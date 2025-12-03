Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„- Félsz, Potter? - Csak szeretnéd!” – 14 év után találkoztak ismét a Harry Potter legnagyobb sztárjai

„- Félsz, Potter? - Csak szeretnéd!” – 14 év után találkoztak ismét a Harry Potter legnagyobb sztárjai

Daniel Radcliffe
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 17:20
Harry PotterHBO MaxTom Felton
Muglik, figyelem! Veszélyes varázslók vannak szabadlábon, ráadásul most együtt látták őket! A Harry Potter-filmek főhőseiről, Daniel Radcliffe-ről és Tom Feltonról van szó, akik másfél évtized után botlottak ismét egymásba egy mozipremieren.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Hihetetlen, de már lassan 15 éve annak, hogy pont került egy mágikus történet végére. A Harry Potter-filmeken egy komplett generáció nőtt fel, a franchise pedig a fantasyvilág egyik alapkövének számít, és a mai napig muglik tömkelege rajong érte életre-halálra. A könnyes búcsú a szériától nemcsak a fanok és a mozifilmek, hanem a szereplők között is lezajlott, sőt a színészek közül többen nem is látták egymást azóta, hogy leperegtek a Harry Potter és a Halál ereklyéi II. részének utolsó képkockái. Így például a franchise címszereplőjét alakító Daniel Radcliffe, valamint ősi nemezisét, a Draco Malfoyt megtestesítő Tom Felton sem, akik megtörve az átkot, most újra összefutottak.

Archival Filmstills Harry potter filmjelenet
A Harry Potter és a Titkok Kamrájának egyik legemlékezetesebb jelenetét nem játszották el újra az egykori varázslótanoncok (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / northfoto)

Draco Malfoy és Harry Potter ismét szemtől szemben

A párbaj viszont most elmaradt. A két színész egyébként hol máshol találkozott volna egymással, mint egy filmszínházban. Az egyik New York-i moziban tartották Daniel Radcliffe Merrily We Roll Along című adaptációjának a premierjét. Felton itt lepte meg jó barátját, a két egykori roxforti nebuló pedig megmutatta, a harag csak a kameráknak szólt anno, hiszen rögtön egymás nyakába ugrottak, a közös képük pedig felrobbantotta az internetet.

"Merrily We Roll Along" New York Screening
A Harry Potter szereposztásának húzónevei , Daniel Radcliffe és Tom Felton 14 év után ismét egy képen(Fotó: Bruce Glikas / GettyImages)

Az ellenségekből lett barátok egyébként hasonló utat járnak be az idén kerek évfordulót ünneplő Harry Potter-franchise vége óta. Mindketten kerülik a nagy blockbustereket, sokkal szívesebben keresnek munkát maguknak a független filmekben vagy színházi szférában. Tom Felton ráadásul ötvözte a varázsvilágot és a teátrumok közegét: szerepet vállalt a Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabban, ahol egykori szerepét öltötte magára ismét, és elképesztő ovációban volt része. De vajon a tévéképernyőkön is újra láthatjuk őt varázsolni, és viszi magával öreg cimboráját is?

Tom Felton és Daniel Radcliffe: „Két jegyet a Roxfortig! Csak oda.”

Talán nem túlzás azt mondani, hogy rajongók millióinak álma válna valóra, ha szeretett sztárjaikat ismét látnák felbukkanni a 9 és ¾. vágányon, ahol legutóbb látták őket még 2011-ben. A lehetőség megvan erre, hiszen már gőzerővel készül a Harry Potter-sorozat az HBO Maxra, bár egy dolog biztosan nem fog megtörténni, egyikük sem az eredeti szerepében térne vissza.

Ám, attól még, hogy Daniel Radcliffe és Tom Felton is kinőtte a varázslópalánta karaktert, a J.K. Rowling produceri felügyelete alatt készülő szériában biztosan találnának nekik egy kósza auror vagy egy halálfaló figurát. Más kérdés, hogy amíg Felton egyáltalán nem zárkózik el a lehetőségtől, addig az új Harry Potterrel levelezésbe kezdő Radcliffe teljesen lezártnak érzi élete ezen fejezettét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu