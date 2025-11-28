Baseballhölgyektől focistalányokon át bokszolócsajokig: ők a mozivászon legemlékezetesebb sportolónői

Sydney Sweeney ezen a héten ringbe száll a hazai filmvásznakon, ennek kapcsán pedig listára gyűjtöttük azokat a sportolónőket, akik eddig a legtöbb meccset nyerték meg a mozinézők szívéért.

Sydney Sweeney a nagyok nyomában

Micsoda csapat! (1992)

Háború idején nem csak a múzsák hallgatnak, de a sportpályák is elcsendesednek. Így történt ez Amerika világháborús beszállása után a baseball-bajnokságokkal is: a híres játékosok nagy része a seregben harcolt, így nem volt, aki szórakoztassa az otthoni nézőket. Ekkor jött az ötlet: legyenek női csapatok! Hogy ebből mi sült ki, azt többek között Madonna, Geena Davis és Tom Hanks mutatta meg ebben az egyszerre humoros és drámai moziban.

Csavard be, mint Beckham (2002)

A női foci egyre népszerűbb világszerte, és ezért sokat tett ez az angol tinifilm is az ezredforduló után. A története ráadásul nem csak tiniszemmel érdekes, hisz az indiai főhősének nem csak a kamaszkori, de a származási problémákkal és tradíciókkal is meg kell küzdenie. Azt pedig még nem is említettük, hogy ebben a filmben tűnt fel Keira Knightley!

Millió dolláros bébi (2004)

Kevés keményebb és egyértelműbb sport létezik a boksznál, nem véletlenül szeretik annyira a filmesek. Hosszú a mozivászon híres bokszolóinak listája, de rajta a helye rajta mindenképp egy kemény ír csajnak is, aki Oscar-díjak sorát söpörte be Hillary Swank alakításában és Clint Eastwood edzői-rendezői felügyelete mellett.

Én, Tonya (2017)

A műkorcsolyázónő Tonya Harding botránya az egész világot sokkolta a lillehammeri téli olimpia idején, ebben a filmben pedig belenézhetünk, mi minden fortyogott a felszín alatt. A sportolónőt gyerekkorában az anyja terrorizálta lelkileg, majd a férje is rendszeresen bántalmazta. A súlyosan félreértelmezett szeretet aztán a vetélytársa ellen elkövetett merénylethez és a karrierje tönkretételéhez vezetett, mindezt pedig szatirikus humorral, de viccelődésnél jóval többet nyújtva mutatja be ez a remek, az Oscar-gálán is tündöklő film.

A nemek harca (2017)

Egy valóban megesett, különös teniszmeccs történetét meséli el ez a sztárokkal készült sportfilm. Az 1973-as mérkőzés az akkori női világelső, nem mellesleg harcos feminista Billie Jean King, és a már pályája csúcsán messze túl levő, de annál nagyobb szájú, nem mellesleg büszke macsó Bobby Riggs között zajlott, persze óriási médiafelhajtás közepette. A jeles eseményt megértésre törekvő humorral feldolgozó filmben Emma Stone és Steve Carell alakultak át emlékezetes módon teniszezőkké.

Szelíd (2022)