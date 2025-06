/Christian Bale az életével játszik, a színészlegenda megint csont és bőrre fogyott – Fotó!

Nem kérdés, hogy ki az átalakulások nagymestere Hollywoodban. Ez a hangzatos titulus egyértelműen Christian Bale-hez tartozik, aki amellett, hogy kiváló színész, rendszeresen hajt végre komoly változtatást testén egy szerep kedvéért. A walesi színész szobamérlege sosem tudhatja mire számítson, hiszen Bale volt már mindössze 55 kiló A gépész miatt, de felhizlalta már magát 115 kg-ra is az Amerikai botrány kedvéért. A hollywoodi álomgyár kaméleonja ezúttal ismét a koplalást választotta, hogy megszabaduljon a fölös kilóktól hiszen új filmjében, a Nicolas Cage-dzsel közösen készített Maddenben az amerikai foci legendás edzőjét, Al Davist fogja alakítani.

A Christian Bale-filmek visszaköszönő sajátossága, hogy a walesi színész teste drasztikus változáson megy keresztül (Fotó: Entertainment Pictures)

Christian Bale az életét is odadobná egy újabb Oscarért?

A pályafutása során a testsúly-skálát végigjáró Christian Bale megint nincs jó bőrben. Al Davis megformálásáért megint csont és bőrre fogyott le, a maszkmesterek pedig haját is megritkították, így nem túlzás azt állítani, úgy fest, mint egy élőholt. Rajongói nem is nézik jó szemmel, hogy az Oscar-díjas színész már többedik alkalommal is fittyet hány egészségügyi tanácsadói szavára, és komolyan aggódnak kedvencük egészségéért.

Nekem nem tűnik túl egészségesnek, megint rengeteget fogyott…

– írja az egyik kommentelő.

Míg egy másik hozzászóló már most biztosra veszi, hogy Bale ezért a metamorfózisért egy újabb aranyszobrocskával lesz gazdagabb. A sztárparádét felvonultató sportfilmet egyébként az a David O. Russell rendezi, aki korábban többször is dolgozott már együtt az egykori Patrick Batemannel, hiszen közösen csinálták A harcost, az Amerikai botrányt és az Amszterdamot is.

Nicolas Cage inkább a maszkmesterekre bízta magát

Az életrajzi film másik főszereplője, az idén szörfdeszkára pattanó Nicolas Cage, aki a mozi címadóját John Maddent játssza majd, szintén felismerhetetlenné vált. Az amerikai foci másik legendáját megformáló Cage kollégájával ellentétben nem kezdett mértéktelen ételfogyasztásba Madden szerepe kedvéért, ő inkább a maszkmesterek munkájára bízta magát, és láthatóan bebizonyította Christan Bale-nek, hogy életveszélyes súlyvesztés nélkül is végre lehet hajtani egy látványos átalakulást.