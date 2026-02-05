Visszatérés Japánba: forog A sógun második évada

A 2024-ben indult Emmy-díjas sorozat, A sógun hatalmas kultusznak örvendett megjelenését követően. Ezt nagyrészt annak köszönheti, hogy ritkán látott mélységgel és hitelességgel mutatja be a feudális Japán világát, a hatalmi játszmákat, a kultúrák ütközését és a becsület szerepét egy kegyetlen, mégis lenyűgöző közegben. A nyugati közönség különösen kíváncsi volt rá, hisz az utóbbi években a japán tartalmakat, de főleg az animációs filmjeiket eddig nem látott mértékben fogyasztják és ezzel párhuzamosan a kultúrájuk iránti érdeklődés is felerősödött. Számukra jó hír lehet, hogy a sorozat második évadát hivatalosan is elkezdték forgatni.

Hiroyuki Sanada ismét a rettegett nagyúr szerepében látható A sógun részek folytatásában (Fotó: YouTube)

A sógun második évada 10 évvel a regény után veszi fel a fonalat

A díjnyertes első évad James Clavell: Shōgun című regényét dolgozta fel, lényegében az elejétől a végéig, lezárva egy kerek történetet. Emiatt lesz némi kockázat a folytatásban, képes-e fenntartani az alapanyag szellemét, sikerül-e a kánonhoz hű módon alakítani a cselekményeket. Az FX és a Disney+ eleve nem akart egy évadnál megállni, egyelőre tervben van egy második és egy harmadik évad is, melyet a sorozat sikerének függvényében folytatnak tovább. Az elmúlt napokban a második évad forgatását a kanadai Vancouverben kezdték el, ahogy az első hivatalos helyszíni fotók is bizonyítják:

New sets for “SHŌGUN” S2 have been spotted in Vancouver ( Port Moody-the old Flavelle Sawmill site beside Rocky Pt) Production starts January 2026.



Cosmo Jarvis and Hiroyuki Sanada are returning as Blackthorne and Toranage. S2 will take place 10 years after the events of S1. pic.twitter.com/2tBINuKQHW — Cosmo Jarvis News (@cosmo_j_news) January 25, 2026

Egyelőre keveset tudni a Szengoku-korszak végén játszódó történet folytatásáról. Mivel a könyvet végigvezették az első évadban, innentől a sorozat kreatívjain múlik, merre viszik tovább a sztorit. Annyit mindenesetre tudunk, hogy Yoshii Toranaga nagyúr (Hiroyuki Sanada) és John Blackthorne (Cosmo Jarvis) visszatérnek, miután sorsuk elválaszthatatlanul összefonódott és a második évadban 10 évvel később vehetjük fel újra a fonalat.

Ha minden jól megy, akkor a forgatást már idén befejezhetik, legközelebb 2027 végén, vagy 2028 elején láthatjuk a kész sztorit a Disney+ kínálatában. Aki pedig addig is valami kardforgató élményre vágyna, megnézheti a napokban toplistákat megostromló Trónok Harca: A hét királyság lovagja című spin-offot az HBO Maxon.