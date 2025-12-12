A ring legendái az életben és a moziban is: 7 híres film híres küzdősportolókról

Robert De Niro (A dühöngő bika), Russell Crowe (A remény bajnoka), Christian Bale, Mark Wahlberg (A harcos), Sydney Sweeney (Christy), Dwayne Johnson (Zúzógép): mindannyian bújtak már bele valóban élt, híres küzdősportoló bőrébe egy-egy film kedvéért.

A Dwayne Johnson filmekben új fejezetet nyitott a Zúzógép (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A magyar Zúzógép: Ács Laci (Papp László) - Nehéz kesztyűk (1957)

Magyar ringharcos is ráfért a listánkra, nem is akármilyen! Az ötvenes évek hazai szupersztárja, Papp Laci lényegében magát, vagy saját maga egy fikciós változatát játszotta el a Nehéz kesztyűkben. A film főhőse, Ács Laci kétszeres olimpia bajnok bokszoló, aki a harmadik győzelmére készül, de a keményfejűsége bajba sodorja, és még a visszavonulás is megfordul a fejében. Mint tudjuk, a valóságban Papp Laci végül három olimpiai arannyal fejezte be a pályafutását.

Jake La Motta (Robert DeNiro) - Dühöngő bika (1980)

A valóban élt ökölvívólegenda Jake La Motta életéről a rendezőlegenda Martin Scorsese készített filmet állandó alkotótársa, a színészlegenda Robert DeNiro páratlan alakításával – csoda, hogy legendás mozi lett belőle? A Dühöngő bika legalább annyira szól a főhőse zaklatott magánéletéről is, mint csillogó ringbeli pályafutásáról, De Niro pedig előbb kidolgozott izomzatú bokszolóvá képezte ki magát, majd egy pár hónapos forgatási szünetben súlyosan el is hízott Jake La Motta két különböző életszakaszának eljátszása kedvéért.

Jim Braddock (Russell Crowe) - A remény bajnoka (2005)

A küzdősportolókról szóló filmek speciális alfaját jelentik a nagy visszatérés-történetek. Az ír-amerikai bokszoló Jim Braddock is már lecsúszott, kiöregedett, a sebességének és az egzisztenciájának is annyi volt, ráadásul épp a nagy gazdasági világválság idején került gödörbe. De Russell Crowe és a rendező Ron Howard prezentálásában végigizgulhattuk és megkönnyezhettük a talpra állását a ringben és életben egyaránt.

Micky Ward (Mark Wahlberg) - The Fighter – A harcos (2010)

Nem is egy, de rögtön két bokszoló sztoriját is megismerhetjük ebben a remek sportfilmben és filmdrámában, hiszen az öccsét a semmiből bajnokká edző, a drogból és a bűnözésből a családi trénerkedéssel kimászó exbokszoló Micky Ward szerepében a csontsovány Christian Bale legalább akkorát mutatott, mint az elvileg főszereplő Mark Wahlberg. Nem csoda, hogy az Oscar-gálán is az előbbi teljesítményét díjazták.