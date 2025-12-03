„- Félsz, Potter? - Csak szeretnéd!” – 14 év után találkoztak ismét a Harry Potter legnagyobb sztárjai

Hihetetlen, de már lassan 15 éve annak, hogy pont került egy mágikus történet végére. A Harry Potter-filmeken egy komplett generáció nőtt fel, a franchise pedig a fantasyvilág egyik alapkövének számít, és a mai napig muglik tömkelege rajong érte életre-halálra. A könnyes búcsú a szériától nemcsak a fanok és a mozifilmek, hanem a szereplők között is lezajlott, sőt a színészek közül többen nem is látták egymást azóta, hogy leperegtek a Harry Potter és a Halál ereklyéi II. részének utolsó képkockái. Így például a franchise címszereplőjét alakító Daniel Radcliffe, valamint ősi nemezisét, a Draco Malfoyt megtestesítő Tom Felton sem, akik megtörve az átkot, most újra összefutottak.
A párbaj viszont most elmaradt. A két színész egyébként hol máshol találkozott volna egymással, mint egy filmszínházban. Az egyik New York-i moziban tartották Daniel Radcliffe Merrily We Roll Along című adaptációjának a premierjét. Felton itt lepte meg jó barátját, a két egykori roxforti nebuló pedig megmutatta, a harag csak a kameráknak szólt anno, hiszen rögtön egymás nyakába ugrottak, a közös képük pedig felrobbantotta az internetet.
Az ellenségekből lett barátok egyébként hasonló utat járnak be az idén kerek évfordulót ünneplő Harry Potter-franchise vége óta. Mindketten kerülik a nagy blockbustereket, sokkal szívesebben keresnek munkát maguknak a független filmekben vagy színházi szférában. Tom Felton ráadásul ötvözte a varázsvilágot és a teátrumok közegét: szerepet vállalt a Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabban, ahol egykori szerepét öltötte magára ismét, és elképesztő ovációban volt része. De vajon a tévéképernyőkön is újra láthatjuk őt varázsolni, és viszi magával öreg cimboráját is?
Talán nem túlzás azt mondani, hogy rajongók millióinak álma válna valóra, ha szeretett sztárjaikat ismét látnák felbukkanni a 9 és ¾. vágányon, ahol legutóbb látták őket még 2011-ben. A lehetőség megvan erre, hiszen már gőzerővel készül a Harry Potter-sorozat az HBO Maxra, bár egy dolog biztosan nem fog megtörténni, egyikük sem az eredeti szerepében térne vissza.
Ám, attól még, hogy Daniel Radcliffe és Tom Felton is kinőtte a varázslópalánta karaktert, a J.K. Rowling produceri felügyelete alatt készülő szériában biztosan találnának nekik egy kósza auror vagy egy halálfaló figurát. Más kérdés, hogy amíg Felton egyáltalán nem zárkózik el a lehetőségtől, addig az új Harry Potterrel levelezésbe kezdő Radcliffe teljesen lezártnak érzi élete ezen fejezettét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.