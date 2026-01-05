Újabb tehetség tűnik el az árnyékvilágban: Bruce Willis pokoli sorsára juthat Evangeline Lilly?

Világszerte megdöbbenést váltott ki a hír, miszerint a színésznő egy tengerparti rosszullét során elvesztette az eszméletét, majd egy sziklára zuhant. Evangeline Lilly balesetének következményei súlyosak lehetnek: a beszámolók szerint az ájulást követően jelentős neurológiai károsodás lépett fel. Nem véletlen, hogy a színésznő egy évvel ezelőtt visszavonult a reflektorfényből, mostanra pedig az ok is napvilágra került.

Evangeline Lilly állapotáról nincsenek pontos információk (Fotó: KGC-03)

Evangeline Lilly Bruce Willis sorsára juthat?

Sokan attól tartanak, hogy Evangeline Lilly sorsa agykárosodása után hasonló lehet ahhoz, amit Bruce Willis esetében láthattunk. Nyilatkozatában ő maga is elismerte, hogy az agy kognitív funkciói sérültek, amelyek közé tartozik a memória, az információfeldolgozás, a figyelem, a nyelvhasználat, a beszéd és a döntéshozatal. Bár pontos diagnózisról nem számolt be, a leírt tünetek aggodalomra adnak okot. Többen attól félnek, hogy a folyamat az idő előrehaladtával súlyosbodhat, és akár visszafordíthatatlanná válhat, különösen az öregedéssel együtt. A most 70 éves akciósztár, a demenciával és affáziával küzdő Bruce Willis esetében is a kognitív hanyatlás vezetett odáig, hogy ma már alig kommunikál, memóriazavarai vannak, és sokszor a családtagjait sem ismeri fel.

Bruce Willis már csak felügyelettel sétálhat (Fotó: TheImageDirect.com)

A színésznő megszólalt az állapotáról a közösségi oldalán számolt be egy rövid, de sokatmondó nyilatkozatban, amelyben utalt jelenlegi helyzetére:

Az elmúlt időszakban rá kellett jönnöm, hogy lelassulásra van szükségem. A testem és az elmém is jelezte, hogy most nem a munka az első. Hálás vagyok minden támogatásért, és türelmet kérek, amíg arra fókuszálok, hogy újra egyensúlyba kerüljek

– írta a rajongóinak Lilly.

A Marvel Hangya-filmjeinek sztárjának állapotáról egyelőre kevés a konkrét információ, így csak remélni lehet, hogy fiatal kora ellenére a károsodás lassítható vagy akár részben visszafordítható. Egy biztos: rajongók milliói drukkolnak világszerte azért, hogy idővel pozitív hírekkel szolgáljon – és talán egyszer még a mozivásznon is viszontláthassuk.