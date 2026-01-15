Andrew Garfield sokkolta a rajongókat: rá se ismerni a Pókemberre!

Andrew Garfieldot már a Pókember-filmek óta szinte ugyanazzal a fizimiskával szokhattuk meg: a hosszúkás arcát megnyújtó, magasba törő sűrű sötét haj, olykor borostás, olykor szakállas — mindez jól harmonizált a színész a hanyag eleganciájával. Ebből a jellemzésből pedig semmi nem maradt meg az Instagramra kikerült képén.
A közösségi háló sztárja a napokban láthatta barátnőjével a bűvész-komikus duó, Penn és Teller előadását Las Vegasban. A ritka találkozásról pedig a humorista páros osztott meg egy közös képet az Instagram profiljukon.
A jópofa pillanatképen pedig nehéz eltekinteni attól, hogy mégis mennyire máshogy néz ki a sztár. Azon se lepődnénk meg, ha végül nem ismerné fel senki. A haja meglehetősen megnőtt és szőke lett, a borostának nyoma sincs és mindennek tetejébe baseball sapkában láthatjuk, teljesen hétköznapi mustársárga pulóverben. A hétköznapi itt a kulcsszó, korai imázsát levetkőzve egy tök átlagos fickóként mutatkozik be, nem úgy mint egy Oscar-díjra jelölt, Golden Globe-díjas nagymenő, aki tizenéve jól mutatott a címlapokon.
A Reddit népe jól láthatóan nehezen fogadja be az elkerülhetetlenül újszerű külsőt. Sokan vannak, akik gyászolják a sztár korábbi szakállát, akadt aki szakadtnak és ápolatlannak titulálta és mindezek mellett szinte senki nem ismerte fel. Persze volt aki kiállt mellette és azt írta, hogy a korral elkerülhetetlen a változás és ezt el kell fogadni.
A csodálatos Pókember óta egyébként nagyot ment A fegyvertelen katona és a tick, tick... Boom! című filmjeivel, de a latex ruhát is újra magára öltötte Tobey Maguire és Tom Holland mellett — akik szintén hálószövő szuperhősökként híresültek el. A tavalyi év mindenesetre nem nagyon sikerült jól neki, A vadászat után című filmje az egyik legrosszabbul teljesített a kasszáknál — ott egyébként még nagyon nem úgy nézett ki, mint a fentebbi képen.
A hölgy a képen egyébként Monica Barbaro, a színész barátnője, akivel a W Magazine éves partiján jött össze tavaly januárban és azóta is elválaszthatatlanok. A múlt évben, februárban Londonban is lefotózták őket, amikor a II. Richárd című Shakespeare-előadást nézték meg a Bridge Theatre-ben. Néhány hónappal később, 2025 júliusában Wimbledonban is együtt jelentek meg.
