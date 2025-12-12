55 éves lett a hollywoodi szépségideál: 10 dolog, amit biztosan nem tudtál Jennifer Connellyről

A Volt egyszer egy Amerika, a Rekviem egy álomért, az Egy csodálatos elme és a Top Gun: Maverick sztárja, Jennifer Connelly születésnapját ünnepli. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
55 évvel ezelőtt a New York állambeli Catskill Mountains városában született Jennifer Lynn Connelly néven. Apai ágon ír és norvég származású, míg anyai oldalról a mai Lengyelország és Oroszország területéről Amerikába kivándorolt zsidók az ősei.
Az édesanyja régiségkereskedőként dolgozott, míg az édesapja a ruhaiparban tevékenykedett. Utóbbi egyik barátja, egy reklámszakember javasolta a szüleinek, hogy a már akkor is látványosan szép kislánnyal tegyenek próbát a gyerekmodellek között. Rövidesen magazinokban szerepeltek a fotói és tévéreklámokban is foglalkoztatni kezdték.
A rendezőlegenda Sergio Leone monumentális filmeposzában, a Volt egyszer egy Amerikában debütált a mozivásznon egy rövidke, de annál fontosabb szerepben. A szerep fontosságához és a híres jelenetének hatásosságához pedig alaposan hozzátett Connelly előadásának módja.
Hollywoodi tinisztárként akkora kultusza volt Japánban, hogy kiadott ott egy zenei albumot is, amin két dalt japánul énekelt el. A nyelvet ugyan nem tanulta meg, de a dalok szövegét fonetikusan igen, és ezután rendszeresen felbukkant japán tévéreklámokban is. Az ázsiai szigetországban máig nagy népszerűségnek örvend, 2012-ben például ő lett a kozmetikai nagyvállalat Shiseido első globális nagykövete.
A kezdeti filmsikerek után nem akarta elhanyagolni a tanulmányait, és az egyetem kedvéért néhány évre felfüggesztette a karrierjét. Amerika csúcsintézményeibe végezte a felsőfokú tanulmányait, a Yale-en angol irodalmat, a Stanfordon színházi tanulmányokat folytatott, az ideje nagy részét pedig elmondása szerint a könyvtárban töltötte.
Hogy nem csak a külseje miatt foglalkoztatják a filmekben, azt kemény filmekkel bizonyította be. Lenyűgöző színészi alakítást nyújtott már a Dark Cityben is, majd a Rekviem egy álomért és az Egy csodálatos elme jelentették a szakmai csúcsot a karrierjében. Utóbbiért kapta meg az Oscar-díjat, de ő maga az előbbit tartja a legnehezebb szerepének.
Az Egy csodálatos elme forgatásán ismerkedett meg a szintén sztárszínész Paul Bettanyval, akivel azóta is együtt vannak. A házasságukból két gyermek született, és az egyiket a svéd színésznagyság Stellan Skarsgaard tiszteletére Stellannak nevezték el.
Egyik hobbija az olvasás, akkor a kvantumfizika és a filozófia a kedvenc témája. Ha zenét hallgat, akkor a Pearl Jam, a SoundGarden és Jesus Jones szól nála, ha kimozdul, akkor az úszás, biciklizés, kempingezés, túrázás és sétálás jöhet szóba. De szeret nyelveket tanulni is: folyékonyan beszél olaszul és franciául.
Bármekkora sztár is lett belőle, és bármerre is sodorta az élet, sosem költözött messze a szülőhelyétől. Máig New Yorknak azon a környékén él Brooklyn városrészben, ahol felnőtt. A gyerekei ugyanabba az iskolába jártak, ahova ő is annak idején.
Emlékezetesre sikerült a felbukkanása az utóbbi évek egyik legnagyobb sikerfilmjében, a Top Gun: Maverickben, de mostanában inkább a tévésorozatokat preferálta. A Snowpiercer és a Sötét anyag szériák egyaránt 2024-ben értek véget a főszereplésével, azóta nem vállalt új munkát a kamerák előtt, és készülő produkcióról sincs hír a közreműködésével.
