Elijah Wood elszólta magát: Tovább bővíthetik A Gyűrűk Ura filmes univerzumát

Milyen évet írunk? Olyan, mintha a kétezres években járnánk, miképpen Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom és Liv Tyler is visszatérhetnek egy új Gyűrűk Ura sztori kapcsán. Andy Serkis kisajátított karakteréről, Gollamról a színész maga készít új filmet, egy kicsit pszichológiaibb irányból megközelítve a gyűrű erejétől megrészegült félszerzetet. Ezt viszont már eddig is tudtuk... azt viszont már kevésbé, hogy ez valami új dolognak a kezdetét jelentheti.
Ian McKellen korábban egy képregényeseményen elkotyogta, hogy Gandalf, a bölcs varázsló és Frodó karakterei visszatérnek a The Hunt for Gollumban, emiatt kézenfekvővé vált, hogy a 86 éves színész és Elijah Wood is visszatérhetnek Középföldére. Igaz, hogy a film az eredeti történet előtt játszódik, de Gandalf és Frodó már ekkor barátok voltak és ezt könnyen bele is lehet szőni a történetbe. Legutóbb a ScreenRantnek adott interjújában Wood viszont nem volt ennyire konkrét, jóllehet a zavara éppoly beszédes, hogy akár vehetjük megerősítésnek is, hogy ismét eljátszhatja a kalandvágyó hobbit szerepét.
Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom. Figyelj, egy varázslóban megbízhatsz. Ennél többet nem szabad megerősítenem. Nagyon izgatott vagyok a filmmel kapcsolatban, ez egy jó ötlet volt, hogy újra összehozzák a csapatot. A kreatív fejesek nagy része újra visszatért az éterbe. Úgy tudom, Philippa Boyens is az írók között van és producer is. Nagyon úgy fest, hogy a keménymag visszatért, hogy egy új történetet meséljen el erről a karakterről, akit mindannyian imádunk.
— fogalmazta rejtélyesen Wood.
Ezek alapján, ahogy már korábban is erősen sejthető volt, tényleg több karakter visszatérhet az eredeti gárdából. Elijah Wood válasza pedig, bár nyitva hagyja a lehetőségeket, azért egyrészt valóban kiábrándító lenne, ha nem térne vissza, másrészt meg simán mondhatta volna azt is, hogy nem fog szerepelni benne, de nem tette. Jót tenne a projektnek, ha végül nem maradna ki, hisz az már eleve nagy érvágás, hogy Viggo Mortensen várhatóan nem tér vissza Aragornként.
De ez még nem minden. Elijah Wood egy félmondatban elejtett valamit, amire senki nem számított. A nyilatkozata alapján lehet még sokáig velünk maradnak A Gyűrűk Ura könyvek adaptációi.
Izgatott vagyok, hogy Andy rendezi. Annyira hihetetlenül adja magát, hogy ő maga rendezi a filmet, ami az ő karakteréről szól és teljes mértékben az övé. Nagyon klassz lesz és már várom, hogy láthassam... tudom, hogy több filmet is akarnak még csinálni ebben az univerzumban és nagyon izgalmasnak tűnik, hogy merre fog kilyukadni.
Persze, nem kell elsietniük a dolgot, hisz az Andy Serkis filmek következő darabját 2027 decemberében mutathatják be — hacsak nem jön be valami váratlan csúszás a menetrendben.
