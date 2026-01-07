Kádár L. Gellértet megfürdették és eláztatták Dobó Katáék

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 16:21
Kádár L. GellértMegafilm Service
A Még egy kívánság forgatásáról újabb kulisszatitkokat tudtunk meg. Kádár L. Gellért kétszer is váratlanul lett csurom vizes, és még kollégáját is megpróbálta megviccelni.

A Még egy kívánság című film vitathatatlanul a következő év legjobban várt romantikus filmvígjátéka. Amíg kiderül, hogy mit is tud Hermányi Mariann, azaz a főszereplő Juli Kívánságfüzete, miben segíti őt legjobb barátnője Dóra, akit Trill Beatrix kelt életre és mi köze van ehhez az egészhez T. Danny-nek, vagyis Milánnak, illetve hogy kerül gitár Kádár L. Gellért kezébe, addig elárulunk néhány újabb kulisszatitkot a Megafilm Service készülő mozijáról. 

Kádár L. Gellért a Még egy kívánság film sajtóeseményén lépett fel zenekarával.
Kádár L. Gellért váratlan kihívásokkal szembesült a Még egy kívánság forgatásán (Fotó: Bors) 

Kádár L. Gellértet csupa női erő vette körbe a forgatáson

Fogalmazhatunk úgy, hogy a Még egy kívánság stábjában „túlerőben” voltak a nők, hiszen a vezetőproducer, Helmeczy Dorottya, Dobó Katát kérte fel vezetőrendezőnek, társrendezőnek pedig Szilágyi Fannit. A női főszereplők, Hermányi Mariann, Trill Beatrix, Nyári Szilvia és Domokos Éva is erős mezőnyt alkottak.  

Helmeczy Dorottya producer és Dobó Kata vezetőrendező a Még egy kívánság című film sajtóeseményén.
Igazi női "túlerő" uralkodott a Még egy kívánság stábjában (Fotó: Bors)

A hajnali forgatási napokat is egy női hang tette kellemessé. – A korai forgatások többek között Tímea, az asszisztensük hangja miatt maradandó élmények, amikor váratlanul feltépte az öltözőbusz ajtaját és teli torokból rám kiáltott: „Jó reggelt!” Ezekre a reggelekre bármikor örömmel emlékszem vissza – mesélte mosolyogva Friedenthál Zoltán, aki a Dead Flamingos basszusgitárosát, Fecót kelti életre.  

Fridenthál Zoltán, Kádár L. Gellért és Wettstein Márk, a Dead Flamingos zenekar.
A Dead Flamingos basszusgitárosát alakító Friedenthál Zoltán is felidézte legkedvesebb emlékét a forgatásról (Fotó: Megafilm Service)

 Az utolsó forgatási napon meglepetésként érte Kádár L. Gellértet, hogy esőgép is lesz. Ebben a jelenetben megérkeznek Juli, vagyis Hermányi Mariann szülei, Nyári Szilvia és Pataki Ferenc. Karesz, vagyis Gellért megy segíteni felvinni a csomagokat. Szóval ő volt az egyetlen a fiúk közül, akinek „el kellett áznia”. Mivel a többiek jól szórakoztak ezen, Gellért megpróbálta behúzni őket a csőbe. Odament Wettstein Márkhoz teljesen komoly arccal, hogy „Figyi, Kata (Dodó Kata vezetőrendező - a szerk.) most szólt, neked is le kell jönnöd segíteni a csomagos jelenetnél!”. Az más kérdés, hogy nem jött be az ugratás, Márk már nem ült fel erre a vonatra. 

Wettstein Márk és Kádár L. Gellért a Még egy kívánság forgatásán.
Látszik, hogy a fiúk között remek a kémia, de Wettstein Márk nem dőlt be Kádár L. Gellért ugratásának (Fotó: Megafilm Service)

Kádár L. Gellértnek egyébként nem ez volt az egyetlen vizes jelenete. Mondhatjuk azt is, hogy vízben kezdte és vizesen fejezte be a forgatási időszakot, hiszen az első forgatási napon reggeltől estig fürdött egy tóban: - Úgy emlékszem, legalább ötvenszer kellett beleugranom, ha nem többször… - tartott egy gyors fejszámolást. A halastónál Friedenthál Zoli is maradandó emlékeket szerzett. - Kicsit tartottam attól a jelenettől, amikor egy nekifutásból végrehajtott, fenékre érkező ugrással kellett szétrebbentenem a fiatalokat a halastóban. Körülbelül 10-szer futottam és csobbantam. A kaszkadőr kollégák készségesen instruáltak, de két hétbe telt, amíg eltűntek a látszólag habkönnyű feladat nyomai rólam. 

 

 

