Berlinale 2026: kiderült, melyik film nyerte az Arany Medvét

A Berlinale díját a nemzetközi zsűri elnöke, Wim Wenders nyújtotta át Ilker Catak török-német rendezőnek és a film producereinek. A rendező azt mondta a díjátadó gála színpadán, hogy "az igazi fenyegetés az autokraták, a szélsőjobboldali pártok miatt van; korunk nihilistái próbálnak hatalomra jutni és lerombolni az életmódunkat". "Ne egymással harcoljunk, hanem ellenük!" - fogalmazott.

Átadták a Berlinale díjait Fotó: Anadolu via AFP

Ők nyerték az idei Berlinale díjait

A német-francia-török családi drámában Derya és Aziz házassága nehéz időszakot él meg, miután az állami önkény miatt elveszítették állásukat, és Isztambulba költöztek, hogy Aziz szüleivel éljenek. Nekik és 13 éves lányuknak, Ezginek újra kell tervezniük életüket.

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat Sandra Hüller német színésznő vehette át a 17. században játszódó osztrák-német, fekete-fehér Rose című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb mellékszereplő Ezüst Medvéjét két brit színész, Anna Calder-Marshall és Tom Courtenay kapta a Queen at Sea című brit-amerikai filmért, amit Lance Hammer rendezett.

A zsűri nagydíjával Emin Alper török rendezőt tüntették ki Kurtulus (Salvation) című alkotásért. A török, francia, holland, görög, svéd, szaúdi koprodukcióban készült film főszerepét Erdal Acil és Mehmet Selim Akgul játssza. A zsűri díját szintén Lance Hammer kapta Queen at Sea című filmjéért.

A legjobb rendező Ezüst Medvéjét Grant Gee kapta az ír-brit koprodukcióban készült Everybody Digs Bill Evans című filmjéért; az alkotás a legendás dzsesszzongoristát, Bill Evanst állítja a középpontba. A legjobb forgatókönyvíró díját Genevieve Dulude-De Celles-nek nyújtották át a Nina Roza című kanadai-olasz-bolgár-belga filmért. Ezüst Medve-díjjal ismerték el kiemelkedő művészi hozzájárulásáért Anna Fitch és Banker White rendezőt a Yo (Love Is a Rebellious Bird) című brit film szereposztásáért.

A legjobb dokumentumfilm díját Pepa Lubojacki If Pigeons Turn to Gold című cseh-szlovák alkotása nyerte el. A Perspektívák elnevezésű elsőfilmes versenyprogramban a legjobb debütáló film díját Abdallah Alkhatib kapta a Chronicles of the Siege című filmjével.