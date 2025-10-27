Szeretne Diane Keaton házában élni? 25 millió dollárért elérhető bárki számára!

Diane Keaton halála után máig nehezen térünk napirendre, október 11-ei halálhírét követően. Az Annie Hall, a Keresztapa-filmek, az Elvált nők klubja és az Örömapa sztárjának holtteste azóta visszatért a porba, anyagi öröksége pedig lassan teljesen áthárul az élőkre.

A Diane Keaton-filmek mellett a színésznő több felújított épületet hagyott a hálás világnak (Fotó: AFP)

Diane Keaton ritka hobbija

A színésznőt leginkább filmes örökségéről ismerjük, főleg, miután egy igen korai filmjéért, az Annie Hallért Oscar-díjat is kapott — mely egy igen egyedi módon dolgozta fel rövid és viharos kapcsolatát Woody Allennel. Ugyanakkor kevésbé ismert róla, hogy a házfelújítás is egy előljáró hobbija volt, mely miatt az ismerősi köreikben sorozat-felújítónak is becézték őt.

Diane Keaton egyik ilyen projektje volt egy Beverly Hills-i villa, melyben 2007 és 2010 között lakott. Ezután az impozáns épületet Ryan Murphy, a Szörnyetegek és az American Horror Story alkotója vehette birtokába 10 millió dollárért. Most pedig ismét piacra került bárki számára, aki zsebét 25 millió dollár nyomja és részese akar lenni Diane Keaton örökségének és fantáziavilágának. A csodaszép épület a People Instagram-posztjában megleshető.

A villa egyébként egy múlt évszázad eleji spanyol stílusú épület, melyet Keaton még a kilencvenes években újított fel. A színésznő számára ez egy nagyon fontos projekt volt, mely a szakma érdeklődését is felkeltette és egy építészeti magazin újságíróját a következő szavakkal vezette körbe:

Ez egy autentikus ház, melyet autentikusan is igyekszek felújítani. Azért választottam a spanyol stílust, mert egyszerűen imádom Kaliforniát és annak történelmét. Számomra van benne némi romantika — a 20-as évekbeli beltér és kültér, az ívek és a kényelem. Kalifornia szépségekben igen gazdag. Az az álmom, hogy több otthont is vehessek, melyek a kaliforniai építészetet tükrözik és felújítsam őket.

Keaton élete során számos házat felvásárolt, hogy aztán saját ízlése szerint felújítsa és eladja őket, ez volt az ő hobbija — néhányan varrogatunk, meg vászonra festünk, ugye. Jóllehet, ebben a villában valamennyi ideig ő is lakott, amennyire tudni lehet egyedül, hisz Diane Keaton élete során soha nem házasodott össze és nem is nagyon randizott másokkal Woody Allenen, Al Pacinon és Warren Beatyn kívül.