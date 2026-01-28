Ezért a Netflix legbotrányosabb sorozata A Bridgerton család

A héten debütál A Bridgerton család várva várt 4. évada a Netflixen. Az arisztokratákról szóló kosztümös romantikázás még 2020-ban kezdődött el, azóta pedig az alkotók kétévente jelentkeztek egy-egy új évaddal, melyekkel egyre több és több rajongót szereztek szériájuknak. A fanbázis növekedésével párhuzamosan viszont az arcpirító skandallum száma is egyre csak duzzadt. Cikkünkben A Bridgerton család történetének legdurvább botrányait gyűjtöttük össze!

A Bridgerton család szereposztásának a sok siker mellett néhány botrányt is át kellett élnie (Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE)

Ezektől a botrányoktól volt hangos a Bridgerton-birtok:

Regé-Jean Page viharos távozása

Nem sok sármosabb férfiút tudnánk mondani Hastings hercegénél. A Simon Bassetet alakító Regé-Jean Page viszont hiába hódította el a női nézők szívét, mindössze egyetlen évad után el kellett köszönnünk a szívtiprótól. Az ok egyébként egyszerű, mint az 1x1: Page-nek lejárt a szerződése, a Netflix pedig nem hosszabbított vele. A rajongók pedig pont emiatt orroltak meg akkoriban a streamingszolgáltatóra, mondván, nagyon könnyen hagyták elmenni, még a kezét sem fogták, hogy legalább egy kicsit maradjon.

Simon kezét túl könnyen engedte el a Netflix a rajongók szerint (Fotó: Netflix)

Marinát magára hagyták

Hogy feledhetnénk a sorozat tragikus sorsú fiatal, egyedülálló édesanyját, Marina Thompsont? Szomorú párhuzam, hogy a szerepet eljátszó Ruby Barkerrel sem bánt sokkal kegyesebben a sors. A színésznő többször is küzdött különféle mentális betegségekkel, emiatt pedig kétszer is hosszabb kényszerpihenőt kellett tartania karrierje során.

Balszerencséjére mindkét alkalom egy-egy Bridgerton-évadot követően történt, az alkotók pedig (talán éppen emiatt) már nem ragaszkodtak ahhoz, hogy karaktere a harmadik évadban is feltűnjön. Barker 2023-ban egy interjújában meg is jegyezte, sem az alkotók, sem senki a Netflixtől nem kereste meg hogylétével kapcsolatban, gyakorlatilag teljesen magára maradt.

Ruby Barkerrel – állítása szerint – alaposan elbánt a Netflix (Fotó: IMDb)

Sorrendváltás

Mint azt tudjuk, a nyolcévadosra tervezett sorozat nyolc Julia Quinn-regényen alapul, és noha kezdetekben A Bridgerton család kreátorai követték a könyvek eseményeit, a 3. évadban már másik menyegzőt zenésítettek meg. A negyedik évadban végre sorra kerülő Benedict helyett ugyanis Colin Bridgerton szerelmi életét vesézték ki a harmadik fejezetben, amivel alaposan meghökkentették a tősgyökeres fanatikusokat.