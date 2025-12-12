55 éves lett a hollywoodi szépségideál: 10 dolog, amit biztosan nem tudtál Jennifer Connellyről

A Volt egyszer egy Amerika, a Rekviem egy álomért, az Egy csodálatos elme és a Top Gun: Maverick sztárja, Jennifer Connelly születésnapját ünnepli. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Jennifer Connelly fiatalon az egész világot elcsábította (Fotó: EMERSON, SAM)

Jennifer Connellyt Kelet-Európához is kötik a gyökerei

55 évvel ezelőtt a New York állambeli Catskill Mountains városában született Jennifer Lynn Connelly néven. Apai ágon ír és norvég származású, míg anyai oldalról a mai Lengyelország és Oroszország területéről Amerikába kivándorolt zsidók az ősei.

Gyerekmodellként indult a karrierje

Az édesanyja régiségkereskedőként dolgozott, míg az édesapja a ruhaiparban tevékenykedett. Utóbbi egyik barátja, egy reklámszakember javasolta a szüleinek, hogy a már akkor is látványosan szép kislánnyal tegyenek próbát a gyerekmodellek között. Rövidesen magazinokban szerepeltek a fotói és tévéreklámokban is foglalkoztatni kezdték.

Már 14 évesen a vágy tárgyát játszotta

A rendezőlegenda Sergio Leone monumentális filmeposzában, a Volt egyszer egy Amerikában debütált a mozivásznon egy rövidke, de annál fontosabb szerepben. A szerep fontosságához és a híres jelenetének hatásosságához pedig alaposan hozzátett Connelly előadásának módja.

Japánban híresebb, mint a hazájában

Hollywoodi tinisztárként akkora kultusza volt Japánban, hogy kiadott ott egy zenei albumot is, amin két dalt japánul énekelt el. A nyelvet ugyan nem tanulta meg, de a dalok szövegét fonetikusan igen, és ezután rendszeresen felbukkant japán tévéreklámokban is. Az ázsiai szigetországban máig nagy népszerűségnek örvend, 2012-ben például ő lett a kozmetikai nagyvállalat Shiseido első globális nagykövete.

Egyetemről tért vissza Hollywoodba

A kezdeti filmsikerek után nem akarta elhanyagolni a tanulmányait, és az egyetem kedvéért néhány évre felfüggesztette a karrierjét. Amerika csúcsintézményeibe végezte a felsőfokú tanulmányait, a Yale-en angol irodalmat, a Stanfordon színházi tanulmányokat folytatott, az ideje nagy részét pedig elmondása szerint a könyvtárban töltötte.

Súlyos szerepekben bizonyított

Hogy nem csak a külseje miatt foglalkoztatják a filmekben, azt kemény filmekkel bizonyította be. Lenyűgöző színészi alakítást nyújtott már a Dark Cityben is, majd a Rekviem egy álomért és az Egy csodálatos elme jelentették a szakmai csúcsot a karrierjében. Utóbbiért kapta meg az Oscar-díjat, de ő maga az előbbit tartja a legnehezebb szerepének.