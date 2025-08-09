Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Emőd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Most akkor mit jelent az Eredet vége? Filmes rejtélyek, amikre még mindig keressük a választ

Most akkor mit jelent az Eredet vége? Filmes rejtélyek, amikre még mindig keressük a választ

rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 18:45
PonyvaregényEredet (film)Leonardo DiCapriofilm
Bizonyos filmes titkok akár 30 évvel később is lázban tartják a rajongókat. Az Eredet ugyan csak fele ilyen idős, a filmrajongók mégis töretlenül keresik a választ a film befejezésére. Íme 5 olyan filmes rejtély, mely megoldatlan maradt.

Számos olyan rejtélyt tartogat a filmtörténet, melyekre a legnagyobb filmrajongók a mai napig keresik a választ, de továbbra sem találják. Parázs viták kirobbantója lehet az Eredet záró képsora, vagy a Holtodiglan befejezése is. Íme a filmtörténet 5 legnagyobb rejtélye. 

Az Eredet záróképe a mai napig lázban tartja a rajongókat (Fotó: Warner Bros. Pictures)
A Leonardo DiCaprio filmek egyik klasszikusa: az Eredet záróképe a mai napig lázban tartja a rajongókat (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Eredet: álom vagy sem 

A nemrég születésnapos Christopher Nolan rendező igencsak elbánt velünk a Leonardo DiCaprio és Joseph Gordon-Lewitt főszereplésével készült Eredet lezárásával. A filmben a DiCaprió által alakított Cobb minden alkalommal pörgettyűje segítségével deríti ki, hogy éppen ébren van-e, vagy még álmodik. Az utolsó jelenetben azonban a kép elsötétül, mielőtt megtudnánk az eredményt.  

  • Holtodiglan 

A film, amiben Rosamund Pike megrendezi a saját halálát, a gyilkosságot pedig a férjét alakító Ben Affleckre próbálja kenni. A Pike által alakított Amy azonban a film végére visszatér férjéhez Nickhez, a házaspár pedig folytatja idilli életét, mintha mi sem történt volna. A történet számos kérdést felvet, amikre a rendező David Fincher nem kívánt választ adni. 

'GONE GIRL' WITH BEN AFFLECK
Rosamund Pike és Ben Affleck sokkolóan jó filmet hoztak össze (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)
  • Amerikai pszicho 

A Bret Easton Ellis klasszikus regényéből készült thrillerben Christian Bale rendez gigantikus mészárlást Patrick Bateman szerepében, és ami a legdurvább, hogy megússza. De a film végén teljes beismerő vallomást tesz az ügyvédjének, aki szemrebbenés nélkül hallgatja, majd közli az értetlen Patrick Batemannel, hogy nagyon szórakoztatónak találja a történetet.  

2000 - American Psycho - Movie Set
Christian Bale élete egyik legjobb alakítását hozta (Fotó: LIONS GATE FILMS)
  • Madarak 

Alfred Hitchcock filmklasszikusában a természet az ember ellen fordul. A madarak egyik pillanatról a másikra, minden magyarázat nélkül megtámadják az embereket. A film legégetőbb kérdése, hogy tulajdonképpen miért indítanak támadást a madarak, megválaszolatlan marad, Hitchcock a későbbiekben sem árulta el ezt a titkot.  

Tippi Hedren játszotta a legendás Madarak főszerepét (Fotó: Album)
Tippi Hedren játszotta a legendás Madarak főszerepét (Fotó: Album)
  • Ponyvaregény 

Tarantino leghíresebb filmjének számos ikonikus jelenete van, melyet a mai napig előszeretettel idéznek. Ezek közül is kiemelkedik az a pillanat, amikor John Travolta és Samuel L. Jackson baráti látogatást tesznek a főnöküknek tartozó társaságnál. A Travolta által alakított Vincent megtalálja a konyhában az aktatáskát, amiért jöttek. Felnyitja, az arcát pedig aranyló fény világítja meg. Se akkor, se a későbbiekben nem derül ki, hogy mit rejt a titokzatos táska, a rajongókat pedig több mint 30 éve foglalkoztatja a kérdés. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu