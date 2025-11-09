"Hidegvérrel öltem meg őket és újra megtenném" – Mindenkit kivégzett a sorozatgyilkosok királynője, Aileen Wuornos

Aileen Wuornos története a sorozatgyilkosok között is kiemelkedő, mégpedig azért, mert nő. Ez több alkalommal is kihangsúlyozásra kerül a Netflix Aileen: A sorozatgyilkosok királynője című dokumentumfilmben, mely jelenleg a top 10-es lista 3. helyén áll a streaming-szolgáltató műsorán.
A film végigköveti Aileen elfogását és tárgyalásait, majd az elkerülhetetlen halálbüntetéssel ér véget. Az oknyomozó újságírónő Michelle Gillen a történet minden fontosabb szereplőjét megszólaltatja. Aileen Wuornos a ‘90-es években követte el a gyilkosságokat, szám szerint 7 férfit ölt meg Florida államban. A dokumentumfilmhez felhasználták Gillen interjúit, tárgyalótermi felvételeket, és olyan jeleneteket, amiket a halálsoron forgattak Aileen-nel.
A személyes beszélgetések felvételeiből egyből megállapítható, hogy Wuornos rendelkezett azzal a furcsa karizmával, ami szinte minden sorozatgyilkos sajátja. Ahhoz képest, hogy a kivégzésére várt, feltűnően közvetlen, mosolygós és jókedélyű volt. Az első jelenetekben azt állította, csodás gyermekkora volt, majd később már arról mesélt, hogyan abuzálta és bántalmazta őt a nagyapja, és a későbbiekben megszólalnak olyan szereplők az életéből, akik szintén a gyermekkorban átélt borzalmakról tanúskodnak.
Ez a sok ellentmondás a későbbiekben is jellemző a nő történeteire, ettől válik időnként nehezen követhetővé a film. Aileen 15 évesen szökött el otthonról, majd javítóintézetbe került. Amikor onnan is távozott, négy éven át volt úton és stoppal jutott el Floridáig. Közben már prostitúcióval kereste a kenyerét, gyakran a fuvarokért, ételért és alkoholért cserébe ajánlotta fel a testét. A gyermekkori traumák és későbbi lélekölő életmódja mind hozzájárultak ahhoz, hogy végül rászánja magát a gyilkoságokra.
A rendőrség viszonylag hamar beazonosította a nőt, és cselhez folyamodva letartóztatta. Aileen akkor még ártatlannak vallotta magát. Az ügyben akkor állt be valódi fordulat, amikor egykori szeretője, Tyria Moore a rendőrséggel együttműködve rávette Aileent, hogy tegyen beismerő vallomást.
Legelső áldozata, Richard Mallory ügyének tárgyalásán saját elmondása alapján a férfi erőszakos volt vele, ezért önvédelemből lőtt. Összesen 7 férfit ölt meg, de a Mallory után következő 6 áldozatból csak 5-öt talált meg a rendőrség. A pszichiáterek szakvéleménye szerint Aileen Wuornos mentális képességei egy kisgyermek szintjén mozogtak akkoriban, ez valószínűleg a fiatalkorában átélt traumákra adott pszichés válaszreakció lehetett. Azonban az ügyészség mégsem jutott arra az álláspontra, hogy nem beszámíthatónak kellene nyilvánítani a nőt, és szándékukban állt végigvinni az összes gyilkossági ügy tárgyalását.
Az akkoriban főügyészi posztra pályázó John Tanner, aki erősen konzervatív nézeteket vallott, zászlójára tűzte, hogy minden áron végigviszi az ügyet és példát statuál a prostituáltból lett sorozatgyilkossal. Aileen belefáradt a jogi procedúrákba, összesen 5 alkalommal ítélték halálra az ügyek kapcsán. Már a második alkalommal könyörgött a végrehajtásért, de még 10 évet töltött a halálsoron, mire bekövetkezett az utolsó nap.
Aileen Wuornost 2002 október 9-én injekcióval végezték ki Floridában. Története sokakat megihletett. Számos zenekar írt róla dalt, könyvek foglalkoztak az életével, és még Hollywood-ig is eljutott a sorozatgyilkos nő, akiről A rém címmel született film. Aileen szerepében a felismerhetetlenségig elmaszkírozott Charlize Theront láthattuk, aki alakításáért Oscar-díjat is kapott.
Ahogy maga Aileen, úgy ez a dokumentumfilm is meglehetősen ellentmondásosra sikerült. Persze, nem akarjuk felmenteni a gyilkost, azonban a film végére mégis kialakulhat bennünk a szánalommal vegyes együttérzés, és elgondolkodunk, mennyire másként alakulhatott volna Aileen Wuornos élete, ha a környezete és a társadalom is jobban odafigyel erre a nőre.
"Hidegvérrel raboltam ki, és öltem meg őket és újra megtenném. Tudom, hogy újra ölnék, mert régóta gyűlölöm az embereket"
– Mondta letartóztatása után Wuornos.
