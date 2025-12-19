Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Történelmi változás az Oscar-gálán: Több mint 70 éves tradícióval szakít az Akadémia

Oscar
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 14:50
Youtubeváltozás
Egykor Hollywood szűk körű ünnepélye volt, hamarosan bárki számára elérhető kulturális esemény lesz. Az Akadémia ugyanis olyan döntést hozott meg az Oscar-gála kapcsán, amely alapjaiban írja át a díjátadó sorsát.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Lassan kerek száz éve annak, hogy a Emil Jannings 1929-ben átvehette az Oscar-történelem első aranyszobrocskáját, azóta pedig a kitüntetés a filmszakmában elérhető legnagyobb elismeréssé vált. A változások természetesen ezt a gálát sem kerülték el az évek alatt, például a kategóriák is fokozatosan bővültek: Jövő évtől a legjobb castingot, 2028-tól pedig a legjobb kaszkadőri munkát is egy aranyszoborral fogják jutalmazni. Azonban az Akadémia tagjai most egy egészen más döntésre, egy történelmi mérföldkőnek számító változtatásra bólintottak rá, hiszen az Oscar-gála 72 év után búcsút int a televíziónak.

Oscars 2023: TELECAST
Emily Blunt és Dwayne Johnson a 2023-as Oscar-gálán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Oscar-gálát szeretnél nézni? Irány a YouTube!

1953-at írtunk, mikor a tévé először közvetítette az Oscar-díjátadót. Először az NBC nevű csatorna birtokolta az erre vonatkozó jogokat, amelyek 8 évvel később átvándoroltak az ABC-hez. 1961-től kezdődően nem is költözött át más adóra az utóbbi években a Disney+-on is közvetített gála, azonban ez 2029-től változni fog.

Az Akadémia ugyanis az egyik legnagyobb streamingplatformmal kötött megállapodást, mely szerint a díjosztó ünnepséget négy év múlva már a YouTube-on követhetjük nyomon, ráadásul teljesen ingyenesen. Az időzítés nem véletlen, hiszen így az ABC-nek még meglesz a lehetősége arra, hogy 2028-ban otthont adhasson a jubileumi, 100. Oscar-gálának.

Oscars 2023: BACKSTAGE
Az Oscar 2026-os gálája is még az ABC-n kerül közvetítésre, a váltás majd csak 2029-ben lép életbe (Fotó: Al Seib)

A versenybe egyébként még az egykori közvetítő, az NBC, illetve a Stranger Thingsszel hosszabbító Netflix is beszálltak, azonban mindketten alulmaradtak a YouTube-bal szemben, mely a hírek szerint egy kilenc számjegyű összegből álló éves ajánlattal nyert.

Az Akadémia célja ezzel a változtatással az, hogy a filmkedvelők szerte a világon sokkal egyszerűbben kapcsolódhassanak majd be az eseménybe, hiszen a döntéshozók belátták, hogy az emberek az elmúlt években, évtizedekben fokozatosan átpártoltak a tévétől az internethez, és erre a legnagyobb filmes rendezvénynek is reagálnia kellett. Reméljük, hogy az Oscar-gála 2029 után is tartalmaz majd olyan emlékezetes momentumokat, mint Will Smith Chris Rocknak kiosztott pofonja, Adrien Brody és Halle Berry váratlanul elcsattanó csókja vagy a Holdfény különös győzelme a Kaliforniai álom felett.

 

