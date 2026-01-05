Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Újabb tehetség tűnik el az árnyékvilágban: Bruce Willis pokoli sorsára juthat Evangeline Lilly?

Újabb tehetség tűnik el az árnyékvilágban: Bruce Willis pokoli sorsára juthat Evangeline Lilly?

evangeline lilly
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:25
marvellostBruce Willis
A Lost és a Marvel Hangya-filmek sztárja nemrég sokkoló részleteket osztott meg egészségi állapotáról. A 46 éves Evangeline Lilly egy évvel ezelőtti balesete után súlyos neurológiai problémákkal küzdhet: információk szerint kognitív agyi funkciói sérültek, memóriaproblémái vannak, és az sem kizárt, hogy a jövőben gondozásra szorulhat.
Bors
A szerző cikkei

Világszerte megdöbbenést váltott ki a hír, miszerint a színésznő egy tengerparti rosszullét során elvesztette az eszméletét, majd egy sziklára zuhant. Evangeline Lilly balesetének következményei súlyosak lehetnek: a beszámolók szerint az ájulást követően jelentős neurológiai károsodás lépett fel. Nem véletlen, hogy a színésznő egy évvel ezelőtt visszavonult a reflektorfényből, mostanra pedig az ok is napvilágra került.

Evangeline Lilly, Ant Man The Wasp: Quantumania Uk Gala Screening
Evangeline Lilly állapotáról nincsenek pontos információk (Fotó: KGC-03)

Evangeline Lilly Bruce Willis sorsára juthat?

Sokan attól tartanak, hogy Evangeline Lilly sorsa agykárosodása után hasonló lehet ahhoz, amit Bruce Willis esetében láthattunk. Nyilatkozatában ő maga is elismerte, hogy az agy kognitív funkciói sérültek, amelyek közé tartozik a memória, az információfeldolgozás, a figyelem, a nyelvhasználat, a beszéd és a döntéshozatal. Bár pontos diagnózisról nem számolt be, a leírt tünetek aggodalomra adnak okot. Többen attól félnek, hogy a folyamat az idő előrehaladtával súlyosbodhat, és akár visszafordíthatatlanná válhat, különösen az öregedéssel együtt. A most 70 éves akciósztár, a demenciával és affáziával küzdő Bruce Willis esetében is a kognitív hanyatlás vezetett odáig, hogy ma már alig kommunikál, memóriazavarai vannak, és sokszor a családtagjait sem ismeri fel. 

Bruce Willis már csak felügyelettel sétálhat (Fotó: TheImageDirect.com)

A színésznő megszólalt az állapotáról a közösségi oldalán számolt be egy rövid, de sokatmondó nyilatkozatban, amelyben utalt jelenlegi helyzetére:

Az elmúlt időszakban rá kellett jönnöm, hogy lelassulásra van szükségem. A testem és az elmém is jelezte, hogy most nem a munka az első. Hálás vagyok minden támogatásért, és türelmet kérek, amíg arra fókuszálok, hogy újra egyensúlyba kerüljek

írta a rajongóinak Lilly. 

A Marvel Hangya-filmjeinek sztárjának állapotáról egyelőre kevés a konkrét információ, így csak remélni lehet, hogy fiatal kora ellenére a károsodás lassítható vagy akár részben visszafordítható. Egy biztos: rajongók milliói drukkolnak világszerte azért, hogy idővel pozitív hírekkel szolgáljon – és talán egyszer még a mozivásznon is viszontláthassuk.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu