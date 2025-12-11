Rajta hát! — Balázs Péter gyerekkorunk hangja volt, megannyi híres Disney mesében hallhattuk

Balázs Péter halála után nehezen térünk magunkhoz. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész és rendező nem csak kabaréin keresztül szórakoztatott minket, ő általa gyerekkorunk legkedvesebb mesekarakterei is megelevenedtek a magyar közönség számára. Ha A nagy ho-ho-ho-horgász nem lenne elég, az utánozhatatlan orgánumú színész a Disney mesék visszatérő alakja volt.
Lumiere — A szépség és a szörnyeteg
Előttünk van, ugye? A főszereplő Belle a Szörnyeteg foglya lesz egy elvarázsolt kastélyban, melynek korábbi lakóit és dolgozóit háztartási tárgyakká változtatták. Lumiere ebben a házban inasként dolgozott és ezt a feladatát gyertyatartóként is abszolút komolyan gondolja. Ami azt illeti, meg mernénk kockáztatni, hogy nála karizmatikusabb, sármosabb gyertyatartó nem létezik! A magyar közönség ezt a jó kiállású figurát Balázs Péter hangján hallhatta energikus, kedves játékával — sőt, a vacsorajelenetnél még dalra is kelt!
Maradva a kilencvenes éveknél, Balázs Péter hangját minden vasárnap délután hallhatták a magyar gyerekek a Disney mesedélutánok alkalmával. A Gumimacik, mint gumibogyó szörptől bepörgött mágikus lények 65 epizódon keresztül pattogták tele a képernyőt, borsot törve az aljas Ightorn herceg orra alá. A mesében Gruffi maci hangján hallhattuk Balázs Pétert, aki egy folyton morcos, könnyen felbosszantható karakter volt és így testhezálló volt a kifakadásairól híres színész számára.
A Disney mitológiai értelmezése eltér az eredeti kánontól, de ettől még nem lesz kevésbé kedves számunkra. Az ádáz Hádész hatására Herkules az emberek világába kényszerül, aki tinédzser korában elindul, hogy hőssé váljon. Ekkor bukkan rá a groteszk kis lényre Philoktétész személyében, aki mindent tud a hősiességről és jól kitanítja őt. Már az önmagában szórakoztató, hogy megtévesztésig hasonlít Danny DeVitora és az eredeti hangját is ő adta — Balázs Péter pedig jól rezonált DeVito energiájára. Olyannyira, hogy 11 alkalommal szinkronizálta a humorista hangját.
Milne regényét többször is feldolgozta a Disney, melyekben Bagoly mindig is a tudálékos, bölcselkedő karakter volt, akinek mindenhez volt plusz egy mondatnyi keresetlen hozzáfűznivalója — akár kérték, akár nem. A magyarok két igen jellegzetes hangon hallhatták a faház jól informált lakóját: ebből az egyik Verebes István volt, a kétezres évektől viszont jellemzőbben Balázs Péter hangján szólalt meg a karakter.
Lassan mi is felcseperedtünk, de ez nem jelenti, hogy meg kell válnunk a meséktől. A 2010-ben megjelent Toy Story 3 sokak szerint a legérzelmesebb volt az eddigi részek közül, jóllehet ezt a címet az ötödik rész még bőven átveheti. Ebben a játékok kikerülnek Andy szobájából, hogy óvodások játszanak velük. Macó lényegében ennek a közegnek a főnöke volt, aki eleinte kedves és barátságos plüssmackónak tűnik, de hamar kiderül, hogy egy gonosz, manipulatív karakter. Ezt a széles skálát Balázs Péter formálta meg, ő általa hitelesnek tűnt ez a folyamat, hogy miképpen válhat egy szeretetreméltó játék zsarnokká a múltjában szerzett sérülések miatt.
