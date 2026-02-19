A rózsaszín romantikának vége! A Cinema City eltemeti a Valentin-napot a mozitermekben: ezt látnod kell!

Idén a Cinema City úgy döntött, búcsút vesz a rózsaszín romantika kliséitől: a Valentin-napot jelképesen eltemetve, a szakítás és az elmúlás esztétikájával, valamint egy sor kivételes alkotással teszi ütőssé februári-márciusi kínálatát.
Olyan, elemi szenvedélytől fűtött alkotásokat élhetünk át a maximumon, mint a február közepe óta műsoron lévő Üvöltő szelek, amely az illemmentes érzelmek, vagy Beléd estem, amely a „felejthetetlen” szerelem erejével hódít. Szintén látható már a rangos nemzetközi és hazai elismeréseket is begyűjtött Csendes barát, amely a természet szeretetének történetével várja a nézőket. Február 19-től a szintén díjnyertes Itt érzem magam otthon érkezik az otthon hidegének borzongatásával, majd február 26-tól a Ha tudnék, beléd rúgnék mutatja be a mindent felemésztő odaadás pusztító oldalát – a film sztárja, Rose Byrne alakításáért már az Ezüst Medve-díjat és a Golden Globe-ot is bezsebelte.
A tavaszi szezont a mozihálózat egy igazi, várva várt különlegességgel nyitja meg: március 5-én A menyasszony! hoz el egy halálon túli románcot, majd március 12-től a Reminders of Him: Emlékek róla folytatja a rendhagyó filmélmények sorát a szeretet erejének történetével.
A Valentin-nap elmúlt, a mottó viszont továbbra is él: a mozi mindenkit összehoz! Legyen szó szerelemhívőkről vagy anti-romantikusokról, drámarajongókról vagy thrillerfanatikusokról, a következő hetekben bárki megtalálhatja a számítását a Cinema City színarany kínálatában.
