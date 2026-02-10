Ryan Reynolds bevállalta: sosem találod ki, mennyit keresett a Deadpool első részével

Senki sem hitt a sikerben, a főszereplőnek súlyos döntést kellett hoznia a sikerért. 10 év után Ryan Reynolds Deadpoolja az egyik legsikeresebb szuperhős, dacára annak, hogy 10 évig könyörgött a színész, mire kötélnek álltak a pénzemberek.
„Az élet hosszú szívás-széria, s a boldogság csak ritka, rövid reklámszünet benne.” A bölcsességet 10 évvel ezelőtt hallottuk először, Ryan ReynoldsDeadpoolként mondta ezt a szállóigét, akit rendszeresen összekevernek Pókemberrel a ruhája miatt. A halhatatlan és eltorzult Wade antiszuperhősként írtja az ellent, miközben egy vak, kokainista idős nő lakótársaként próbálja feldolgozni szerelme elvesztését. A figura már három filmben szerepelt, legelőször 10 évvel ezelőtt, Valentin-nap körül debütált a mozikban. Íme, pár kulisszatitok, amit még a legnagyobb rajongók se tudnak az első film születésének nehézségeiről.
Ryan Reynolds gázsija
Ryan Reynolds színészi pályája eleje óta harcolt a Deadpoolért, több mint 10 évig senki sem állt szóba a színésszel. Ennek oka az R-besorolás, vagyis a csak felnőtteknek szóló kategória
Ryan Reynolds az X-Men kezdetek: Farkas 2009-es filmben egy rövid szerepre feltűnt már Deadpoolként, de ott inkább rémisztő volt a figura, mintsem a cinikus egysorosait dobáló antihős
A producereket egy "véletlenül" kiszivárgott 2014-es tesztfelvétel győzte meg arról, hogy érdemes a filmmel foglalkozni
A film költségvetése viszont elképesztően alacsony volt, de a végeredményen szerencsére nem látszott. Akkoriban is már 150-200 millió dollár körül készültek a szuperhősfilmek, a Deadpool 58 millióból forgott. A spórolás miatt Kanadában vették fel a jeleneteket
Számos stábtag lemondott a fizetéséről, illetve a pluszpénzeiről, hogy elkészüljön a film
Minden idők legsikeresebb R-es képregényfilmje lett a bemutatásakor, azóta ezt a címet Deadpool & Rozsomák vette át a maga több mint 1,3 milliárdos bevételével.
Reynolds a fél forgatást végig improvizálta, Deadpool gegjei sokszor a felvételek alatt születtek meg
A film eleji, rendkívül látványos sztrádás jelenet a költségvetés egyharmadát elvitte! Szemfüles nézők észrevehették, hogy az autók ismétlődnek, így próbált a CGI stáb spórolni a trükkök árán
A pókemberes poénok a filmben jobban működnek, ugyanis az eredeti képregényben élénk narancsszínű volt Deadpool kosztümje
Az első filmben a homoerotikus vicceiről is híres Deadpool Hugh Jackman valódi képét használta a People magazinból álarcként
Reynolds speciális maszkot viselt, a beépített szenzorok rögzítették a figura mimikáját, ezzel életszerűbbé téve a karaktert
Deadpool rendszeresen átlépi a negyedik falat, vagyis sokat szól ki közönségnek. Ezt Reynolds néha meg is spékelte, amikor a saját személye, családja vagy a popkultúrában betöltött szerepét is behozta egyfajta ötödik falként. Erre a legjobb példa a Deadpool & Rozsomák elején, amikor közölte a közönséggel, hogy az emberi testben 206 csont van, neki azonban 207, amikor a Gossip Girl - A pletykafészek ismétléseit nézi. Ezzel a felesége, Blake Livelyleghíresebb szerepére és az iránta érzett... szerelmére utalt!
Sokak szerint az évtized marketing kampánya a Deadpoolé volt. Romantikus filmként, vígjátékként és akciófilmként is reklámozták, Valentin-napra időzített premierrel
Stan Lee, a figura alkotója egy sztriptízklub dj-jeként tűnt fel a filmben
