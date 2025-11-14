Ikonikus jelenetet leplezett le az Odüsszeia új képe

Minden nappal egyre közelebb kerülünk a Christopher Nolan rendezésében készült Odüsszeia újraértelmezésének időpontjához, mely jelenlegi infók szerint 2026. júliusában várható. Világsztárokban nem lesz hiány, a teljesség igénye nélkül megjelenik Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson és még sok más remek színész. Azt is tudjuk, hogy a film az Odüsszeia könyv kánonját követi, vagyis elkerülhetetlenül tele lesz fantasztikus elemekkel, nyomokban fellelhető realitással vegyítve. A rendező szerint ez eddig a legnagyobb szabású filmje, ami azért a Batman trilógia, Eredet, Interstellar és Oppenheimer filmjei után kifejezetten nagy szónak hangzik.

A Christopher Nolan filmek legjobbja lehet az új Odüsszeia (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az Odüsszeia talán a legambíciózusabb mitológiai feldolgozás lesz egyszer

A napokban az Empire magazin készített interjút Christopher Nolannel, amit művészi promóciós képekkel tarkítottak, utalva ezzel az érkező film hangulatára és történéseire. Ugyanis Odüsszeusz tíz évig tartó bolyongása előtt prominens szerepe volt a trójai háborúban, melyről mindenki tudja, hogy egy ajándéknak álcázott falóval sikerült végül lezárni. A sötét hangulatú képeken azt látjuk, ahogy a katonák minden bizonnyal Trója felé cipelik a végzetes építményt, míg egy másik képen maga Odüsszeusz is megjelenik — akit Matt Damon formál meg a filmben.

Official artwork for Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’



Illustrated by Paul Shipper. pic.twitter.com/1qHEOkPBEJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 13, 2025

The journey begins…



Christopher Nolan’s #TheOdyssey is revealed on Empire’s world-exclusive cover – the first look and first word on an epic like no other. On sale Thursday 20th November.



Read more: https://t.co/hlAQDrzDVT pic.twitter.com/rTpxMAx3o1 — Empire (@empiremagazine) November 13, 2025

Egy másik posztban pedig új képen láthatjuk Matt Damon karakterét, ahogy a katonáival baktat egy fakó erdőben.

New look at Matt Damon as Odysseus in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’



(Source: https://t.co/qAhuEljhFT) pic.twitter.com/b5X68kRnn0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 13, 2025

Ha pedig mindez nem lenne elég, sisak nélkül is láthatjuk az epikus hőst.

Christopher Nolan az Empire magazinnak elmondta, hogy a filmhez összességében 600,000 méternyi filmszalagot használt el és 91 napig forgatták. A rendező minél több helyszínen forgatni akart, amivel az utazások viszontagságát kívánta érzékeltetni: