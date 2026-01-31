100 éve született: Kőbányáról indult a magyar Arnold Schwarzenegger

Dögös szexszimbólumot vett el, világsztár a lánya. Mickey Hargitay Arnold Schwarzenegger magyar elődje sokak szerint, akit Hollywoodban aranykorában mindenki ismert!

Mickey Hargitay testépítőként lett híres / Fotó: Frank Worth

Mickey Hargitay Amerika csillaga volt

Kőbányáról indult

1926 januárjában született, családja Kőbányán élt. Édesapja cirkuszi akrobataként dolgozott, így Mickey Hargitay és fivérei már gyerekként bekapcsolódtak a mutatványokba. Kiváló fizikai adottságait később gyorskorcsolyában és futballban is kamatoztatta.

A szovjet világ elől emigrált Amerikába

A második világháború után, 1947-ben emigrált az Egyesült Államokba, amikor véglegessé vált, hogy Magyarország a keleti blokkhoz tartozik majd. Nem akart a vasfüggöny mögött élni, inkább a szabad nyugatot választotta.

Kétkezi munkásként kereste a kenyerét

Amerikába érkezve eleinte szakmunkásként dolgozott: volt vízvezeték-szerelő és asztalos is. Később, már hírességként, saját kezűleg készítette el hollywoodi otthona berendezésének jelentős részét.

Feleségével, Jayne-nel állandóan a bulvárlapok címoldalain szerepeltek / Fotó: KEYSTONE Pictures USA

Egy új sportág legendája lett

1947-ig egyáltalán nem foglalkozott testépítéssel, ám egy magazinfotó hatására besétált egy edzőterembe, és azonnal magával ragadta a sportág. Rövid időn belül a bodybuilding egyik legismertebb alakjává vált, és sokat tett azért, hogy az akkor még gyerekcipőben járó sportág szélesebb körben is ismertté váljon. 1955-ben pályája csúcsára ért, amikor megnyerte a Mr. Universe címet.

Menüként kérte őt a hollywoodi szexszimbólum

A testépítésből akkoriban még a világsztárok sem tudtak jól megélni, ezért Mickey Hargitay különféle fellépéseket vállalt. Többek között a legendás Mae West revüjében is szerepelt, mint az egyik „izmos férfi”. Egy éjszakai klubban a színpadon szúrta ki őt a hollywoodi szexszimbólum Jayne Mansfield, aki a legenda szerint steaket rendelt vacsorára és mellé a bal oldalon álló férfit, Mickey Hargitayt. A kaland szerelemmé, majd házassággá alakult, a bulvársajtó állandó érdeklődése közepette.

Mariska Hargitay mindig is Mickey-t tekintette az igazi apjának / Fotó: Chase Rollins/AFF-USA.com

A lánya is világsztár lett

Jayne Mansfieldtől három gyermeke született, bár csak évtizedekkel később derült ki, hogy egyiküknek biológiailag nem ő volt az apja. Mariska Hargitay Mickey Hargitay-t tekintette igazi apjának, aki Mansfield tragikus halála után felnevelte a gyerekeket. Mariska később világhírű színésznő lett a Különleges ügyosztály révén, amelynek egy 2003-as epizódjában Mickey Hargitay is feltűnt egy rövid jelenet erejéig.