Szilveszteri buli Forrest Gumppal? 5 film, amit ha jókor indítasz el, menő lehet a visszaszámlálás!

Több módja is van annak, hogy megünnepeljük a következő évbe lépést. Elővehetjük a társast, vagy a whiskeys üvegeket, de leülhetünk a TV elé is egy utolsó filmes estére. Miért is ne tennénk? Valahány film pont úgy készült el, hogy megfelelő időben elindítva együtt ünnepelhetünk a főszereplőkkel, mintegy játékosan egybemosva saját valóságunkat a film világával. Ahogy cikkünkből kiderül, erre több film is megfelelő lehet — sokan már csak a poén kedvéért is a Forrest Gumpot kezdik el ekkor nézni.

Boldog új évet Forrest Gumpnak, Dan hadnagynak és a kedves olvasóknak! (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Ekkor indítsd el a Forrest Gumpot, ha Dan hadnaggyal együtt akarsz bulizni

Idén is elővehetjük Robert Zemeckis és Tom Hanks egyik leghíresebb filmjét, melyet már többször meghallgattunk kvázi mellette ülve a padon, de nem tudjuk megunni. Ha úgy döntenénk, hogy Forresttel és az éppen nem túl vidám Dan hadnaggyal lépnénk át az újévbe, a filmet pontban 22 óra 38 perc 55 másodperckor érdemes elindítani.

Danny Glover ezt üzeni az újévre

Nosztalgiának jó lehet még Mel Gibson és Danny Glover akcióvígjátéka, a Halálos fegyver. Ezen belül pedig pontosan tudjuk, hogy Murtaugh nyomozó miképp áll úgy általában bármihez is, ami elé kerül. Ha pontban 23:39:54-kor indítjuk el a filmet, Danny Glover kiszól hozzánk is a filmből. Azt mondja: „Öreg vagyok én már ehhez...”

Leonardo DiCaprio emeli poharát ránk!

Buz Luhrman feldolgozása, A nagy Gatsby minden idők egyik legtöbbet mémelt jelenetét tartalmazza. Ha pontban 23:30:00-kor indítjuk el a filmet, a jólöltözött Leonardo DiCaprio a hatalmas buli közepette, epikus tűzijátékkal a háttérben belenéz a kamerába és megemeli a poharát — ahogy azt a GIF-eken szokta.

Vasemberrel indítani az újévet pontosan olyan menő lehet, mint amilyennek hangzik

A Bosszúállók: Végjáték egy 10 évig felépített hype volt, melynek legnagyobb katarzisa akkor tetőzött, amikor Tony Stark egy csettintéssel végzett Thanos seregeivel. Ha szeretnénk újraélni ezt a Marvel-filmek katartikus pillanatát, a filmet indítsuk el 21:29:30-kor... de azért markoljunk erősen rá a sörös üvegre, mert ez tényleg erős!