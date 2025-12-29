Sydney Sweeney bepasizott? Világsztár focistával jöhetett össze a szőke szexbomba

Az idei tavasz nemcsak a jó időt, hanem egy olyan hírt is magával hozott, amit férfiak millió fogadtak kitörő örömmel szerte a világon. Az év első viharos szakítását ugyanis Sydney Sweeney és exvőlegénye, Jonathan Davino hozták el még márciusban. A hét évig tartó kapcsolatnak véget vető végzet asszonya ezt követően rögvest belevetette magát a szinglilét örömeibe, és ahogy az lenni szokott, hétről hétre mással hozták össze a lapok. Ugyan legutóbb még a neves zenei producerrel, Scooter Braunnal boronálták egybe, most egészen más frontról érkezett meg a modern kor Marilyn Monroe-jának szívéért folyó verseny következő kihívója.

Sydney Sweeney és volt vőlegénye, Jonathan Davino hét évig alkottak egy párt, mígnem idén márciusban szakítottak (Fotó: TheImageDirect.com)

A fél futballvilág Sydney Sweeney lábai előtt hever

Noha a díjak eddig elkerülték, egy dologgal bátran büszkélkedhet Sydney Sweeney: kevés nő figyelméért viaskodott ennyi férfi a történelem során. Ráadásul a jelenlegi állás szerint nemcsak hollywoodi sztárok, hanem az európai futballvilág krémje is az Eufória közutálatnak „örvendő” színésznőjének kegyeiért küzd. Egy névtelen forrás úgy tartja, Sydney Sweeney postaládájában alsóhangon száz közismert labdarúgótól található üzenet, udvarlói között van Arsenal, Manchester United és Liverpool-játékos is, akik már mind-mind meginvitálták a tengerentúli szexbombát a meccsükkel egybekötött európai randevúra.

Sydney Sweeney Housemaid című filmje premierjén sem takart sokat magából, talán ekkor döntött úgy Christian Pulisic is, hogy randira hívja a színésznőt (Fotó: Kay Blake)

Azonban Sweeney kisasszonynak sokkal inkább Olaszország jön be, a miután a legfrissebb hírek szerint az AC Milan amerikai játékosa, Christian Pulisic lett a befutó a szappangyáros színésznőért folyó játszmában.

A pletykák azonban hamar szertefoszlottak, miután a hírek elérték a talján csizma partjait is, a Milan 11-es mezszámú spílere pedig Instagram-történetben reagált arra a híresztelésre, miszerint ő és Sydney Sweeney egy párt alkotnának.

Kérlek titeket, hagyjatok fel a magánéletemről szóló kitalált történetekkel! A forrásokat felelősségre kell vonni, mert ez hatással lehet az emberek életére

– írta közösségi oldalán a BL-győztes futballsztár, aki ezzel jó eséllyel pontot is tett a történet végére.

Sydney Sweeney Pulisic-kel kapcsolatos pletykáira maga a sztárfocista reagált a közösségi médiában (Fotó: Instagram)

Sydney Sweeney borzalmas évet zárt

A 2025-ös év szakmai szempontból sem fog a leggyümölcsözőbb esztendőként bevonulni a színésznő karrierjének történelemkönyvébe, hiszen magánélete mellett a Sydney Sweeney-filmek sem voltak botrányoktól mentesek idén. Az Eufória Cassie-je noha hiába igyekezett több filmmel (Éden, Echo Valley, Christy) is a csúcsra törni, mindegyik próbálkozás csúfos anyagi és mérsékelt kritikai kudarccal zárult. Egyedül az Amanda Seyfrieddel és Michele Morrone-val közösen készített erotikus thrillere húzhatja még ki a pácból.