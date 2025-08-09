Most akkor mit jelent az Eredet vége? Filmes rejtélyek, amikre még mindig keressük a választ

Számos olyan rejtélyt tartogat a filmtörténet, melyekre a legnagyobb filmrajongók a mai napig keresik a választ, de továbbra sem találják. Parázs viták kirobbantója lehet az Eredet záró képsora, vagy a Holtodiglan befejezése is. Íme a filmtörténet 5 legnagyobb rejtélye.

A Leonardo DiCaprio filmek egyik klasszikusa: az Eredet záróképe a mai napig lázban tartja a rajongókat (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Eredet: álom vagy sem

A nemrég születésnapos Christopher Nolan rendező igencsak elbánt velünk a Leonardo DiCaprio és Joseph Gordon-Lewitt főszereplésével készült Eredet lezárásával. A filmben a DiCaprió által alakított Cobb minden alkalommal pörgettyűje segítségével deríti ki, hogy éppen ébren van-e, vagy még álmodik. Az utolsó jelenetben azonban a kép elsötétül, mielőtt megtudnánk az eredményt.

Holtodiglan

A film, amiben Rosamund Pike megrendezi a saját halálát, a gyilkosságot pedig a férjét alakító Ben Affleckre próbálja kenni. A Pike által alakított Amy azonban a film végére visszatér férjéhez Nickhez, a házaspár pedig folytatja idilli életét, mintha mi sem történt volna. A történet számos kérdést felvet, amikre a rendező David Fincher nem kívánt választ adni.

Rosamund Pike és Ben Affleck sokkolóan jó filmet hoztak össze (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Amerikai pszicho

A Bret Easton Ellis klasszikus regényéből készült thrillerben Christian Bale rendez gigantikus mészárlást Patrick Bateman szerepében, és ami a legdurvább, hogy megússza. De a film végén teljes beismerő vallomást tesz az ügyvédjének, aki szemrebbenés nélkül hallgatja, majd közli az értetlen Patrick Batemannel, hogy nagyon szórakoztatónak találja a történetet.

Christian Bale élete egyik legjobb alakítását hozta (Fotó: LIONS GATE FILMS)

Madarak

Alfred Hitchcock filmklasszikusában a természet az ember ellen fordul. A madarak egyik pillanatról a másikra, minden magyarázat nélkül megtámadják az embereket. A film legégetőbb kérdése, hogy tulajdonképpen miért indítanak támadást a madarak, megválaszolatlan marad, Hitchcock a későbbiekben sem árulta el ezt a titkot.

Tippi Hedren játszotta a legendás Madarak főszerepét (Fotó: Album)

Ponyvaregény

Tarantino leghíresebb filmjének számos ikonikus jelenete van, melyet a mai napig előszeretettel idéznek. Ezek közül is kiemelkedik az a pillanat, amikor John Travolta és Samuel L. Jackson baráti látogatást tesznek a főnöküknek tartozó társaságnál. A Travolta által alakított Vincent megtalálja a konyhában az aktatáskát, amiért jöttek. Felnyitja, az arcát pedig aranyló fény világítja meg. Se akkor, se a későbbiekben nem derül ki, hogy mit rejt a titokzatos táska, a rajongókat pedig több mint 30 éve foglalkoztatja a kérdés.