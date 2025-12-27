Kiderült Timothée Chalamet rejtett titka: a gonoszság vezette a színészet felé

A Csillagok között, a Szólíts a neveden, a Dűne és a Sehol se otthon sztárja 30 éves lett. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket Kylie Jenner pasijáról, Timothée Chalametról?
Mint ahogy a nevéből is sejthető, apai ágon francia származású, sőt francia állampolgársággal is rendelkezik. Gyerekkorában nyaranta sok időt töltött egy Lyon melletti faluban a nagyszüleinél, és folyékonyan beszél franciául. Anyai oldalról régi New York-i család sarja, ősei Közép- és Kelet-Európából kivándorolt zsidók voltak.
Noha a szülei nem művészeti területen dolgoznak, édesapja az UNICEF nemzetközi szervezetnél tevékenykedik, édesanyja pedig táncosból lett ingatlanügynök, a családban mindig jelen volt a művészi véna és a művész ismeretségi kör. Nagyapja a forgatókönyvíró Harold Flender, nagybátyja a rendező Rodman Flender, nővéréből, Pauline Chalamet-ből pedig szintén színésznő lett.
Óriási sportrajongó, gyerekkora óta két csapatnak szurkol szenvedélyesen: a francia AS Saint-Étienne futballklubnak és a New York Knicks kosárlabdacsapatnak. Élete első gázsiját – amelyet egy Disney-reklámért kapott – teljes egészében a Knicks szezonbérletére költötte.
Gyerekként többször szerepelt reklámokban, de nem igazán szerette, és nem is tervezte, hogy színész lesz belőle. Ez akkor változott meg, amikor meglátta Heath Ledger alakítását A sötét lovag Jokerjeként. Onnantól tudta, hogy ő is ezt akarja csinálni.
Tinikorában és tiniszerepekkel vált ismertté Hollywoodban, és kölykös külseje miatt egészen az utóbbi évekig gyakran játszott tizenéves karaktereket. 2014-ben azonban valóban még tini volt, amikor a Férfiak, nők és gyerekek és a Csillagok között mellékszerepei révén először igazán felfigyeltek rá.
Harmincéves korára már hét olyan alkotásban szerepelt, amelyet a legjobb film Oscar-díjára jelöltek – és ez a szám heteken belül szinte biztosan eggyel tovább nő. A Szólíts a neveden, a Lady Bird, a Kisasszonyok, a Dűne két része, a Ne nézz fel! és a Sehol se otthon közül az elsőért és az utolsóért ráadásul őt magát is jelölték színészi Oscar-díjra – és ez a szám is hamarosan tovább nőhet.
Kívülről úgy tűnhet, hogy karrierje eddig folyamatos diadalmenet volt, de őt is érték komoly csalódások. A Csillagok között esetében például jóval kisebb lett a szerepe, mint ahogy eredetileg tervezték, és ezt hatalmas kudarcként élte meg. Szeretett volna Pókember lenni is, ám a válogatáson alulmaradt Tom Hollanddal szemben. A Bates Motel meghallgatásán pedig esélye sem volt, mert nem a Psychoból, hanem az Amerikai psychoból készült fel.
Legalábbis saját bevallása szerint. Nem azért, mert ne érdekelné a divat: szívesen hord híres tervezők egyedi ruháit, de számára pont az jelenti a legnagyobb élvezetet, hogy mindent maga válogathat össze.
Gyerekkorában tanult meg gitározni, és ezt a tudását több filmjében is kamatoztatta. A leglátványosabban a Sehol se otthon című Bob Dylan-életrajzi filmben, ahol maga adta elő a dalokat énekelve, gitározva és szájharmonikázva.
A hazai mozikban legutóbb a Sehol se otthonban láthattuk, februárban azonban érkezik Timothée Chalamet Marty Supreme című filmje, amellyel a következő Oscar-gálán is az esélyesek közé sorolják. Emellett már leforgatták a Dűne 3-at is, amely jelenleg utómunkálatok alatt áll, és amelyben 2026 decemberében tér vissza az immár trónra lépett Paul Atreides szerepében.
