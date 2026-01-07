Kádár L. Gellértet megfürdették és eláztatták Dobó Katáék

A Még egy kívánság című film vitathatatlanul a következő év legjobban várt romantikus filmvígjátéka. Amíg kiderül, hogy mit is tud Hermányi Mariann, azaz a főszereplő Juli Kívánságfüzete, miben segíti őt legjobb barátnője Dóra, akit Trill Beatrix kelt életre és mi köze van ehhez az egészhez T. Danny-nek, vagyis Milánnak, illetve hogy kerül gitár Kádár L. Gellért kezébe, addig elárulunk néhány újabb kulisszatitkot a Megafilm Service készülő mozijáról.
Fogalmazhatunk úgy, hogy a Még egy kívánság stábjában „túlerőben” voltak a nők, hiszen a vezetőproducer, Helmeczy Dorottya, Dobó Katát kérte fel vezetőrendezőnek, társrendezőnek pedig Szilágyi Fannit. A női főszereplők, Hermányi Mariann, Trill Beatrix, Nyári Szilvia és Domokos Éva is erős mezőnyt alkottak.
A hajnali forgatási napokat is egy női hang tette kellemessé. – A korai forgatások többek között Tímea, az asszisztensük hangja miatt maradandó élmények, amikor váratlanul feltépte az öltözőbusz ajtaját és teli torokból rám kiáltott: „Jó reggelt!” Ezekre a reggelekre bármikor örömmel emlékszem vissza – mesélte mosolyogva Friedenthál Zoltán, aki a Dead Flamingos basszusgitárosát, Fecót kelti életre.
Az utolsó forgatási napon meglepetésként érte Kádár L. Gellértet, hogy esőgép is lesz. Ebben a jelenetben megérkeznek Juli, vagyis Hermányi Mariann szülei, Nyári Szilvia és Pataki Ferenc. Karesz, vagyis Gellért megy segíteni felvinni a csomagokat. Szóval ő volt az egyetlen a fiúk közül, akinek „el kellett áznia”. Mivel a többiek jól szórakoztak ezen, Gellért megpróbálta behúzni őket a csőbe. Odament Wettstein Márkhoz teljesen komoly arccal, hogy „Figyi, Kata (Dodó Kata vezetőrendező - a szerk.) most szólt, neked is le kell jönnöd segíteni a csomagos jelenetnél!”. Az más kérdés, hogy nem jött be az ugratás, Márk már nem ült fel erre a vonatra.
Kádár L. Gellértnek egyébként nem ez volt az egyetlen vizes jelenete. Mondhatjuk azt is, hogy vízben kezdte és vizesen fejezte be a forgatási időszakot, hiszen az első forgatási napon reggeltől estig fürdött egy tóban: - Úgy emlékszem, legalább ötvenszer kellett beleugranom, ha nem többször… - tartott egy gyors fejszámolást. A halastónál Friedenthál Zoli is maradandó emlékeket szerzett. - Kicsit tartottam attól a jelenettől, amikor egy nekifutásból végrehajtott, fenékre érkező ugrással kellett szétrebbentenem a fiatalokat a halastóban. Körülbelül 10-szer futottam és csobbantam. A kaszkadőr kollégák készségesen instruáltak, de két hétbe telt, amíg eltűntek a látszólag habkönnyű feladat nyomai rólam.
