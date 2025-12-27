Kiderült Timothée Chalamet rejtett titka: a gonoszság vezette a színészet felé

A Csillagok között, a Szólíts a neveden, a Dűne és a Sehol se otthon sztárja 30 éves lett. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket Kylie Jenner pasijáról, Timothée Chalametról?

Timothée Chalamet 30

Félig francia

Mint ahogy a nevéből is sejthető, apai ágon francia származású, sőt francia állampolgársággal is rendelkezik. Gyerekkorában nyaranta sok időt töltött egy Lyon melletti faluban a nagyszüleinél, és folyékonyan beszél franciául. Anyai oldalról régi New York-i család sarja, ősei Közép- és Kelet-Európából kivándorolt zsidók voltak.

Mindig körülvette a művészet

Noha a szülei nem művészeti területen dolgoznak, édesapja az UNICEF nemzetközi szervezetnél tevékenykedik, édesanyja pedig táncosból lett ingatlanügynök, a családban mindig jelen volt a művészi véna és a művész ismeretségi kör. Nagyapja a forgatókönyvíró Harold Flender, nagybátyja a rendező Rodman Flender, nővéréből, Pauline Chalamet-ből pedig szintén színésznő lett.

Nem találnád ki, mire költötte az első fizetését

Óriási sportrajongó, gyerekkora óta két csapatnak szurkol szenvedélyesen: a francia AS Saint-Étienne futballklubnak és a New York Knicks kosárlabdacsapatnak. Élete első gázsiját – amelyet egy Disney-reklámért kapott – teljes egészében a Knicks szezonbérletére költötte.

A gonoszság vezette a színészet felé

Gyerekként többször szerepelt reklámokban, de nem igazán szerette, és nem is tervezte, hogy színész lesz belőle. Ez akkor változott meg, amikor meglátta Heath Ledger alakítását A sötét lovag Jokerjeként. Onnantól tudta, hogy ő is ezt akarja csinálni.

Már tiniként felhívta magára a figyelmet

Tinikorában és tiniszerepekkel vált ismertté Hollywoodban, és kölykös külseje miatt egészen az utóbbi évekig gyakran játszott tizenéves karaktereket. 2014-ben azonban valóban még tini volt, amikor a Férfiak, nők és gyerekek és a Csillagok között mellékszerepei révén először igazán felfigyeltek rá.

Nagyon jól választ filmeket

Harmincéves korára már hét olyan alkotásban szerepelt, amelyet a legjobb film Oscar-díjára jelöltek – és ez a szám heteken belül szinte biztosan eggyel tovább nő. A Szólíts a neveden, a Lady Bird, a Kisasszonyok, a Dűne két része, a Ne nézz fel! és a Sehol se otthon közül az elsőért és az utolsóért ráadásul őt magát is jelölték színészi Oscar-díjra – és ez a szám is hamarosan tovább nőhet.