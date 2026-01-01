SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívmelengető gesztus: ezt üzenték a magyaroknak a Stranger Things sztárjai

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 14:16 / FRISSÍTÉS: 2026. január 01. 14:29
Nemrég - magyar idő szerint január elsején, hajnali 2 órakor -, debütált a Stranger Things legutolsó része a Netflixen. Ebből az alkalomból a sorozat sztárjai egy videón keresztül üzentek a széria magyar rajongóinak.

A magyar rajongóknak üzentek a Stranger Things sztárjai / Fotó: Netflix

Ezt üzenték a Stranger Things sztárjai a magyaroknak

A rövid felvételen -  amelyet a Netflix Facebook-oldalán osztottak meg -, Nell Fisher, Jake Connelly és Jamie Campbell Bower látható, akik a finálé megtekintésére buzdították a magyar rajongókat.

Mutatjuk a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
