Agykárosodást szenvedett a Marvel-filmek sztárja – rengetegen aggódnak érte

Az Hangya és a Lost sztárja, Evangeline Lilly egészségi állapotáról adott hírt a rajongóknak, miután májusban balesetet szenvedett Hawaiin – közölte az Independent. A 46 éves színésznő megrázó vallomást tett közzé szörnyű balesetéről Instagram-oldalán, aminek következtében agykárosodása lett.

Agykárosodást szenvedett a Marvel-filmek sztárja

Fotó: AFP

A színésznő, aki a Lost-ban Kate Austen szerepét alakította, tavaly nyáron éppen Hawaiin nyaralt, amikor az incidens történt.

A színésznő elájult, majd fejjel előre egy sziklára esett a parton. Arcát zúzódások és vágások borították az esés után.

Az Instagramra feltöltött videóban így fogalmazott:

Január 1. késő este van. 2026 első napja. Ebbe az új évbe, a Ló évébe lépek be néhány rossz hírrel az agyrázkódásommal kapcsolatban.

Majd hozzátette:

Sokan kérdeztétek, hogy vagyok. Sokan érdeklődtetek a vizsgálatról, amiről hallottátok, hogy elvégezték rajtam. Megérkeztek az eredmények, és az agyam szinte minden területe csökkent kapacitással működik.

Majd elmondta, hogy orvosaival azon vannak, hogy kiderítsék az agykárosodása pontos okát.

Van agykárosodásom a traumás agysérülés miatt, és esetleg más tényezők is közrejátszanak. Most az a feladatom, hogy az orvosaimmal kiderítsük ennek pontos okát.

Végül hozzátette:

Ezután rálépek a helyrehozatal nehéz útjára, amit nem várok különösebben – úgy érzem, az életem szinte csak kemény munkából áll. De ez rendben van. A kognitív hanyatlásom azért van, mert szétvertem az arcomat, ugyanakkor ez segített abban is, hogy lelassítsak.

Végszóként megköszönte mindazoknak, akik törődnek vele.

Tavaly májusban osztotta meg a baleset részleteit, valamint fotókat az arcáról: az orra és az ajka között öltések voltak láthatók, az állán pedig néhány sekélyebb vágás.

Elájultam a strandon, és arccal előre egy sziklára estem

– írta.

A kórházban az ápolók és az orvosok azonnal cselekedtek, sokkal elszántabban próbálták kideríteni az ájulásom okát, mintsem hogy összevarrják azt a sebet, amelyet a szikla ütött az arcomon. Fanyar mosollyal néztem rájuk. ‘Nem fognak találni semmit’ – mondtam kábult hangon.

A színésznő elmagyarázta, hogy gyermekkora óta tapasztal ájulásos rosszulléteket, és hipoglikémiát (alacsony vércukorszintet) diagnosztizáltak nála.

Ahogy azonban idősebb lettem, és más egészségügyi problémák is megjelentek, az orvosom RENGETEG vérvizsgálatot kezdett el végezni

– írta.

Az volt az érdekes, hogy még egy 12 órás böjt után, még az ájulást követően sem volt alacsony a glükózszintem. Úgy tűnt, a hipoglikémiát ki lehet zárni.

A színésznő a Lost sorozatban játszott szerepe mellett arról is ismert, hogy Hope Van Dyne-t, azaz a Darazsat alakítja a Marvel Moziverzum Hangya filmjeiben.