Ez nagyot fog szólni: Magyarok uralhatják le a Berlinale 2026-os mezőnyét

Berlin ismét mozilázban ég. 2026. február 12. és 22. között ugyanis a német város ad otthon a Berlinale-nak, azaz a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválnak, immáron 76. alkalommal. A moziünnep műsora rengeteg izgalmas alkotást sorakoztat fel, melyek között a legjobban várt darab Elle Fanning és Pamela Anderson közös filmje, a fődíjra, azaz az Arany Medvére is esélyes Rosebush Pruning. Karim Ainuz művének viszont számos kihívója akad, köztük egy magyar mozi, Mundruczó Kornél At the Sea-je is.

A mai napon elkezdődött a 2026-os Berlinale, ahol több magyar filmnek is szurkolhatunk (Fotó: Britta Pedersen)

Meghódítják a magyarok a Berlinale-t?

A Fehér istent, a Jupiter holdját és a Pieces of a Womant is jegyző magyar direktor, Mundruczó Kornél következő filmje, az At the Sea egy Laura nevű nőt helyez a Wéber Kata által írt cselekmény középpontjába, aki tengerparti otthonában, a rehab után igyekszik helyretenni a szerteszét hullott életét.

A főszerepben Hollywood vörös démonát, Amy Adamset láthatjuk majd, kinek játékát olyan sztármellékszereplők erősítik majd, mint a hamarosan új fejezettel jelentkező A Fehér Lótusz első évadából jól ismert Murray Barlett vagy a Ted Lasso vagy a Michael J. Foxot is reaktiváló Direkt terápia csillaga, Brett Goldstein.

Amy Adams Oscar-átkát vajon az At the Sea fogja megtörni? (Fotó: AD)

Bár természetesen egy ország szorít Mundruczó filmjének győzelméért, Amy Adams-nek különösen fontos, hogy az At the Sea sikerrel indítsa a fesztiválszezont. Hiszen a színésznő így jövőre ismét versenybe szállhatna az Oscar-díjáért, ami még mindig hiányzik a vitrinjéből.

Az 51 éves színésznőt eddig összesen hat alkalommal jelölték aranyszobrocskára, ám mindannyiszor alulmaradt ellenfeleivel szemben. Ha viszont a 2027-es gálán végre mégis győzelmet aratna, a sikerből mi, magyarok is kivehetnénk a részünk Mundruczó Kornél jóvoltából.

A Mundruczó Kornél-filmek az At the Sea című mozival bővülnek, mely versenybe száll a Berlinale 2026-os mezőnyében az Arany Medvéért (Fotó: Chen Yichen Xinhua / eyevine)

Fiatal magyar lány csenheti el a reflektorfényt

Ha netán Mundruczó Kornél alulmaradna a magyar fotós által megörökített Elle Fanningékkel szemben, akkor sem biztos, hogy lógatni kell az orrunkat. Tudniillik a Generation und Perspektive kategóriában is van magyar érdekelt.

A Berlinale bizottságának külön invitációjára a MOME mesterszakos hallgatója, Feiner Janka is versenybe száll a Lángbogár a zsebemben című animációs filmje, mely a varázslatos gombavilágba repít, aprócska tűzlények közé.