Hatalmas tömeg és trombitaszó az Urániában: Bemutatták Boban Marković filmjét – Galéria

Aligha kell bármelyik filmkedvelőnek bemutatni Emir Kusturica nevét. A szerb rendezőlegenda a balkáni filmgyártás történetének meginoghatatlan oszlopa, kinek filmjei talán sosem értek el volna akkora sikereket, ha nincs egy bizonyos Boban Marković. A kiváló trombitaművész amellett, hogy többek között A cigányok ideje, az Underground vagy az Arizonai álmodozók ikonikus taktusait szolgáltatta, megannyi világslágerrel örvendeztette meg népes rajongótáborát. Ezekbe a fülbemászó és gyönyörű nótákba pedig beleköltötte kalandos élete minden örömét és bánatát. A Boban Marković-dalok szerelmesei pedig már évek óta követelik egy kedvencükről szóló mozi elkészültét, imájukat pedig végre meghallgatták.

Boban Marković filmjére volt mindenki kíváncsi tegnap az Urániában (Fotó: B&L Line)

Boban Marković útja egy szerb kisvárosból a világhír felé

Idén végre bemutatásra kerül a rézfúvósok koronázatlan királyának életét bemutató Magyarország a második hazám – Boban Marković portré című film. A korábban A jó pásztor vagy A karcagi cigányteleptől a rákkutatásig című dokumentumfilmeket jegyző Hevér Zoltán alkotása bemutatja a magyar közönséggel évtizedekkel kiváló kapcsolatot ápoló Boban Marković hosszú, kacskaringós és kihívásokkal teli útját mutatja be a világhírnévhez, a moziban pedig nagy szerep jut a szerb–magyar hagyománynak és barátságnak is.

A Magyarország a második hazám – Boban Marković portré premierére, az Ákos-filmhez hasonlóan a budapesti Uránia Filmszínházban került sor, melyen maga a címszereplő is tiszteletét tette. Az eseményt óriási érdeklődés övezte, a nagy reményekkel bemutatott produkciót pedig többek között a mostanában rendezőként is ékeskedő Káel Csaba, filmügyi kormánybiztos is üdvözölte.