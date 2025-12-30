Sosem látott mélyponton a Stranger Things új évada a finálé előtt - mutatjuk, miért!

A Stranger Things ötödik évada végül nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, már ami a rajongói reakciókat és az értékeléseket illeti. Az ötödik évad A híd címen futó hetedik része lett a széria történetének legrosszabb értékelést kapott epizódja, ennek pedig sok apróság mellett egy nagyobb oka van.
A Duffer testvérek minden igyekezete ellenére a Stranger Things sorozat utolsó, ötödik évada nem nyerte el maradéktalanul a rajongók tetszését. A december 25-én debütált újabb három rész után a Rotten Tomatoes filmes portálon az addig 70% körül mozgó értékelések bezuhantak és meg sem álltak 56%-ig. Összehasonlításként az előző évadok jelenleg is mind 80% fölött állnak, a negyedik 89%, a harmadik 86%, a második 90%, az első pedig 96%-on teljesít. Ennek fényében rohamosan romlik a Millie Bobby Brown főszereplésével készült széria ázsiója, aminek számos oka van. A rajongók erősen kritizálták Jake Bongiovi feleségének színészi teljesítményét, aki ugyan meglepően keveset szerepel a képernyőn, de abban a kevés alkalomban sincs köszönet. A szájfeltöltése után Millie Bobby Brown arcáról meglehetősen kevés érzelmet lehet leolvasni, de úgy tűnik, mintha a színésznő nem is nagyon erőlködne. A nézőket egyre jobban zavarják a végtelenségig elnyújtott lelkizős monológok, amiket időnként szakít csak meg néhány akciódúsabb jelenet, melyek során a nagy csapat minden alkalommal ismét kettéválik, hogy aztán ismét sor kerülhessen egy újabb könnyes nagy találkozásra.
A fentieknél is jobban megosztotta a népes rajongótábort az újonnan debütált A híd című hetedik epizód, melyben a Noah Schnapp által alakított Will Byers könnyek között áll ki a társaság elé és egy szívhezszóló monológban adja családja és barátai tudtára, hogy nem a lányokat szereti. A nézők egy része örömmel fogadta a jelenetet, míg sokan felháborodásukat fejezték ki a Netflix felé, mondván szándékosan beleerőszakolták a meleg-szálat ebbe a sorozatba is. Utóbbiakkal azért nem egészen értünk egyet, ugyanis a szériát alkotó Matt és Ross Duffer már régóta úgy szövögette a cselekmény szálait, hogy előbb-utóbb elérkezzünk ehhez a pillanathoz. Következetlenségről így szó sincs, mégis, a hosszú könnyes monológ sokaknál kicsapta a biztosítékot, ezzel lehúzva a teljes évad értékeléseit. A hetedik epizód 5.4-es értékelésen áll jelenleg az imdb-n, ami jelentős romlás ahhoz képest, hogy az előző évadok epizódjai egyszer sem mentek 7.8 alá, sőt, szinte mindegyik 8.6 és 9.2 között mozog. Mindezek fényében kíváncsian várjuk a finálét, ami szilveszter éjjel debütál majd a Netflixen, és reméljük minden kérdésünkre választ ad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.