Ryan Reynolds bevállalta: sosem találod ki, mennyit keresett a Deadpool első részével

„Az élet hosszú szívás-széria, s a boldogság csak ritka, rövid reklámszünet benne.” A bölcsességet 10 évvel ezelőtt hallottuk először, Ryan Reynolds Deadpoolként mondta ezt a szállóigét, akit rendszeresen összekevernek Pókemberrel a ruhája miatt. A halhatatlan és eltorzult Wade antiszuperhősként írtja az ellent, miközben egy vak, kokainista idős nő lakótársaként próbálja feldolgozni szerelme elvesztését. A figura már három filmben szerepelt, legelőször 10 évvel ezelőtt, Valentin-nap körül debütált a mozikban. Íme, pár kulisszatitok, amit még a legnagyobb rajongók se tudnak az első film születésének nehézségeiről.

Ryan Reynolds gázsija

Ryan Reynolds színészi pályája eleje óta harcolt a Deadpoolért, több mint 10 évig senki sem állt szóba a színésszel. Ennek oka az R-besorolás, vagyis a csak felnőtteknek szóló kategória

Ryan Reynolds az X-Men kezdetek: Farkas 2009-es filmben egy rövid szerepre feltűnt már Deadpoolként, de ott inkább rémisztő volt a figura, mintsem a cinikus egysorosait dobáló antihős

2009-es filmben egy rövid szerepre feltűnt már Deadpoolként, de ott inkább rémisztő volt a figura, mintsem a cinikus egysorosait dobáló antihős A producereket egy "véletlenül" kiszivárgott 2014-es tesztfelvétel győzte meg arról, hogy érdemes a filmmel foglalkozni

A film költségvetése viszont elképesztően alacsony volt, de a végeredményen szerencsére nem látszott. Akkoriban is már 150-200 millió dollár körül készültek a szuperhősfilmek, a Deadpool 58 millióból forgott. A spórolás miatt Kanadában vették fel a jeleneteket

vették fel a jeleneteket Számos stábtag lemondott a fizetéséről, illetve a pluszpénzeiről, hogy elkészüljön a film

Ryan Reynolds annyira hitt a projektben, hogy ingyen dolgozott, és később részesedett csak a bevételből. Utólag kiderült, élete üzletét kötötte meg, ugyanis a film 782 milliót termelt világszerte. Sose derült ki pontosan, mennyit kapott a színész, de a nyereségét valahol 30-50 millió dollár köré saccolták

