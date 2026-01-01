Szívmelengető gesztus: ezt üzenték a magyaroknak a Stranger Things sztárjai

Nemrég - magyar idő szerint január elsején, hajnali 2 órakor -, debütált a Stranger Things legutolsó része a Netflixen. Ebből az alkalomból a sorozat sztárjai egy videón keresztül üzentek a széria magyar rajongóinak.
A rövid felvételen - amelyet a Netflix Facebook-oldalán osztottak meg -, Nell Fisher, Jake Connelly és Jamie Campbell Bower látható, akik a finálé megtekintésére buzdították a magyar rajongókat.
Mutatjuk a videót!
