100 éve született: Kőbányáról indult a magyar Arnold Schwarzenegger

Dögös szexszimbólumot vett el, világsztár a lánya. Mickey Hargitay Arnold Schwarzenegger magyar elődje sokak szerint, akit Hollywoodban aranykorában mindenki ismert!
1926 januárjában született, családja Kőbányán élt. Édesapja cirkuszi akrobataként dolgozott, így Mickey Hargitay és fivérei már gyerekként bekapcsolódtak a mutatványokba. Kiváló fizikai adottságait később gyorskorcsolyában és futballban is kamatoztatta.
A második világháború után, 1947-ben emigrált az Egyesült Államokba, amikor véglegessé vált, hogy Magyarország a keleti blokkhoz tartozik majd. Nem akart a vasfüggöny mögött élni, inkább a szabad nyugatot választotta.
Amerikába érkezve eleinte szakmunkásként dolgozott: volt vízvezeték-szerelő és asztalos is. Később, már hírességként, saját kezűleg készítette el hollywoodi otthona berendezésének jelentős részét.
1947-ig egyáltalán nem foglalkozott testépítéssel, ám egy magazinfotó hatására besétált egy edzőterembe, és azonnal magával ragadta a sportág. Rövid időn belül a bodybuilding egyik legismertebb alakjává vált, és sokat tett azért, hogy az akkor még gyerekcipőben járó sportág szélesebb körben is ismertté váljon. 1955-ben pályája csúcsára ért, amikor megnyerte a Mr. Universe címet.
A testépítésből akkoriban még a világsztárok sem tudtak jól megélni, ezért Mickey Hargitay különféle fellépéseket vállalt. Többek között a legendás Mae West revüjében is szerepelt, mint az egyik „izmos férfi”. Egy éjszakai klubban a színpadon szúrta ki őt a hollywoodi szexszimbólum Jayne Mansfield, aki a legenda szerint steaket rendelt vacsorára és mellé a bal oldalon álló férfit, Mickey Hargitayt. A kaland szerelemmé, majd házassággá alakult, a bulvársajtó állandó érdeklődése közepette.
Jayne Mansfieldtől három gyermeke született, bár csak évtizedekkel később derült ki, hogy egyiküknek biológiailag nem ő volt az apja. Mariska Hargitay Mickey Hargitay-t tekintette igazi apjának, aki Mansfield tragikus halála után felnevelte a gyerekeket. Mariska később világhírű színésznő lett a Különleges ügyosztály révén, amelynek egy 2003-as epizódjában Mickey Hargitay is feltűnt egy rövid jelenet erejéig.
A Jayne Mansfielddel kötött házasság után rendszeresen szerepelt filmekben és sorozatokban, többnyire kisebb szerepekben, de eljátszotta például Herkulest is (Herkules szerelmei, 1960). Amikor a volt tragikus felesége életéről mozifilm készült (A Jayne Mansfield-sztori, 1980), Mickey Hargitayt az akkori Mr. Universe, Arnold Schwarzenegger alakította. Mint ismert, Jayne egy autóbalesetben hunyt el 1967-ben.
Hivatalos születési neve Hargitay Miklós Károly volt. Gyermekeinek magyar neveket adott (Mariska, Zoltán), és otthon magyarul beszélt velük, hogy továbbadja a nyelvet és a kultúrát. Tiszteletére Mariska Hargitay a saját fiának is magyar keresztnevet adott: Miklósnak nevezte el.
Hollywoodi karrierje után főként ingatlanbefektetőként és kivitelezőként dolgozott. Többször hazalátogatott Magyarországra, sőt 1988-ban egy magyar filmben is szerepelt (Mr. Universe). 2006-ban, Los Angelesben hunyt el daganatos betegség következtében, 80 éves korában.
