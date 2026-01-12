Golden Globe 2026: itt nézhetjük meg a gála nyertes filmjeit

Az idei 83. Golden Globe-díjátadó az esetek jelentős részében behozta a papírformát. Bár 2025 nem volt a legerősebb filmfelhozatal terén, azért volt okunk kiváltani a mozijegyeket, avagy leülni a kanapéra egy kis otthoni mozizásra. Akkor sincs baj, ha a gondos hétköznapokban végül kimaradtunk ezekből a tartalmakból, ugyanis a gála legeredményesebb versenyzőit akár streamingen is bepótolhatjuk.

A szakma végül elismerte Paul Thomas Anderson veszteséges filmjét a Golden Globe-gálán (Fotó: Ariana Ruiz)

Golden Globe nyerteseket néznénk? Nincs akadálya!

Egyik csata a másik után

Ha valamiben, akkor ebben biztosak voltunk: Paul Thomas Anderson filmje, a sztároktól zsúfolt film (Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall) kilenc jelölésből nyolcat vihetett haza. Hogy mi is ez a film, pár mondatban nehéz is megfogni. Igaz, hogy vígjáték és musical kategóriában indult, valóban van némi szatirikus oldala, de a nap végén ez egy nagyon komoly és drámai film is egyszerre. Leonardo DiCaprio bekényelmesedett forradalmár megváltását az HBO Max kínálatában láthatjuk.

Hamnet

Chloé Zhao filmje, Jessie Buckley és Paul Mescal főszereplésével szintén felkapott volt, hat jelölésből végül két díjat nyert el. A film (és az ennek alapjául szolgáló regény) William Shakespeare és felesége, Agnes Hathaway szerelmét és családi tragédiáját helyezi középpontba, új megvilágításba helyezve az angol irodalom kiemelkedő alakját. A velőtrázó lélektani drámát legközelebb január 22-től láthatjuk a hazai mozikban.

KPop Demon Hunters

A Sony Animation Studios alaposan felpörgette a nyár végi hangulatot, egy utolsó lendületet adva a fiataloknak az iskolakezdés előtt: szinte minden tizedik TikTok videóban hallhatjuk a zenéit a mai napig és bár korlátozott ideig volt moziban, az a két nap egy mozikat teljesen felforgató filmes esemény volt. A K-Pop démonvadászok kitűnő aránnyal, három jelölésből két győzelemmel távozott a jeles eseményről, ebből az egyik a megkerülhetetlen Golden című slágerüknek járt. A koreai mitológiából inspirált dinamikus, pörgős zenés történetet a Netflixen nézhetjük vissza.

Vészhelyzet Pittsburghben

Bőven van még létjogosultsága a kórházas sztoriknak, ebben a nézők és a szakma is merőben együtt tud érteni. Miután a pittsburgh-i sürgősségi osztály története letarolta a tavalyi Emmy-díjátadót, idén a Golden Globe eseményen. Mondhatni száz százalékos eredménnyel, két jelölésből két győzelemmel zárt Noah Wyle izgalmas egészségügyi drámája. A műfaj rajongóinak jó hír lehet, hogy a sokat bizonyított sorozat eddigi két évada elérhető az HBO Max kínálatában.