Rajta hát! — Balázs Péter gyerekkorunk hangja volt, megannyi híres Disney mesében hallhattuk

Balázs Péter halála után nehezen térünk magunkhoz. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész és rendező nem csak kabaréin keresztül szórakoztatott minket, ő általa gyerekkorunk legkedvesebb mesekarakterei is megelevenedtek a magyar közönség számára. Ha A nagy ho-ho-ho-horgász nem lenne elég, az utánozhatatlan orgánumú színész a Disney mesék visszatérő alakja volt.

Balázs Péter szinkronszerepein generációk nőttek fel (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Balázs Péter hangja végigkísért minket gyerekkorunk óta

Lumiere — A szépség és a szörnyeteg

Előttünk van, ugye? A főszereplő Belle a Szörnyeteg foglya lesz egy elvarázsolt kastélyban, melynek korábbi lakóit és dolgozóit háztartási tárgyakká változtatták. Lumiere ebben a házban inasként dolgozott és ezt a feladatát gyertyatartóként is abszolút komolyan gondolja. Ami azt illeti, meg mernénk kockáztatni, hogy nála karizmatikusabb, sármosabb gyertyatartó nem létezik! A magyar közönség ezt a jó kiállású figurát Balázs Péter hangján hallhatta energikus, kedves játékával — sőt, a vacsorajelenetnél még dalra is kelt!

Gruffi maci — Gumimacik

Maradva a kilencvenes éveknél, Balázs Péter hangját minden vasárnap délután hallhatták a magyar gyerekek a Disney mesedélutánok alkalmával. A Gumimacik, mint gumibogyó szörptől bepörgött mágikus lények 65 epizódon keresztül pattogták tele a képernyőt, borsot törve az aljas Ightorn herceg orra alá. A mesében Gruffi maci hangján hallhattuk Balázs Pétert, aki egy folyton morcos, könnyen felbosszantható karakter volt és így testhezálló volt a kifakadásairól híres színész számára.

Gruffi maciról alig találni képet, ahol ne ráncolná a szemöldökét (Fotó: Julian Kleibeler)

Philoktétész — Herkules

A Disney mitológiai értelmezése eltér az eredeti kánontól, de ettől még nem lesz kevésbé kedves számunkra. Az ádáz Hádész hatására Herkules az emberek világába kényszerül, aki tinédzser korában elindul, hogy hőssé váljon. Ekkor bukkan rá a groteszk kis lényre Philoktétész személyében, aki mindent tud a hősiességről és jól kitanítja őt. Már az önmagában szórakoztató, hogy megtévesztésig hasonlít Danny DeVitora és az eredeti hangját is ő adta — Balázs Péter pedig jól rezonált DeVito energiájára. Olyannyira, hogy 11 alkalommal szinkronizálta a humorista hangját.