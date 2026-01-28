Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezért a Netflix legbotrányosabb sorozata A Bridgerton család

streaming
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 22:15
NetflixBridgerton családbotrány
Elég már csak egyszer álomra hajtani a fejünket, és már tapadhatunk is a Netflix elé. A vörös streamingóriáson ugyanis holnap debütál A Bridgerton család 4. évada. A habos-babos széria ugyan nagy népszerűségnek örvend, de a perpatvarok sem kerülték el az évek alatt.
Bors
A szerző cikkei

A héten debütál A Bridgerton család várva várt 4. évada a Netflixen. Az arisztokratákról szóló kosztümös romantikázás még 2020-ban kezdődött el, azóta pedig az alkotók kétévente jelentkeztek egy-egy új évaddal, melyekkel egyre több és több rajongót szereztek szériájuknak. A fanbázis növekedésével párhuzamosan viszont az arcpirító skandallum száma is egyre csak duzzadt. Cikkünkben A Bridgerton család történetének legdurvább botrányait gyűjtöttük össze!

Bridgerton Photocall de l'avant-première mondiale parisienne de la saison 4 Netflix de "Bridgerton" au Palais Brongniart à Paris
A Bridgerton család szereposztásának a sok siker mellett néhány botrányt is át kellett élnie (Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE)

Ezektől a botrányoktól volt hangos a Bridgerton-birtok:

Regé-Jean Page viharos távozása

Nem sok sármosabb férfiút tudnánk mondani Hastings hercegénél. A Simon Bassetet alakító Regé-Jean Page viszont hiába hódította el a női nézők szívét, mindössze egyetlen évad után el kellett köszönnünk a szívtiprótól. Az ok egyébként egyszerű, mint az 1x1: Page-nek lejárt a szerződése, a Netflix pedig nem hosszabbított vele. A rajongók pedig pont emiatt orroltak meg akkoriban a streamingszolgáltatóra, mondván, nagyon könnyen hagyták elmenni, még a kezét sem fogták, hogy legalább egy kicsit maradjon.

2020 - Bridgerton - TV Set
Simon kezét túl könnyen engedte el a Netflix a rajongók szerint (Fotó: Netflix)

Marinát magára hagyták

Hogy feledhetnénk a sorozat tragikus sorsú fiatal, egyedülálló édesanyját, Marina Thompsont? Szomorú párhuzam, hogy a szerepet eljátszó Ruby Barkerrel sem bánt sokkal kegyesebben a sors. A színésznő többször is küzdött különféle mentális betegségekkel, emiatt pedig kétszer is hosszabb kényszerpihenőt kellett tartania karrierje során.

Balszerencséjére mindkét alkalom egy-egy Bridgerton-évadot követően történt, az alkotók pedig (talán éppen emiatt) már nem ragaszkodtak ahhoz, hogy karaktere a harmadik évadban is feltűnjön. Barker 2023-ban egy interjújában meg is jegyezte, sem az alkotók, sem senki a Netflixtől nem kereste meg hogylétével kapcsolatban, gyakorlatilag teljesen magára maradt.

Ruby Barkerrel – állítása szerint – alaposan elbánt a Netflix (Fotó: IMDb)

Sorrendváltás

Mint azt tudjuk, a nyolcévadosra tervezett sorozat nyolc Julia Quinn-regényen alapul, és noha kezdetekben A Bridgerton család kreátorai követték a könyvek eseményeit, a 3. évadban már másik menyegzőt zenésítettek meg. A negyedik évadban végre sorra kerülő Benedict helyett ugyanis Colin Bridgerton szerelmi életét vesézték ki a harmadik fejezetben, amivel alaposan meghökkentették a tősgyökeres fanatikusokat.

2024 - Bridgerton - TV Series
Colin Bridgerton ellopta testvére elől a reflektorfényt, bár Benedict is végül csak sorra kerül a Bridgerton 4. évadában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Botrányos szexjelenetek

Bármily meglepő lehet ez egyesek számára, az emberek kétszáz évvel ezelőtt is szexeltek. De még hogy! Ezt pedig, sok más sorozathoz hasonlóan, A Bridgerton család sem rejti véka alá egy percig sem, sőt, voltak egészen botrányos hancúr párbajok is.

Ilyen volt például az első évadban Simon és Daphne a férfi szempontjából félresikerült légyottja, melyre kis híján a két karakter házassága is ráment, de sok néző hőkölt meg attól is, amikor Benedict felült az „ördögi triciklire”.

2020 - Bridgerton - TV Set
A rajongók is így fognak nézni holnap a Netflix képernyőjére, ahogy Daphne néz itt Simonra (Fotó: Netflix)

Nemcserés támadás

A Bridgerton család történetében eleve visszatérő probléma volt, hogy ugyan mégis mit keresnek fekete karakterek egy főnemesi közegben játszódó sztoriban, ezen még egész hamar túltették magukat a fanok. Azon viszont már kevésbé, mikor egy, a könyvekben fehér férfiként jellemzett Michael Stirlingből a Netflix egy fekete nőt csinált, Michaela Stirling néven. A fanbázist ez azért háborította fel különösen, mert attól félnek, hogy a későbbiekben ezzel a lépéssel egy idegen és erőltetett leszbikus szál kerül majd bele a cselekménybe.

Photocall de l'avant-première mondiale parisienne de la saison 4 Netflix de "Bridgerton" au Palais Brongniart à Paris
A nemváltó Michaela Stirlinget Masali Baduza alakította (Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE)

A Bridgerton család 4. évadának első fele 2026. január 29-én debütál a Netflixen. A következő felvonás pedig majd február 26-tól lesz elérhető a platformon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu