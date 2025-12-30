Sosem látott mélyponton a Stranger Things új évada a finálé előtt - mutatjuk, miért!

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 18:25
Közeleg a vége, de ennek fényében fogalmunk sincs mire számítsunk. A Stranger Things ötödik évada lett a sorozat történetének legrosszabb értékeléseket kapott szezonja.

A Stranger Things ötödik évada végül nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, már ami a rajongói reakciókat és az értékeléseket illeti. Az ötödik évad A híd címen futó hetedik része lett a széria történetének legrosszabb értékelést kapott epizódja, ennek pedig sok apróság mellett egy nagyobb oka van.  

Jelenet a Stranger Things ötödik évadának első fejezetéből.
A Stranger Things ötödik évada lehúzta az egész sorozatot (Fotó: Netflix)

Stranger Things ötödik évad: ez az eddigi legrosszabb 

A Duffer testvérek minden igyekezete ellenére a Stranger Things sorozat utolsó, ötödik évada nem nyerte el maradéktalanul a rajongók tetszését. A december 25-én debütált újabb három rész után a Rotten Tomatoes filmes portálon az addig 70% körül mozgó értékelések bezuhantak és meg sem álltak 56%-ig. Összehasonlításként az előző évadok jelenleg is mind 80% fölött állnak, a negyedik 89%, a harmadik 86%, a második 90%, az első pedig 96%-on teljesít. Ennek fényében rohamosan romlik a Millie Bobby Brown főszereplésével készült széria ázsiója, aminek számos oka van. A rajongók erősen kritizálták Jake Bongiovi feleségének színészi teljesítményét, aki ugyan meglepően keveset szerepel a képernyőn, de abban a kevés alkalomban sincs köszönet. A szájfeltöltése után Millie Bobby Brown arcáról meglehetősen kevés érzelmet lehet leolvasni, de úgy tűnik, mintha a színésznő nem is nagyon erőlködne. A nézőket egyre jobban zavarják a végtelenségig elnyújtott lelkizős monológok, amiket időnként szakít csak meg néhány akciódúsabb jelenet, melyek során a nagy csapat minden alkalommal ismét kettéválik, hogy aztán ismét sor kerülhessen egy újabb könnyes nagy találkozásra. 

Millie Bobby Brown a Stranger Things ötödik évadának londoni premierjén.
Millie Bobby Brown kifejezéstelen arca kiverte a biztosítékot a Stranger Things rajongóknál (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Stranger Things ötödik évad hetedik rész 

A fentieknél is jobban megosztotta a népes rajongótábort az újonnan debütált A híd című hetedik epizód, melyben a Noah Schnapp által alakított Will Byers könnyek között áll ki a társaság elé és egy szívhezszóló monológban adja családja és barátai tudtára, hogy nem a lányokat szereti. A nézők egy része örömmel fogadta a jelenetet, míg sokan felháborodásukat fejezték ki a Netflix felé, mondván szándékosan beleerőszakolták a meleg-szálat ebbe a sorozatba is. Utóbbiakkal azért nem egészen értünk egyet, ugyanis a szériát alkotó Matt és Ross Duffer már régóta úgy szövögette a cselekmény szálait, hogy előbb-utóbb elérkezzünk ehhez a pillanathoz. Következetlenségről így szó sincs, mégis, a hosszú könnyes monológ sokaknál kicsapta a biztosítékot, ezzel lehúzva a teljes évad értékeléseit. A hetedik epizód 5.4-es értékelésen áll jelenleg az imdb-n, ami jelentős romlás ahhoz képest, hogy az előző évadok epizódjai egyszer sem mentek 7.8 alá, sőt, szinte mindegyik 8.6 és 9.2 között mozog. Mindezek fényében kíváncsian várjuk a finálét, ami szilveszter éjjel debütál majd a Netflixen, és reméljük minden kérdésünkre választ ad.

 

