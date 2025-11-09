"Hidegvérrel öltem meg őket és újra megtenném" – Mindenkit kivégzett a sorozatgyilkosok királynője, Aileen Wuornos

Aileen Wuornos története a sorozatgyilkosok között is kiemelkedő, mégpedig azért, mert nő. Ez több alkalommal is kihangsúlyozásra kerül a Netflix Aileen: A sorozatgyilkosok királynője című dokumentumfilmben, mely jelenleg a top 10-es lista 3. helyén áll a streaming-szolgáltató műsorán.

Aileen Wuornos még a halálsoron is interjúkat adott (Ftó: YouTube)

Aileen Wuornos sorozatgyilkos története

A film végigköveti Aileen elfogását és tárgyalásait, majd az elkerülhetetlen halálbüntetéssel ér véget. Az oknyomozó újságírónő Michelle Gillen a történet minden fontosabb szereplőjét megszólaltatja. Aileen Wuornos a ‘90-es években követte el a gyilkosságokat, szám szerint 7 férfit ölt meg Florida államban. A dokumentumfilmhez felhasználták Gillen interjúit, tárgyalótermi felvételeket, és olyan jeleneteket, amiket a halálsoron forgattak Aileen-nel.

A személyes beszélgetések felvételeiből egyből megállapítható, hogy Wuornos rendelkezett azzal a furcsa karizmával, ami szinte minden sorozatgyilkos sajátja. Ahhoz képest, hogy a kivégzésére várt, feltűnően közvetlen, mosolygós és jókedélyű volt. Az első jelenetekben azt állította, csodás gyermekkora volt, majd később már arról mesélt, hogyan abuzálta és bántalmazta őt a nagyapja, és a későbbiekben megszólalnak olyan szereplők az életéből, akik szintén a gyermekkorban átélt borzalmakról tanúskodnak.

Ez a sok ellentmondás a későbbiekben is jellemző a nő történeteire, ettől válik időnként nehezen követhetővé a film. Aileen 15 évesen szökött el otthonról, majd javítóintézetbe került. Amikor onnan is távozott, négy éven át volt úton és stoppal jutott el Floridáig. Közben már prostitúcióval kereste a kenyerét, gyakran a fuvarokért, ételért és alkoholért cserébe ajánlotta fel a testét. A gyermekkori traumák és későbbi lélekölő életmódja mind hozzájárultak ahhoz, hogy végül rászánja magát a gyilkoságokra.

A rendőrség viszonylag hamar beazonosította a nőt, és cselhez folyamodva letartóztatta. Aileen akkor még ártatlannak vallotta magát. Az ügyben akkor állt be valódi fordulat, amikor egykori szeretője, Tyria Moore a rendőrséggel együttműködve rávette Aileent, hogy tegyen beismerő vallomást.