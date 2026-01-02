„Virítsd a lóvét!” – Cuba Gooding Jr. mondata szállóigévé vált

Január 2-án ünnepli születésnapját az Oscar-díjas Cuba Gooding Jr. Az 57 éves színész rengeteg filmben és sorozatban felbukkant eddigi karrierje során, a legtöbben mégis a Jerry Maguire - A nagy hátraarc című filmből emlékezhetnek rá. Rod Tidwell szerepéért Oscar-díjat is kapott, és egyben elhozta nekünk azt a mondatot, ami mára már szállóigévé vált: „Virítsd a lóvét!”

Cuba Gooding Jr. szinte egyetlen mondattal érdemelte ki az Oscar-díjat (Fotó: PA Images)

Cuba Gooding Jr. karrierje zenész családból indult

Cuba Gooding Jr. igazi művészcsaládból származik. Szülei mindketten énekesek, édesapja, Cuba Gooding Sr. a The Main Ingredient nevű R&B csapatban zenélt. Az ifjabbik Gooding középiskolás korában a breaktánc iránt kezdett érdeklődni és rendkívül tehetségesnek bizonyult. Fellépett az 1984-es Los Angeles-i Olimpiai játékok záróceremóniáján is. Első nagyjátékfilmes szerepét az Amerikába jöttem című filmben kapta a ‘80-as évek végén, de az igazi áttörést a Fekete vidék című film hozta el számára. Az idén különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság áldozatául esett Rob Reiner rendező Egy becsületbeli ügy című filmjében játszott először Tom Cruise mellett, majd néhány évvel később ismét együtt dolgozhattak a Jerry Maguire-A nagy hátraarc című vígjátékban, amiért Cuba Gooding Jr. bezsebelhette első és ezidáig egyetlen Oscar-díját is.

Tom Cruise és Cuba Gooding Jr. idén megörvendeztette a rajongókat, amikor újra összeálltak egy közös képre (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Cuba Gooding Jr. filmjei

Cuba Gooding Jr. legismertebb szerepe Cameron Crowe rendező Jerry Maguire-A nagy hátraarc című filmjében volt. Az ikonikus mondatot Crowe egyébként közel sem szánta ilyen jelentőségteljesnek, de az ifjabbik Gooding játéka mégis azzá tette. Rod Tidwell karakterének legtöbb szövegét és mozdulatát improvizálta, kiemelkedő alakításáért olyan színészeket utasított a háta mögé a 69. Oscar-gálán, mint Edward Norton, akit a Legbelső félelemért jelöltek, vagy William H. Macy, aki a Fargoban nyújtott alakításáért került a jelöltek közé. Az 1996-os Jerry Maguire óta számos filmben és sorozatban feltűnt. A Lesz ez még így se című moziban ismét együtt játszhatott az Egy becsületbeli ügy sztárjával, Jack Nicholsonnal, de feltűnt a Szárnyas fejvadászt jegyző Ridley Scott Amerikai gengszterében és még az Amerikai Horror Sztoriban is játszott 10 epizódban.