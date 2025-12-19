Elvis Presley lehet John Travolta fiának dédnagyapja? – Újabb sokkoló részletek!

A napokban gigantikus bombát dobott le Brigitte Kruse. Priscilla Presley egykori üzleti partnere keresetet nyújtott be a bíróság felé, melyben azt állítja, hogy John Travolta legkisebb fia, Benjamin fogantatásához Elvis Presley unokája, Riley Keough szolgáltatta a petesejtet. Itt vannak az elképesztő részletek!

Ha kiderül az igazság, John Travolta és Kelly Preston fiának Elvis Presley lehet a dédnagyapja (Fotó: ZUMAPRESS.com)

John Travolta fia Elvis Presley leszármazottja lehet?

A Brigitte Kruse által benyújtott kereset valójában a Presley-család ellen folyó sokkal nagyobb per része, melynek tárgyát a család vagyonkezelése képezi. A keresetben Kruse azt állítja, hogy Elvis Presley unokája, Riley Keough egy 10 és 20.000 dollár közötti összegért, illetve egy használt Jaguárért cserébe petesejtet szolgáltatott a Grease sztárjának, John Travoltának és feleségének, Kelly Prestonnak. Állítólag erre azért került sor, mert az eredeti megállapodás szerint Riley Keoghan édesanyja, Lisa Marie Presley adta volna a petesejtet a Travolta házaspárnak, ám a 2023-ban elhunyt Lisa Marie ajánlatát drogproblémái miatt végül elutasították. A Presley-család és ügyvédeik etikátlan, aljas rágalomnak tartják a keresetben megfogalmazottakat és tagadnak minden állítást. A Travoltát is képviselő Marty Singer ügyvéd emellett azt is hozzátette, hogy ennek semmi köze az eredeti, 50 millió dolláros perhez és szégyenteljes, amit Kruse és csapata művel. Travolta egyelőre mélyen hallgat az ügyről, sem cáfolat, sem megerősítés nem érkezett részéről.

A Presley-család körüli per egyre nagyobbra dagad (Fotó: Zuma/ Northfoto)

John Travolta és Kelly Preston gyerekei

John Travolta és Kelly Preston három gyermeket neveltek Preston 2020-ban bekövetkezett tragikus haláláig. John Travolta családját sajnálatos módon több csapás is érte. Elsőszülött fiát, Jett-et 2 éves korában diagnosztizálták autizmussal és Kawasaki szindrómával, emellett sorozatos rohamai voltak, ami kihívásokkal teli éveket hozott magával, de Travolta és Preston példaértékűen nevelgették a gyerekeket. Ella Bleu Travolta, aki szülei nyomdokaiba lépve színészként és modellként bontogatja a szárnyait, testvére Jett után 8 évvel érkezett a családba. 2009-ben bekövetkezett az a kimondhatatlan tragédia, ami hosszú évek. Jett a Bahamákon töltött nyaralás alatt egy roham közben elesett és beverte a fejét a fürdőkádba. Az akkor 16 éves fiú nem élte túl a sérülést. Travolta és felesége nem beszéltek az esetről a nyilvánosság előtt, de a Grease sztárja azóta Instagram oldalán rendszeresen megemlékezik legidősebb gyermekéről a születésnapján. Legkisebb gyermekük, Benjamin Travolta, akinek születési körülményei körül az ominózus botrány folyik, két évvel Jett halála után született. A kis Ben alig 10 éves volt, amikor a családot újabb csapás érte. Kelly Prestont 2018-ban diagnosztizálták mellrákkal. A kezelése ellenére a színésznőt két év küzdelem után, 2020-ban legyőzte a gyilkos kór.