Emlékszel még, milyen szexi volt Keira Knightley ebben a filmben? Most újból mezt ölthet magára a Karib-tenger szépsége

Hiába a világ legnépszerűbb sportága, a filmtörténelem mégsem dúskál olyan futballról szóló alkotásokban, olyanokban meg pláne nem, melyek jól is sikerültek. Nemrég a Netflix is felsült az El campeón – A bajnok című rettenetével. Természetesen akadnak üdítő kivételek, úgymint a Góóól!, a Két félidő a pokolban vagy a Sylvester Stallone-féle Menekülés a győzelembe. A női futball helyzete ilyen szempontból pedig még gyatrább, de bő két évtizeddel ezelőtt ebben a témában is készült egy igazi gyöngyszem, az akkor még piszkosul fiatal Keira Knightley főszereplésével érkező Csavard be, mint Beckham. A mozi elképesztő hatással volt a női futballra, hiszen számos ifjú hölgyet inspirált arra, hogy felkeresse a legközelebbi futballpályát, valamint Knightley karrierjén is óriásit lökött, egy évvel később már a Hollywoodba hamarosan visszatérő Johnny Depp és Orlando Bloom oldalán tűnt fel A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka című Disney-moziban. A 2002-es sportfilm szerelmesei számára pedig most van egy jó hírünk, hiszen most maga a rendező jelentette be: készül a folytatás!

A Keira Knightley-filmek első, meghatározó darabja volt a Csavard be, mint Beckham (Fotó: Entertainment Pictures)

Miért most kell megint labdába rúgni a vásznon?

A rajongókban jogosan merülhet fel a kérdés: miért éppen most érkezett el az ideje annak, hogy ismét a női focira háruljon Hollywood figyelme? Erre maga a direktor, a saját életéből ihletet merítő Gurinder Chadha adta meg a választ. A kenyai-brit származású filmes szakember szerint ugyanis noha a Csavard be, mint Beckham jelentős pozitív hatással bírt a női labdarúgásra, még mindig nem veszik elég komolyan, erre pedig az angol válogatott tegnapi Európa-bajnoki győzelmének túlzottan halk szurkolói és médiavisszhangja is bizonyítékul szolgál:

„Sok minden változott az eredet film megjelenése óta, de úgy érzem, még mindig nagyon sokan vélik úgy, hogy a nőknek nem kellene fociznia. Hiába nyertek például most is az angolok, a többség nem veszi komolyan ezt a győzelmet. Az első mozi arról szólt, hogy azt csinálsz, amit csak szeretnél, és ez az üzenet nem vesztett az érvényességéből. Úgy vélem, még mindig van, mit elmondani erről a témáról”