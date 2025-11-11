„Nem a nézettségért csinálunk filmeket” – Sydney Sweeney beszólt a fanyalgóknak

2025 valószínűleg nem Sydney Sweeney éveként fog bevonulni a történelemkönyvekbe. A szexi színésznő ugyanis botrányt botrányra halmozott, ráadásul mindegyiket egy-egy félresikerült reklámmal, aminek most alaposan meg is issza a levét, már kolléganői is kezdenek szépen sorban elfordulni tőle. Emellett pedig hiába termelt ki idén három mozifilmet, illetve egy thrillert streamingre is, egyikről sem mondható, hogy illusztráció lehetne a siker címszónál az értelmező kéziszótárban. Legutóbbi alkotása, a Christy Martin nevű bokszlegendáról készült életrajzi film épp a múlt héten lett kitűzve a mozik műsorlistáira a tengerentúlon, azonban első hétvégéjén mindössze 1,3 millió dollárt termelt vissza, ami nevetségesen alacsonynak számít.

A Sydney Sweeney-filmek legújabb darabja, a Christy is szerényen indított az amerikai kasszáknál (Fotó: Jeffrey Mayer)

Sydney Sweeney büszke a bokszmozijára

Úgy tűnik, Dwayne Johnson után Sydney Sweeney bicskája is beletört egy küzdősportolóról szóló biográfia elkészítésébe, pedig mindkét sztár elképesztő átalakuláson ment át szerepe kedvéért, és mind A Szikla, mind a szőke esetében Oscar-díjat látnak maguk előtt a szakírók. A nézőknek viszont fennakadt a torkán az októberi nyitányán 5,8 millió dollárt termelő Zúzógép, és most a Christy is nagyot hasalt a pénztáraknál, mely még ennél is kevesebbet kapart össze.

Nem a netet elárasztó Sydney Sweeney mémek miatt fájhat most leginkább a színésznő feje, hanem a harmadik, nagyot bukó filmje miatt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A szerény nyitány híre persze Sydney Sweeney-hez is eljutott, aki egy Instagram-posztban rögtön védelmébe vette legújabb művét, és kijelentette, neki nem a számok a legfontosabbak:

Nagyon mélyen büszke vagyok erre a filmre. Köszönöm mindenkinek, aki látta, érezte, hitt benne, és hinni fog ebben a történetben még évek múlva is. Ha Christy akár csak egyetlen nőnek is bátorságot adott ahhoz, hogy megtegye az első lépést a biztonság felé, akkor már sikerült. Szóval igen, büszke vagyok. Miért? Mert nem csak a nézettségért készítünk művészetet, hanem a hatásért. És a Christy volt életem legnagyobb hatású projektje

− fűzte hozzá a Christy sikertelenségéhez a színésznő.

Erotikus pszichothriller lehet az utolsó mentsvára

Mielőtt 2026 tavaszán Sweeney kisasszony és sztárkollégái, például a Netflixen szörnyeteggé váló Jacob Elordi, vagy a Budapesten random férfiakkal bruncholó Zendaya társaságában visszaköltözik az HBO Max felületére, hogy bemutassák az Eufória 3. évadát, még van egy dobása a mozikasszáknál, amivel megmentheti az idei évét.