Barátság vége! George Clooney háborút indított Quentin Tarantino ellen

Rég nem látott visszhangot vert Quentin Tarantino tavalyi nyilatkozata, mely normál esetben egy teljesen ártatlan top huszas legjobb filmértékelő lehetett volna, de helyette porig alázta Paul Dano, Matthew Lillard és Owen Wilson színészeket. Ettől mindenki kiborult, sorra jöttek a védelmező reakciók a filmvilág minden oldaláról, olyanoktól mint Daniel Day-Lewis, Ethan Hawke és Matt Reeves. Azóta a felvert víz ismét csendesedni látszott, de csak addig, amíg George Clooney újra fel nem kavarta, régi sérüléseket is behozva a képletbe.

George Clooney felesége, Amal Clooney oldalán tette tiszteletét a Golden Globe 2026-os eseményén (Fotó: imageSPACE)

George Clooney is csatlakozott a sorba, hogy visszarúgjon Quentin Tarantinoba

Valahogy nehéz elképzelni, mi kattant be Tarantinonál az utóbbi években, de úgy tűnik, senki nincs biztonságban a karaktergyilkossági kísérleteitől. Végképp nem gondoltuk volna, hogy pont George Clooney ellen fog fordulni, akivel az Alkonyattól pirkadatig című filmet csinálták, Robert Rodriguez rendezésében és a Quentin Tarantino filmek egyik legszórakoztatóbb darabja lett. Évekkel ezelőtt, 2019-ben viszont pont ez történt, amikor Tarantino azt mondta egy interjújában, hogy Clooney nem igazi filmsztár.

Clooney viszont érthetően nem örült a nyers kritikának. Egy 2024-es interjújában hosszabban is beszélt erről:

Quentin mondott rólam pár sz*rságot mostanság, szóval kicsit dühös vagyok rá. Valamelyik interjújában filmsztárokat soroltak és Brad Pitt meg valaki más is szóba került, majd azt kérdezték tőle, hogy 'Mi a helyzet George Clooneyval?' mire azt feleli, hogy ő nem is igazi filmsztár. Meg azt mondja: 'mondj egy jó filmet tőle az ezredforduló óta'. Az ezredforduló óta? Ez az egész k*rva karrierem!

A Ponyvaregény, Kutyaszorítóban, Becstelen brigantyk és az Aljas nyolcas zseniális rendezője egészen tavalyig minden bizonnyal azt gondolta, hogy bármit kimondhat következmények nélkül. Azonban, amikor megnevezte Paul Danot a SAG legrosszabb színészeként és hasonlóan alázta Owen Wilsont és Matthew Lillardot, olyan kritikacunamit kapott, hogy azóta se biztos, hogy magához tért.