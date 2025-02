Nagyot húzott a Netflix: Az idei legjobb díjátadó lett a SAG Awards

A SAG Awards 1995-ös indulása óta olyan nívóval rendelkezik, mint a Golden Globe- és az Oscar, ráadásul a színészi kategóriát külön figyelem övezi, hiszen az legtöbbször előrevetíti az Oscar-díj várományosát. A jelölteket a filmes és a televíziós bizottság terjeszti fel a díjra, ezen testületek mindegyike 2100 szakszervezeti tagját kéri fel a szavazásra, évről évre. Tavaly a Netflix YouTube-csatornáját, idén viszont már a streaming platform felületén élőben lehetett közvetíteni a 31. SAG Awards-ot.

SAG Awards: A Konklávé színészgárdája lett a legjobb idén (Fotó: AFP)

A Konklávé forgatókönyvírója a SAG Awards-on is nyert

A Konkávé stábja ezúttal sem ment haza üres kézzel, hiszen a Legjobb szereplőgárda díját osztották ki nekik, ezzel pedig maguk mögé utasították többek között az Anora, az Emilia Pérez és a Sehol sem otthon csapatát is. A brit-amerikai thriller, amelyet Robert Harris azonos című regénye alapján Edward Berger rendezett és Peter Staughan írta a forgatókönyvét. Utóbbi a legutóbbi Golden Globe-gálán, a BAFTA-gálán és a Critics' Choice Movie Award-on is elnyerte a Legjobb forgatókönyvírónak járó díjat, ráadásul a CCMA-an is kitüntették a szereplőgárdát. Emellett pedig számos díjat és megannyi jelölést tudhat magának a Konklávé című film, amely igencsak jó esélyekkel fordul a vasárnap megrendezésre kerülő 97. Oscar-gálára, ahol nyolc kategóriában is jelölve lett.

Timothée Chalamet lett a Legjobb férfiszínész, ezzel maga mögé utasította A brutalista sztárját (Fotó: AFP)

Bob Dylan ezúttal legyőzte Tóth Lászlót

Ha már említettük a Sehol se otthon című életrajzi drámát, amely Bob Dylan életét vitte filmvászonra és azért sorra kapja az elismeréseket, meg kell említenünk azt is, hogy a film ezúttal sem maradt ki a szórásból. A Sehol se otthon négy kategóriában volt jelölve a SAG-gálán, ám csak egy díjat zsebelt, be – a legjelentősebbet a film stábjára nézve. Amióta elkezdődött a díjátadók időszaka, minden szem az Adrien Brody Timothée Chalamet párosra szegeződik, hiszen a két színész gyakorlatilag egymás elől happolja el a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, gáláról gálára. Ezúttal Timothée Chalamet lett a befutó, amely a vasárnapi Oscar-gálával kapcsolatban is egy igencsak nyomatékos üzenettel bírhat.