet is hozott számára

Richard Burton Kleopátra című filmjének forgatását minden idők egyik legproblémásabb és legdrágább filmkészítési folyamataként tartják számon. A stúdió 4 millió dollárt költött el még azelőtt, hogy elindult volna a forgatás, az első 10 percnyi használható anyag elkészítése pedig már 7 millió dollárba került, ami rendezőcseréhez is vezetett. A főszereplő Elizabeth Taylor 1 millió dolláros gázsit kapott – a hatvanas évek árfolyamán ez szinte csődbe vitte a Fox stúdiót. A forgatáson szövődött szerelem Burton és Taylor között, ami tovább hátráltatta a munkát, és a felvételek jócskán elhúzódtak.

Kétszer vált el ugyanattól a sztárszínésznőtől

Burton hírhedt nőcsábász volt Hollywoodban, pedig erős volt a mezőny. A Camelot című 1961-es musical forgatásán például azt mondta Julie Andrewsnak, hogy ő az első filmes partnernő, akit nem vitt ágyba. Ötször nősült, három gyermeke született, Elizabeth Taylorral pedig különösen viharos volt a kapcsolata: kétszer házasodtak és kétszer váltak el.

Who's Afraid Of Virginia Woolf? Moviestills
A hűtlen férfi és a forrófejű díva igazi se veled, se nélküled kapcsolatban éltek Fotó: WARNER BROTHERS

Az Oscar-gálák egyik legnagyobb vesztese

Equus, Nem félünk a farkastól, Becket, 1984 – ezek közül valamelyikért igazán járhatott volna neki Oscar-díj, nem? Összesen hétszer jelölték, mégsem nyerte el egyszer sem, és tiszteletbeli Oscart sem kapott, ellentétben sok más hasonló helyzetben lévő kollégájával. A mellőzésében állítólag botrányos magánélete is szerepet játszhatott.

Egy mai hollywoodi sztár is neki köszönheti karrierjét

A fiatal Kevin Costner már egyetemista korában is járt színjátszó órákra, de sokáig nem merte hivatásként választani a színészetet. Egy repülőúton azonban találkozott Richard Burtonnel, aki azt tanácsolta neki: kövesse az álmait. Costner később úgy nyilatkozott, hogy ez a találkozás döntő lökést adott számára.

Filmstills
A sztárt a botrányai miatt mindig mellőzte az Oscar-bizottság Fotó: Moviestore Collection/face to fa

Titokban jótékonykodott

Ismerői szerint az egyik legjószívűbb ember volt, aki számos rászorulón segített. A Wagner forgatásán például észrevette, hogy az egyik statiszta sír a szünetben. Amikor megtudta, hogy az özvegy asszony kétségbeejtő anyagi helyzete miatt vállalta el a munkát, és otthona árverezése fenyegeti, Burton szó nélkül kifizette a jelzáloghitelét.

John Hurt 1940-2017 English Actor
Önpusztító életmódja miatt évtizedekkel öregebbnek nézett ki halálakor Burton Fotó: Virgin Benelux

Sokat tett korai haláláért

Nyolcévesen kezdett dohányozni, és csúcspontján naponta öt doboz cigarettát is elszívott. A filmvilág egyik legelhíresültebb alkoholistájaként tartották számon; legfőbb ivócimborái Richard Harris és Peter O’Toole voltak. Krónikus álmatlanság is gyötörte, a halála előtt pedig májzsugorral és vesebetegséggel kezelték. 58 éves korában agyvérzés következtében hunyt el svájci otthonában.

 

 

