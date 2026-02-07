Ashton Kutcher 48 éves lett – Itt van minden, amit nem tudtál a színészről

Hogy mi jut eszünkbe Ashton Kutcherről, az mindig attól függ, hogy kit kérdezünk. A kilencvenes években egy darabig ő volt a legkeresettebb férfimodell, de sokaknak a Hé haver, hol a kocsim? és a Szakítópróba című vegyes fogadtatású vígjátékokból maradhatott meg, de talán ennél is több ember emlékezhet rá a Pillangóhatásból, vagy a Két pasi — meg egy kicsiből. Ő volt a helyes, örökké fiatalos pofi a filmekből és reklámposzterekről, de sokan nem tudják, mi van emögött.
Ashton Kutcher 1978. február 7-én született ikertestvérével, Michaellel együtt. Utóbbi sajnos egy ritka rendellenességgel, cerebrális parézissel született. Bár felnőttként szeret a rivaldafényben tündökölni, Ashton Kutcher testvére iránt érzett szomorúsága a háttérben mindig ott volt, beárnyékolva a hétköznapokat. Felnőttként már nyíltabban beszélt arról, hogy miképpen formálta őt ez a ritka és igen mély lélektapasztalat.
A testvérem megtanította nekem, hogy szeretni másokat nem választás és hogy nem vagyunk egyenlőek. Hihetetlenül egyenlőtlenek vagyunk egymással, más képességeink vannak olyan téren, hogy mit tehetünk, mit gondolhatunk és mit láthatunk. De mindenki ugyanúgy képes szeretni és a testvérem ezt tanította nekem.
Gyerekként a szülei válása után végképp nem tudott mit kezdeni magával és volt némi kitérője a bűn világába. Unokatestvérével együtt pénzszerzés céljából betört abba a gimnáziumba, ahol a tanulmányait végezte, de a kísérlet végül sikertelen maradt. A bíróság végül 3 év próbaidőre és 180 óra ledolgozandó közmunkára ítélte őt. Elmondása szerint ez volt életében az egyik legfontosabb fordulópont. Innentől biomérnöknek tanult, ezzel a testvérén is akart segíteni, bár ezt a képzést végül nem fejezte be.
Leghíresebb kapcsolata Demi Moore-ral volt, akivel 2003-ban jött össze és nem sokkal utána, 2005-ben házasodtak össze. A köztük lévő körülbelül 15 éves korkülönbség akkoriban sok vitát és médiafigyelmet váltott ki, de ők ezt felvállalták a szerelem nevében. Házasságuk eleinte nagyon szorosnak tűnt, ugyanakkor az évek során egyre több feszültséggel szembesültek és végül 2013-ban hivatalosan is elváltak.
Kutcher később elismerte, hogy ez az időszak érzelmileg az egyik legnehezebb volt az életében, azonban A szerben nyújtott remek játékát még elismerte. Ő már csak ilyen remek fickó.
A válás után egy régi ismeretségből nőtt ki élete legstabilabb kapcsolata: Ashton Kutcher felesége évek óta Mila Kunis, akit még az Azok a '70-es évek show forgatásán ismert meg tinédzserkorukban. Barátságból lett szerelem, majd 2015-ben házasság, melyet amennyire lehet, igyekeznek távol tartani a bulvár világától. Elmondásuk szerint a kommunikáció, az egyenrangúság és a humor a kapcsolatuk alapja. Kutcher többször elmondta, hogy Mila mellett tanulta meg igazán, mit jelent a kiegyensúlyozott, felnőtt párkapcsolat. Házasságukból két gyermek született.
Ashton Kutcher ismert színészi karrierje mellett aktivistaként is előljáró szerepet tölt be, különösen az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemben. Társalapítója a Thorn nevű nonprofit szervezetnek, amely technológiai eszközöket fejleszt a hatóságok és civil szervezetek számára az áldozatok felkutatására és a bűncselekmények megelőzésére. Kutcher többször felszólalt az amerikai szenátus előtt, ahol a probléma súlyosságára és a technológia felelősségteljes használatának fontosságára hívta fel a figyelmet — utóbbiban tegyük hozzá, eléggé hátrányban vagyunk a mai napig.
