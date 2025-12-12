A ring legendái az életben és a moziban is: 7 híres film híres küzdősportolókról

Robert De Niro (A dühöngő bika), Russell Crowe (A remény bajnoka), Christian Bale, Mark Wahlberg (A harcos), Sydney Sweeney (Christy), Dwayne Johnson (Zúzógép): mindannyian bújtak már bele valóban élt, híres küzdősportoló bőrébe egy-egy film kedvéért.
Magyar ringharcos is ráfért a listánkra, nem is akármilyen! Az ötvenes évek hazai szupersztárja, Papp Laci lényegében magát, vagy saját maga egy fikciós változatát játszotta el a Nehéz kesztyűkben. A film főhőse, Ács Laci kétszeres olimpia bajnok bokszoló, aki a harmadik győzelmére készül, de a keményfejűsége bajba sodorja, és még a visszavonulás is megfordul a fejében. Mint tudjuk, a valóságban Papp Laci végül három olimpiai arannyal fejezte be a pályafutását.
A valóban élt ökölvívólegenda Jake La Motta életéről a rendezőlegenda Martin Scorsese készített filmet állandó alkotótársa, a színészlegenda Robert DeNiro páratlan alakításával – csoda, hogy legendás mozi lett belőle? A Dühöngő bika legalább annyira szól a főhőse zaklatott magánéletéről is, mint csillogó ringbeli pályafutásáról, De Niro pedig előbb kidolgozott izomzatú bokszolóvá képezte ki magát, majd egy pár hónapos forgatási szünetben súlyosan el is hízott Jake La Motta két különböző életszakaszának eljátszása kedvéért.
A küzdősportolókról szóló filmek speciális alfaját jelentik a nagy visszatérés-történetek. Az ír-amerikai bokszoló Jim Braddock is már lecsúszott, kiöregedett, a sebességének és az egzisztenciájának is annyi volt, ráadásul épp a nagy gazdasági világválság idején került gödörbe. De Russell Crowe és a rendező Ron Howard prezentálásában végigizgulhattuk és megkönnyezhettük a talpra állását a ringben és életben egyaránt.
Nem is egy, de rögtön két bokszoló sztoriját is megismerhetjük ebben a remek sportfilmben és filmdrámában, hiszen az öccsét a semmiből bajnokká edző, a drogból és a bűnözésből a családi trénerkedéssel kimászó exbokszoló Micky Ward szerepében a csontsovány Christian Bale legalább akkorát mutatott, mint az elvileg főszereplő Mark Wahlberg. Nem csoda, hogy az Oscar-gálán is az előbbi teljesítményét díjazták.
Thai bokszoló lett hagyományos bokszolóból A kíméletlen főhőse, és nem önszántából. Billy Moore angol srácként adta fel az otthoni ökölvívó karrierjét, hogy helyette inkább Thaiföldön lógjon, és drogot árulva tartsa fenn magát. De csúnyán lebukott, és a hírhedt helyi börtönökben csak egyféleképpen maradhatott életben. A sztoriját könyvben írta meg, amiből egy kevésbé közismert, de kiváló film született, benne rengeteg bunyóval, de egy nagyon realista karakterdrámával és egy nagyon sokat tanuló főhőssel is.
November vége óta fut a hazai mozivásznakon a Christy című boksz- és életrajzi film, melynek címszerepében Amerika új szépségideálja, Sydney Sweeney lép ringbe. A kilencvenes-kétezres évek nevezetes ringharcosa, Christy Martin történetét elmesélő alkotás nem csak sportról, de női sorsról, családról, erőszakról és kiutakról is mesél egy meredek fordulatokkal teli mozimenetben.
December 11-től látható a magyar mozikban a Zúzógép, melynek főszereplője ugyan Dwayne „The Rock” Johnson, mégsem egy szokásos Dwayne Johnson-filmmel van dolgunk. Ebben az életrajzi moziban ugyanis elképesztő színészi (és maszkmesteri) bravúrral produkál teljes átalakulást, hogy minél élethűbben megjeleníthesse az MMA sportág egyik korai legendáját, a zűrös karrierjéről és magánéletéről elhíresült Mark Kerrt.
