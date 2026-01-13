Elijah Wood elszólta magát: Tovább bővíthetik A Gyűrűk Ura filmes univerzumát

Milyen évet írunk? Olyan, mintha a kétezres években járnánk, miképpen Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom és Liv Tyler is visszatérhetnek egy új Gyűrűk Ura sztori kapcsán. Andy Serkis kisajátított karakteréről, Gollamról a színész maga készít új filmet, egy kicsit pszichológiaibb irányból megközelítve a gyűrű erejétől megrészegült félszerzetet. Ezt viszont már eddig is tudtuk... azt viszont már kevésbé, hogy ez valami új dolognak a kezdetét jelentheti.

Ian McKellen és Elijah Wood is visszatérhet a Gyűrűk ura előzménysztorijában (Fotó: Entertainment Pictures)

Elijah Wood szerint A Gyűrűk Ura filmek tovább folytatódhatnak

Ian McKellen korábban egy képregényeseményen elkotyogta, hogy Gandalf, a bölcs varázsló és Frodó karakterei visszatérnek a The Hunt for Gollumban, emiatt kézenfekvővé vált, hogy a 86 éves színész és Elijah Wood is visszatérhetnek Középföldére. Igaz, hogy a film az eredeti történet előtt játszódik, de Gandalf és Frodó már ekkor barátok voltak és ezt könnyen bele is lehet szőni a történetbe. Legutóbb a ScreenRantnek adott interjújában Wood viszont nem volt ennyire konkrét, jóllehet a zavara éppoly beszédes, hogy akár vehetjük megerősítésnek is, hogy ismét eljátszhatja a kalandvágyó hobbit szerepét.

Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom. Figyelj, egy varázslóban megbízhatsz. Ennél többet nem szabad megerősítenem. Nagyon izgatott vagyok a filmmel kapcsolatban, ez egy jó ötlet volt, hogy újra összehozzák a csapatot. A kreatív fejesek nagy része újra visszatért az éterbe. Úgy tudom, Philippa Boyens is az írók között van és producer is. Nagyon úgy fest, hogy a keménymag visszatért, hogy egy új történetet meséljen el erről a karakterről, akit mindannyian imádunk.

— fogalmazta rejtélyesen Wood.

A Gyűrűk ura folytatása már kész tény?

Ezek alapján, ahogy már korábban is erősen sejthető volt, tényleg több karakter visszatérhet az eredeti gárdából. Elijah Wood válasza pedig, bár nyitva hagyja a lehetőségeket, azért egyrészt valóban kiábrándító lenne, ha nem térne vissza, másrészt meg simán mondhatta volna azt is, hogy nem fog szerepelni benne, de nem tette. Jót tenne a projektnek, ha végül nem maradna ki, hisz az már eleve nagy érvágás, hogy Viggo Mortensen várhatóan nem tér vissza Aragornként.