Egy hamisító élete tarolta le a Netflixet a magyar nézők körében

A Netflix dobogójának tetején landolt az olasz hamisítóról szóló történet. Az Egy hamisító élete nemrég került fel a streaming-szolgáltató műsorára, és hamar a top 10-es lista élére ugrott.

Az Egy hamisító élete igaz történet alapján készült (Fotó: Netflix)

Egy hamisító élete 2026-ben is tarol

A Stefano Lodovichi rendezte Egy hamisító élete valós eseményeken alapszik. A történet a ‘70-es években játszódik, és Antonio Chichiarelli, a világ egyik leghíresebb olasz hamisítójának életét dolgozza fel. Chichiarelli főként műtárgy- és dokumentumhamisítóként volt ismeretes, az aláíráshamisításban különösen nagy tehetségnek bizonyult. Hamar híre ment ügyes kezének, és a római illetőségű Banda della Magliana maffiahálózat kötelékében kamatoztatta tudását. Elsősorban “technikai szakértőként” vett részt a bűncselekményekben, de csalás, fegyvertartás és zsebtolvajlás miatt is a hatóságok látókörébe került ebben az időszakban. Az ügyeskezű hamisítót 1984-ben holtan találták, halálának körülményei a mai napig tisztázatlanok. Egészen biztos, hogy gyilkosság áldozatává vált, a lehetséges elrendelők között szóba került a maffia, az olasz titkosszolgálat és különböző szélsőséges szervezetek is, akikkel kapcsolatban állhatott. Lodovici filmje az ő életét követi végig, vegyítve a megtörtént eseteket némi fikcióval.

Pietro Castellitto remekül alakítja az egyik legjobb hamisító szerepét (Fotó: Netflix)

Antonio Chichiarelli, a legjobb hamisító élete

Toni Rómába költözik annak reményében, hogy felfuttatja festői karrierjét és sikeres művész válik belőle. Azonban a művészvilágba betörni legalább olyan nehéznek bizonyul, mint megszökni az Alcatrazból, így amikor a megfelelő körökben mégis felfedezik tehetségét, Toninak el kell döntenie, hogy meddig hajlandó elmenni a szenvedélye érdekében. Kapcsolatba kerül a maffiával, különböző politikai oldalakkal és szélsőséges bűnszervezetekkel is. A film bővelkedik az izgalmas és akciódús jelenetekben, van itt betörés, fegyveres rablás, autósüldözés és lövöldözésben sem szenvedünk hiányt. Toni szerepét Pietro Castellitto alakítja, aki nemcsak olaszos sármját, de kiváló színészi tehetségét is magával hozta a produkcióba. A filmet rendező Lodovichi kiválóan idézi meg a ‘70-es évek Rómáját, ami a politikai intrikák és a művészet központjaként tűnik fel.