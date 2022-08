Így nosztalgiáznak a South Park magyar hangjai negyed évszázad után

A népszerű animációs széria hangjai a jeles évforduló alkalmából találkoztak a rajzfilmben alakított karaktereikkel, akikkel közös képeket is készítettek. A Comedy Central humorcsatorna a születésnapos kultsorozatot augusztus 8. és 13. között, 21:30-tól különböző tematikájú South Park epizódokkal köszönti.

Csőre Gábor, aki a sorozat legprovokatívabb szereplőjének, Eric Cartmannek a magyar hangja, örömmel tekintett vissza az elmúlt évtizedekre, és arra, hogyan is kezdték el a közös munkát a stúdióban színész kollégáival. Amikor megkapták a felkérést a rajzfilm szinkronizálására még fogalmuk sem volt arról, hogy pontosan miről is van szó. Az egyik legemlékezetesebb pillanata is ehhez köthető: még a hazai szinkronmunkák el se kezdődtek, amikor Magyarország legnagyobb zenei fesztiválja már vetítette a Nagyobb, hosszabb és vágatlan című South Park-mozifilmet. „Ott álltam pár részeg német és holland turistával és csak néztem az embereket, mivel a South Parkot nem ismerték itthon, ezért senki nem értette azt, hogy ez mi a sz*r és hogy miért is kell ezt nézni” – mesélte nevetve a színész.

Fotó: Comedy Central/Magócsi Ildikó

A régi történeteket felidézve a színész megosztotta azt is, milyen érzések kavarogtak benne az első felvételek után. „Az első gondolatom az volt, hogy ez mekkora nagy marhaság, lehet káromkodni. Egyszerre volt felszabadító és meghökkentő érzés, olyan volt, mint a kutyának odadobott csont”

– mondta a színművész.

A neves színész elmondta azt is, hogy szerinte miben rejlik a South Park ereje és azt, hogy mi lehet az elmúlt 25 év sikerének a titka. „Ez egy olyan hiánypótló társadalomkritika, ami minden izmust, ami a 21. században elénk kerül, függetlenül attól, hogy az milyen oldalról érkezik, kegyetlen kritikával és humorral kezel, mi pedig vágyunk erre – árulta el Csőre.

Dolmány Attila, aki Kyle Broflovskit szólaltatja meg a sorozatban, szintén mesélt a kezdetekről: „Nem tudtuk, mire vállalkozunk: az első négy-öt adás után éreztünk rá igazán a dolgok ízére és magával ragadott minket a rajzfilm. A stúdióban nagyjából úgy nézett ki a munka, hogy tizenöt perc felvételt húsz perc röhögés váltott. A rajzfilmben gyakran elhangzó szavak közül sokat a saját életünkből adaptáltunk a sorozatba. Kyle jellegzetes beszólását, a »zsíragyat« például a főiskoláról hoztam magammal” – emlékezett vissza a színész.

Az eredeti szinkront hallgatva igyekeztek megtalálni a karakterekhez passzoló magyar változatot. „Talán nekem kellett a legjobban elváltoztatnom a hangomat Kyle-ként, Csőre Gabit egyenesen arcon csapta a szerep, Bozsó Peti pedig egyből megtalálta az intelligens idióta megfelelő magyar hangját, de én is hamar ráéreztem” – mesélte Dolmány Attila, aki megosztotta azt is, volt már, hogy egy helyen sörrel jutalmazták, ha mondott valamit a negyedikes fiú karakterének hangján.

Fotó: Comedy Central/Magócsi Ildikó

Stan Marsh ikonikus magyar hangjának megformálóját, Bozsó Pétert már ki is mentette a szerep egy veszélyesebb szituációból, ahol öt lázadóbb külsejű srác szorította sarokba egy bevásárlóközpontban. „Elkezdődött a beszólogatás és az okoskodás, amikor az egyik srác felismert, hogy színész vagyok. A többiek viszont nem hittek neki, hisz nem tudták, miben játszom. Mondtam nekik, hogy »A South Parkot azért csak nézitek, nem?« Teljesen ledöbbentek, és hirtelen ez az egész arcoskodás átfordult rajongássá. Előkerültek a telefonok, hogy mondjak fel mindegyiküknek valami szöveget Stan hangján” – idézte fel a színész az emlékezetes pillanatot.

