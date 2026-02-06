Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas tömeg és trombitaszó az Urániában: Bemutatták Boban Marković filmjét – Galéria

premier
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 16:50
Boban Markovicportré
A balkáni rezesbanda-muzsika kedvelői hamarosan a legközelebbi filmszínház felé vehetik az irányt. A tegnapi napon ugyanis végre bemutatták a legendás Boban Marković életét dalba, vagyis pontosabban filmbe foglaló Magyarország a második hazám – Boban Marković portré című alkotást.
Bors
A szerző cikkei

Aligha kell bármelyik filmkedvelőnek bemutatni Emir Kusturica nevét. A szerb rendezőlegenda a balkáni filmgyártás történetének meginoghatatlan oszlopa, kinek filmjei talán sosem értek el volna akkora sikereket, ha nincs egy bizonyos Boban Marković. A kiváló trombitaművész amellett, hogy többek között A cigányok ideje, az Underground vagy az Arizonai álmodozók ikonikus taktusait szolgáltatta, megannyi világslágerrel örvendeztette meg népes rajongótáborát. Ezekbe a fülbemászó és gyönyörű nótákba pedig beleköltötte kalandos élete minden örömét és bánatát. A Boban Marković-dalok szerelmesei pedig már évek óta követelik egy kedvencükről szóló mozi elkészültét, imájukat pedig végre meghallgatták.

Boban Marković
Boban Marković filmjére volt mindenki kíváncsi tegnap az Urániában (Fotó: B&L Line)

Boban Marković útja egy szerb kisvárosból a világhír felé

Idén végre bemutatásra kerül a rézfúvósok koronázatlan királyának életét bemutató Magyarország a második hazám – Boban Marković portré című film. A korábban A jó pásztor vagy A karcagi cigányteleptől a rákkutatásig című dokumentumfilmeket jegyző Hevér Zoltán alkotása bemutatja a magyar közönséggel évtizedekkel kiváló kapcsolatot ápoló Boban Marković hosszú, kacskaringós és kihívásokkal teli útját mutatja be a világhírnévhez, a moziban pedig nagy szerep jut a szerb–magyar hagyománynak és barátságnak is.

A Magyarország a második hazám – Boban Marković portré premierére, az Ákos-filmhez hasonlóan a budapesti Uránia Filmszínházban került sor, melyen maga a címszereplő is tiszteletét tette. Az eseményt óriási érdeklődés övezte, a nagy reményekkel bemutatott produkciót pedig többek között a mostanában rendezőként is ékeskedő Káel Csaba, filmügyi kormánybiztos is üdvözölte. 

A Boban Marković életét feldolgozó film a premierén készült képeket tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

Galéria: Trombitaszó zengte be az Urániát: Bemutatták a Boban Marković életéről szóló filmet
1/7
Az est sztárja egyértelműen Boban Marković volt, mindenki vele akart fotózkodni

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu