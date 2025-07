111 éve született az ezerarcú Lütyő felügyelő: ilyen volt Louis de Funès élete – Galéria

Louis de Funès hazánkban különösen beékelte magát a köztudatba. Igazi retró gyönygszem, filmjeit családi programként néztük a TV előtt évtizedeken át, hasonlóan mint Bud Spencert és Terence Hillt. A burleszk humor nagyágyúnak ezen a napon van a születésnapja, egészen pontosan 1914. július 31-én érkezett a nagyvilágra. Kalandos életpályája alatt több mint 130 filmben és 100 színdarabban játszott, abszurd, néhol pajzán jeleneteit máig felemlegetjük. 1983 január 27. óta nincs köztünk, de a sikere halála után is töretlen maradt.

Louis de Funès fiatalon is olyan bohókás volt, mint legendás filmjeiben (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

A Louis de Funès filmek öröksége: mindig szerethetően flúgos volt

A színész sevillai nemes gyökerekkel rendelkezik. Gyerekként ugyanolyan zabolátlan volt, mint ahogy a filmekben megismerhettük. Tanulni nem igazán szeretett, a művészetet és a szórakoztatást azonban annál inkább. Apja szűcsnek is beíratta, de a rossz magatartása miatt végül eltanácsolták onnan és fotózást tanult.

A fennmaradt források szerint sok munkahelyen megfordult, de valamennyiből hamar kirúgták. A filmes karrierje előtt, a második világháború alatt bárzongoristának állt. Itt ismerte meg a feleségét, Jeanne Augustine Barthélémy-t, aki menedzserként is jelen volt a férfi mellett. Ő képes volt irányítani a művész kaotikus világát, motiválta, szerepeket javasolt neki és segített a filmes plakátok megtervezésében.

Innentől kezdve, a nehéz indulás után csak felfelé vezetett az út. Mivel imádta a filmeket és a színjátszást, csakis ebben tudta magát elképzelni és ezt is művelte, közel 50 évig. A Horgász a pácbantól kezdve Lütyő csendőr bohóckodásáig a népszerűsége haláláig nőtt, öröksége és popkultúrára való hatása ma is jelen van. Louis de Funès dalokban, filmekben és életében bemutatott zsenialitása, valamint születésnapja alkalmából nézzük is át legkiemelkedőbb szerepeit.