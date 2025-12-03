„- Félsz, Potter? - Csak szeretnéd!” – 14 év után találkoztak ismét a Harry Potter legnagyobb sztárjai

Hihetetlen, de már lassan 15 éve annak, hogy pont került egy mágikus történet végére. A Harry Potter-filmeken egy komplett generáció nőtt fel, a franchise pedig a fantasyvilág egyik alapkövének számít, és a mai napig muglik tömkelege rajong érte életre-halálra. A könnyes búcsú a szériától nemcsak a fanok és a mozifilmek, hanem a szereplők között is lezajlott, sőt a színészek közül többen nem is látták egymást azóta, hogy leperegtek a Harry Potter és a Halál ereklyéi II. részének utolsó képkockái. Így például a franchise címszereplőjét alakító Daniel Radcliffe, valamint ősi nemezisét, a Draco Malfoyt megtestesítő Tom Felton sem, akik megtörve az átkot, most újra összefutottak.

A Harry Potter és a Titkok Kamrájának egyik legemlékezetesebb jelenetét nem játszották el újra az egykori varázslótanoncok (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / northfoto)

Draco Malfoy és Harry Potter ismét szemtől szemben

A párbaj viszont most elmaradt. A két színész egyébként hol máshol találkozott volna egymással, mint egy filmszínházban. Az egyik New York-i moziban tartották Daniel Radcliffe Merrily We Roll Along című adaptációjának a premierjét. Felton itt lepte meg jó barátját, a két egykori roxforti nebuló pedig megmutatta, a harag csak a kameráknak szólt anno, hiszen rögtön egymás nyakába ugrottak, a közös képük pedig felrobbantotta az internetet.

A Harry Potter szereposztásának húzónevei , Daniel Radcliffe és Tom Felton 14 év után ismét egy képen(Fotó: Bruce Glikas / GettyImages)

Az ellenségekből lett barátok egyébként hasonló utat járnak be az idén kerek évfordulót ünneplő Harry Potter-franchise vége óta. Mindketten kerülik a nagy blockbustereket, sokkal szívesebben keresnek munkát maguknak a független filmekben vagy színházi szférában. Tom Felton ráadásul ötvözte a varázsvilágot és a teátrumok közegét: szerepet vállalt a Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabban, ahol egykori szerepét öltötte magára ismét, és elképesztő ovációban volt része. De vajon a tévéképernyőkön is újra láthatjuk őt varázsolni, és viszi magával öreg cimboráját is?

Tom Felton és Daniel Radcliffe: „Két jegyet a Roxfortig! Csak oda.”

Talán nem túlzás azt mondani, hogy rajongók millióinak álma válna valóra, ha szeretett sztárjaikat ismét látnák felbukkanni a 9 és ¾. vágányon, ahol legutóbb látták őket még 2011-ben. A lehetőség megvan erre, hiszen már gőzerővel készül a Harry Potter-sorozat az HBO Maxra, bár egy dolog biztosan nem fog megtörténni, egyikük sem az eredeti szerepében térne vissza.