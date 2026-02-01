"A várakozásnak vége!" — Hivatalos: jön a Dirty Dancing folytatása, Jennifer Grey is visszatér!

A Dirty Dancing a nyolcvanas évek fontos öröksége, melynek zenéi és táncjelenetei mind ikonikussá váltak. Főleg azok a jelenetek, ahol Patrick Swayze és Jennifer Grey karakterei szép lassan egymásba szerettek a táncgyakorlatok alatt, mindezt úgy, hogy a két színész a kamerákon kívül nagyon nem jöttek ki egymással. 1987-es megjelenése óta a címével fémjelezve több film is kijött, de ezek — dacára a címadásnak — csak szellemiségükben idézték meg az eredeti filmet és a történetnek rendes folytatása még nem látott napvilágot.

A Dirty Dancing-filmek megkapják a méltó folytatást (Fotó: HIP/ Northfoto)

A Dirty Dancing 2 zöld utat kapott, készül a folytatás

Már 2020 óta tervben volt a klasszikus film folytatása, de a világjárvány és más nehezítő tényezők miatt többször is késleltetniük kellett, azonban a ködös nehézségek oszladozni látszanak, soha ennyire közel nem volt a projekt a megvalósításhoz. Ezt a Lionsgate fejese, Adam Fogelson is megerősítette nyilatkozatában, mely szerint a forgatás idén év végén kezdődhet.

Amit egyelőre biztosan tudunk a meglehetősen optimista közleménye alapján, hogy a készülő folytatás forgatókönyvét Kim Rosenstock írja és Az éhezők viadala-filmek producerei, Nina Jacobson és Brad Simpson is részesei a projektnek. Bár Patrick Swayze már 2009 óta nincs köztünk, de Jennifer Grey visszatér eredeti szerepében Babyként. A 65 éves színésznő szintén nyilatkozott a folytatásról, amit ő személyesen már nagyon várt:

Baby szerepe nagyon mély és jelentőségteljes nyomot hagyott a szívemben és az évek alatt szerzett megannyi rajongó szívében egyaránt. Mindig kíváncsi voltam, hol lenne Baby évekkel később, milyen élete lehet, de eltelt némi idő, hogy olyan embereket találjunk, akikre rá lehet bízni ennek az örökségnek a továbbépítését... nagyon boldog vagyok, hogy kimondhatom — a várakozásnak vége!

Az továbbra is kérdés, hogy Patrick Swayze karaktere, Johnny Castle sorsa mi lesz. Vajon kiírják a karaktert? Esetleg lecserélik? Neadjisten CGI-al hozzák vissza? A válaszra még várnunk kell, mivel idén szinte biztos, hogy még nem érkezik meg az igazi második rész.