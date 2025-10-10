Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Megnyílt a világsztár felesége: súlyos betegséggel küzd, parókát is vett

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 13:25
Kevin Jonaslyme kór
Nem ő az egyetlen, akit lesújtott a kór. Az utóbbi időben több hírességet is érintett a megdöbbentő diagnózis.
A híres énekes, Kevin Jonas felesége, Danielle Jonas nemrég osztott meg egy szívszorító hírt: súlyos betegséggel küzd.

Kevin Jonas felesége súlyos betegséggel küzd
Kevin Jonas felesége súlyos betegséggel küzd Fotó: Jim Smeal / BEImages

A 2009-ben férjhez ment Danielle egy interjúban beszélt személyes életéről. Bár pontosan nem árulta el, mikor diagnosztizálták, elmesélte, hogy hosszú ideig kereste a választ furcsa és aggasztó tüneteire.

Azt próbálták elhitetni velem, hogy csak szorongás. Végül sikerült biopsziát csináltatnom, és akkor derült ki, hogy Lyme-kóros vagyok. A fejbőröm ekcémás volt, amit valószínűleg a betegség okozta gyulladás idézett elő. A hajhullás mély nyomokat hagyott bennem... annyira rossz volt, hogy parókát kellett hordanom

- idézte fel szomorú emlékeit Danielle.

Elmondása szerint először a férjével közös programokkal próbálta visszanyerni a normalitás érzését, valamint póthajat is csináltatott, de ez csak rontott az állapotán. Mégis hálásnak érzi magát, hogy időben sikerült felismerni a betegséget. Bár a tünetek néha még előjönnek, legtöbbször kontroll alatt tudja tartani állapotát.

A Lyme-kórt leggyakrabban kullancscsípés okozza, és különböző tünetei lehetnek:

  • Korai stádiumban: kiütések, láz, hidegrázás, fáradtság, izomfájdalom
  • Későbbi stádiumban: súlyos fejfájás, nyakmerevség, időszakos ízületi fájdalmak, szívdobogás érzés, szédülés, arcidegbénulás.

Nem ő az egyetlen, aki a súlyos betegséggel küzd

Danielle Jonas nincs egyedül: egyre több híresség beszél nyíltan a Lyme-kórral való küzdelméről. Idén augusztusban például Justin Timberlake árulta el, hogy ő is a kíméletlenül legyengítő betegséggel él, míg Bella Hadid nemrégiben kórházi kezelésekről osztott meg képeket - írja a Mix 99.9.

 

