A Netflixezők kedvenc fenegyereke ismét akcióban: Már csak ennyit kell aludni az Éjjeli ügynök 3. évadáig

2023-at írtunk, mikor bemutatásra került a Matthew Quirk azonos című regénye alapján készült Éjjeli ügynök első évada. A látványos akciószéria hűen vitte tovább a 24 vagy a Jack Ryan címre keresztelt akciósorozatok hangulatát, így nem is volt akkora meglepetés, hogy hamar a Netflix történetének egyik legnépszerűbb sorozatává nőtte ki magát.

Az Éjjeli ügynök hamarosan harmadjára is bejelentkezik Netflixre (Fotó: Netflix)

A sorozat második fejezete tavaly januárban jelent meg, ráadásul már az alapművet elhagyva, saját sztorival jelentkeztek az alkotók. A Gabriel Basso által alakított FBI-ügynök, Peter Sutherland a folytatásban is egy nemzetközi konfliktus kellős közepén találta magát, és minden követ képes volt megmozgatni, hogy megmentse a világot egy vegyifegyver okozta katasztrófától. Ám a második felvonás története, a Bridgerton 4. évadához hasonlóan, tudatosan nem lett lekerekítve, mivel a Netflix érezte, a nézők majd még többet akarnak Sutherland ügynök kalandjaiból. Így már 2024 végén be is rendelték a harmadik felvonást, melyet a héten végre elénk is tárnak: Az Éjjeli ügynök 3. évada február 19-én debütál.

Gabriel Basso megint beleveti magát a féktelen akciózásba (Fotó: Netflix)

Az Éjjeli ügynök újra akcióban

A történet minden bizonnyal pontosan ott folytatódik, ahol a készítők nyitva hagyták az ajtót a folytatás számára bő egy évvel ezelőtt. Az akciózás egyik fő helyszíne ezúttal Isztambul lesz, hiszen a forgatás jelentős része ott zajlott, de várható egy kiruccanás „A Nagy Almába” is, miután a stáb tavaly New Yorkban is alaposan elidőzött.

A show középpontjában, kevésbé meglepő módon továbbra is Gabriel Basso Peter Sutherlandje áll majd, és látványos akciójelenetekből, pattanásig feszülő pillanatokból, aktuálpolitikai kikacsintásokból, valamint egymásban bízni képtelen karakterekből biztosan nem fogunk hiányt szenvedni. Ahogyan új arcokból sem, hiszen a visszatérő Luciane Buchanan, Fula Evans-Akingbola és Genesis Rodriguez mellett feltűnik majd még a Doktor House-ból ismert Jennifer Morrison, a True Blood sztárja, Stephen Moyer, valamint a Vészhelyzetben is megforduló David Lyons.

Az Éjjeli ügynök 3. évada több új arcot is tartogat (Fotó: Netflix)

Peter Sutherland meghódítja a nyugati partot is

A Netflix igen nagy reményekkel indítja útjára a héten az Éjjeli ügynök legújabb felvonását, hiszen a 3. évad még el sem startolt, már bőven úton van a negyedik fejezet is.