Ezért a Netflix legbotrányosabb sorozata A Bridgerton család

A héten debütál A Bridgerton család várva várt 4. évada a Netflixen. Az arisztokratákról szóló kosztümös romantikázás még 2020-ban kezdődött el, azóta pedig az alkotók kétévente jelentkeztek egy-egy új évaddal, melyekkel egyre több és több rajongót szereztek szériájuknak. A fanbázis növekedésével párhuzamosan viszont az arcpirító skandallum száma is egyre csak duzzadt. Cikkünkben A Bridgerton család történetének legdurvább botrányait gyűjtöttük össze!
Nem sok sármosabb férfiút tudnánk mondani Hastings hercegénél. A Simon Bassetet alakító Regé-Jean Page viszont hiába hódította el a női nézők szívét, mindössze egyetlen évad után el kellett köszönnünk a szívtiprótól. Az ok egyébként egyszerű, mint az 1x1: Page-nek lejárt a szerződése, a Netflix pedig nem hosszabbított vele. A rajongók pedig pont emiatt orroltak meg akkoriban a streamingszolgáltatóra, mondván, nagyon könnyen hagyták elmenni, még a kezét sem fogták, hogy legalább egy kicsit maradjon.
Hogy feledhetnénk a sorozat tragikus sorsú fiatal, egyedülálló édesanyját, Marina Thompsont? Szomorú párhuzam, hogy a szerepet eljátszó Ruby Barkerrel sem bánt sokkal kegyesebben a sors. A színésznő többször is küzdött különféle mentális betegségekkel, emiatt pedig kétszer is hosszabb kényszerpihenőt kellett tartania karrierje során.
Balszerencséjére mindkét alkalom egy-egy Bridgerton-évadot követően történt, az alkotók pedig (talán éppen emiatt) már nem ragaszkodtak ahhoz, hogy karaktere a harmadik évadban is feltűnjön. Barker 2023-ban egy interjújában meg is jegyezte, sem az alkotók, sem senki a Netflixtől nem kereste meg hogylétével kapcsolatban, gyakorlatilag teljesen magára maradt.
Mint azt tudjuk, a nyolcévadosra tervezett sorozat nyolc Julia Quinn-regényen alapul, és noha kezdetekben A Bridgerton család kreátorai követték a könyvek eseményeit, a 3. évadban már másik menyegzőt zenésítettek meg. A negyedik évadban végre sorra kerülő Benedict helyett ugyanis Colin Bridgerton szerelmi életét vesézték ki a harmadik fejezetben, amivel alaposan meghökkentették a tősgyökeres fanatikusokat.
Bármily meglepő lehet ez egyesek számára, az emberek kétszáz évvel ezelőtt is szexeltek. De még hogy! Ezt pedig, sok más sorozathoz hasonlóan, A Bridgerton család sem rejti véka alá egy percig sem, sőt, voltak egészen botrányos hancúr párbajok is.
Ilyen volt például az első évadban Simon és Daphne a férfi szempontjából félresikerült légyottja, melyre kis híján a két karakter házassága is ráment, de sok néző hőkölt meg attól is, amikor Benedict felült az „ördögi triciklire”.
A Bridgerton család történetében eleve visszatérő probléma volt, hogy ugyan mégis mit keresnek fekete karakterek egy főnemesi közegben játszódó sztoriban, ezen még egész hamar túltették magukat a fanok. Azon viszont már kevésbé, mikor egy, a könyvekben fehér férfiként jellemzett Michael Stirlingből a Netflix egy fekete nőt csinált, Michaela Stirling néven. A fanbázist ez azért háborította fel különösen, mert attól félnek, hogy a későbbiekben ezzel a lépéssel egy idegen és erőltetett leszbikus szál kerül majd bele a cselekménybe.
A Bridgerton család 4. évadának első fele 2026. január 29-én debütál a Netflixen. A következő felvonás pedig majd február 26-tól lesz elérhető a platformon.
